Тесно, как в столице: в Севастополе посчитали плотность населения

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По плотности населения Севастополь уступает только Москве и Санкт-Петербургу. Сейчас этот показатель составляет 594 человека на один квадратный километр – такие данные приводит полиция в материалах к отчету перед Законодательным собранием города, запланированном на этот месяц.

Эта цифра намного выше, чем в других субъектах Российской Федерации (за исключением городов федерального значения). К примеру плотность населения в Республике Крым – 75 человек на один километр.

По данным миграционной службы, только за декабрь 2020 года население города выросло на 3,5 тысячи человек. На начало 2021 года численность зарегистрированных жителей составила более 516 тысяч человек.

Напомним, Всероссийскую перепись населения, ранее запланированную на апрель, перенесли на август 2021 года. В Правительстве Севастополя надеются, что после неё официальные данные будут приближены к реальному количеству проживающих в городе.

Рост преступности в Севастополе давно широко обсуждают в городских СМИ. В правоохранительных органах изменения показателей связывают с активной миграцией и увеличением количества отдыхающих. Как сообщают в полиции, растет и число выявленных правонарушителей – по динамике прироста задержанных за преступления лиц Севастополь занимает лидирующее место среди других субъектов Российской Федерации (+18,6%).

Лариса Петренко