Описание приготовления:

Классическим тестом для пиццы является пресное тесто без дрожжей. Другие варианты замеса основы под пиццу — это всего лишь эксперименты и фантазии домашних кулинаров. Настоящая итальянская пицца готовится исключительно из бездрожжевого теста, приготовить которое — предельно легко. Никаких сложностей — всего несколько минут активной работы руками (месить правильное тесто для пиццы нужно исключительно руками), и готово!

Как приготовить тесто для пиццы без дрожжей:

1. Для начала хорошо просейте муку. Добавьте в муку разрыхлитель и соль, перемешайте. Теперь необходимо добавить воду и оливковое масло. Далее — основная работа, нужно руками месить тесто в течение 6 минут. Из получившегося теста скатываем шар.

2. Теперь нужно посыпать рабочую поверхность мукой. Раскатать шар из теста в корж для пиццы. По краям сделать бортики. Выложить корж на противень. Теперь можно "заправлять" пиццу любимой начинкой и запекать до готовности при высокой температуре.

Вот и все! Как видите,приготовить тесто для пиццы без дрожжей очень просто. Не сомневаюсь, у вас все получится! 😉

Назначение: На ужин / Недорого / Семейный ужин Основной ингредиент: Тесто / Мука / Бездрожжевое тесто / Постное тесто Блюдо: Выпечка / Пицца География кухни: Итальянская / Европейская Диета: Выпечка без

Состав / Ингредиенты:

Мука 1,5 Стакана

Разрыхлитель 1 Чайная ложка

Соль 1/2 Чайных ложки

Вода 100 Миллилитров

Оливковое масло 4 Ст. ложки

Количество порций 1