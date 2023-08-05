Тесто для курника

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Тесто для курника – это залог вкусной и традиционной русской выпечки наряду с начинкой. Вариантов теста много: от пресного до сдобного, с дрожжами и без них, что определяется вкусовым предпочтением хозяйки. Обычно используется два вида теста: одно для блинчиков и прослойки, другое для покрытия курника. Состав ингредиентов и особенности замеса указаны в предлагаемой вам теме.

Классическое тесто для курника в духовке

Классическое тесто для курника в духовке не имеет строгой рецептуры и замешивается по двум вариантам: сдобным дрожжевым и песочным на сметане. В этом рецепте классическое тесто замешиваем опарным способом, на простых и бюджетных ингредиентах: муке, яйце, маргарине, теплом молоке и сухих дрожжах. Такое тесто курник делает пышным, румяным и из него хорошо получаются традиционные украшения для пирога.

Тесто для курника

Ингредиенты –+1 порц.

  • Мука 500 гр.
  • Молоко коровье 250 мл.
  • Маргарин сливочный 125 гр.
  • Яйцо куриное 1 шт.
  • Сахар-песок 1 ч.л.
  • Соль 1 ч.л.
  • Сухие дрожжи 1 ч.л.

Шаги 90 мин.

  1. Тесто для курника

    Классическое тесто для курника легко готовится в домашних условиях. Сначала приготовьте опару для дрожжевого теста. Молоко немного подогрейте в микроволновке, перелейте в посуду для замеса теста и в нем полностью растворите сухие быстродействующие дрожжи.

  2. Тесто для курника

    Растопите маргарин и половину его перелейте к дрожжевой смеси. Насыпьте нужное количество сахара с солью, и все перемешайте.

  3. Тесто для курника

    Эту смесь поставьте на 20 минут в тепло, чтобы дрожжи активировались.

  4. Тесто для курника

    В подошедшую опару разбейте одно куриное яйцо, добавьте остальной маргарин и еще раз перемешайте.

  5. Тесто для курника

    Муку 1-2 раза просейте через сито. Затем порционно пересыпьте к жидким ингредиентам и одновременно их ложкой перемешивайте.

  6. Тесто для курника

    Когда мука заберет всю жидкость, вымесите тесто руками до гладкой однородной текстуры. Хорошо замешанное тесто не должно прилипать к ладоням. Сверните тесто в колобок, переложите в ту же посуду, прикройте салфеткой и на 1 час, как минимум, поставьте в тепло для подъема.

  7. Тесто для курника

    По истечении этого времени замешанное классическое тесто обомните и приступайте к формированию курника с выбранной начинкой и выпеканию его в духовке. Вкусной и удачной выпечки!

Песочное тесто для курника

Песочное тесто для курника с курицей и картошкой, как начинкой несладкой, многими хозяйками признается самым лучшим. Оно замешивается на масле или маргарине и кисломолочных ингредиентах (сметане и кефире). Такое тесто отличает нежная текстура, легкий сливочный вкус и с ним удобно работать.  Для расстойки песочное тесто минимум на полчаса ставится в холодильник. В этом рецепте замешиваем тесто на сливочном масле, сметане и разрыхлителе.

Время готовки: 30 минут

Время приготовления: 10 минут.

Порции: 1.

Ингредиенты:

  • Мука – 550 гр.
  • Сметана 20% – 200 гр.
  • Сливочное масло – 170 гр.
  • Яйцо – 1 шт.
  • Сахар – 1 ч.л.
  • Соль – 1 ч.л.
  • Разрыхлитель – 1 ч.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. В посуду для замеса теста насыпьте через сито пшеничную муку. Добавьте к ней по чайной ложке указанных в рецепте сыпучих ингредиентов и венчиком хорошо перемешайте для равномерного их распределения в муке.

Тесто для курника

Шаг 2. Сливочное масло заранее размягчите при комнатной температуре, нарежьте маленькими кубиками и переложите в мучную смесь. Руками муку с маслом перетрите до состояния мелкой крошки, подобной мокрому песку.

Тесто для курника

Шаг 3. В этой песочной массе сделайте углубление и разбейте в него одно куриное яйцо. Добавьте сметану и желательно более жирную.

Тесто для курника

Шаг 4. Руками замесите тесто до гладкой однородной текстуры. Сверните тесто в шар, заверните в пищевую пленку и минимум на 20 минут положите в холодильник.

Тесто для курника

Шаг 5. По прошествии этого времени тесто на присыпанной мукой столешнице разделите пополам и раскатайте в тонкие лепешки.

Тесто для курника

Шаг 6. Из приготовленного песочного теста можете собирать курник с любой любимой начинкой. Тесто получается податливым и удобным для красивого формирования этого пирога. Вкусной и удачной выпечки!

Тесто для курника

Тесто для курника на кефире

Тесто для курника на кефире требует немного времени для замеса, отличается нежной текстурой и отлично подходит для начинки на основе куриного мяса. Замешивается тесто, как и все песочные варианты на кефире, яйце и сливочном масле. Такое тесто может несколько суток храниться в холодильнике без потери своих свойств, что удобно для хозяйки.

Время готовки: 40 минут.

Время приготовления: 10 минут.

Порции: 1.

Ингредиенты:

  • Мука – 4 ст.
  • Кефир – 1 ст.
  • Сливочное масло – 150 гр.
  • Яйцо – 2 шт.
  • Сахар – 3 ч.л.
  • Соль – 2 ч.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. В посуду для замеса теста разбейте два куриных яйца и с помощью венчика взбейте их пышную массу.

Тесто для курника

Шаг 2. К взбитому яйцу насыпьте соль с сахаром и перемешайте до полного растворения.

Тесто для курника

Шаг 3. Растопите в микроволновке сливочное масло, остудите, чтобы не было горячим, перелейте в яичную массу и еще раз перемешайте.

Тесто для курника

Шаг 4. Затем налейте стакан кефира комнатной температуры и еще раз перемешайте.

Тесто для курника

Шаг 5. Муку просейте через сито, порционно пересыпьте к жидкой основе и одновременно венчиком все перемешивайте.

Тесто для курника

Шаг 6. Замешивайте тесто венчиком или ложкой, пока мука не заберет всю жидкость.

Тесто для курника

Шаг 7. Затем тесто переложите на присыпанную мукой доску или столешницу и руками завершите замес. Тесто у вас должно получиться мягким, гладким и не прилипающим к ладоням.

Тесто для курника

Шаг 8. Замешанное кефирное тесто сверните в колобок, переложите в пакет и на полчаса как минимум поместите в холодильник.

Тесто для курника

Шаг 9. По прошествии этого времени из приготовленного теста на кефире можете формировать курник с выбранной начинкой. Вкусной и удачной выпечки!

Тесто для курника

Тесто на сметане для курника

Тесто на сметане для курника, как вариант песочного теста, отличается пластичностью, удобно для работы, имеет хороший вкус и нежную рассыпчатую текстуру. В этом рецепте тесто замешиваем с помощью кухонного гаджета, что получается проще и быстрее.  Такое тесто можно заморозить.

Время готовки: 35 минут.

Время приготовления: 5 минут.

Порции: 1.

Ингредиенты:

  • Мука – 250 гр.
  • Сметана 20% – 75 гр.
  • Сливочное масло – 150 гр.
  • Соль – 1 щепотка.
  • Разрыхлитель – 1 ч.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Ингредиенты отмерить, согласно пропорции рецепта, что важно для получения хорошего теста. Масло и сметану взять холодными.

Тесто для курника

Шаг 2. Нарезать масло небольшими кусочками и переложить в чашу кухонного комбайна с насадкой «нож».

Тесто для курника

Шаг 3. Добавить к маслу нужное количество сметаны.

Тесто для курника

Шаг 4. Через сито просеять муку, смешать с разрыхлителем и пересыпать в чашу комбайна.

Тесто для курника

Шаг 5. Замесить тесто на средней скорости комбайна и до однородного эластичного состояния. Тесто не должно прилипать к ладоням.

Тесто для курника

Шаг 6. Замешанное тесто завернуть в пакет и на полчаса положить в холодильник. По прошествии этого времени тесто на сметане можно раскатывать и формировать курник. Вкусной и удачной выпечки!

Тесто для курника

Тесто для курника на маргарине

Тесто для курника на маргарине называется по способу замеса – рубленым, а по текстуре – слоистым. Холодный маргарин для него, руками или с помощью кухонных гаджетов тщательно перетирается в мелкую крошку и смешивается с ледяной водой. При выпечке жир маргарина плавится, создавая мелкослоистую текстуру, а укорачивая нити клейковины, делает тесто очень нежным. После замеса тесто обязательно охлаждается.

Время готовки: 40 минут.

Время приготовления: 10 минут.

Порции: 1.

Ингредиенты:

  • Мука – 500 гр.
  • Маргарин – 250 гр.
  • Ледяная вода – 170 мл.
  • Соль – 1 ч.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Пшеничную муку просеять через сито и пересыпать в посуду для замеса теста. К муке равномерно и на крупной терке натереть холодный маргарин. Добавить соль.

Тесто для курника

Шаг 2. Муку с маргарином быстро и тщательно перетереть в очень мелкую крошку.

Тесто для курника

Шаг 3. Затем тесто полить ледяной водой, переложить на присыпанную мукой столешницу и руками вымесить до гладкой однородной текстуры.

Тесто для курника

Шаг 4. Замешанное тесто разделить на две части по ¾ и ¼. На листе бумаги раскатать их в две тонкие лепешки и на полчаса поместить в холодильник, чтобы маргарин стабилизировался.

Тесто для курника

Шаг 5. По истечении этого времени из теста на маргарине сформировать курник с выбранной начинкой. Края такого теста хорошо скрепляются и курник сохраняет свою форму при запекании. Вкусной и удачной выпечки!

Тесто для курника

Тесто для курника на майонезе

Для любителей домашних курников предлагается хороший вариант замеса теста на майонезе. Замешиваем тесто без дрожжей и только на майонезе, муке, воде и растительном масле. Такое тесто получается в меру нежным, эластичным, легко раскатывается в тонкий пласт и не рвется.

Время готовки: 40 минут.

Время приготовления: 10 минут.

Порции: 1.

Ингредиенты:

  • Мука – 350 гр.
  • Майонез – 120 гр.
  • Вода – 100 мл.
  • Масло растительное – 30 мл.
  • Соль – 1 ч.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Вскипятите чистую воду, охладите до комнатной температуры, перелейте в посуду для замеса теста и растворите в ней чайную ложку соли.

Тесто для курника

Шаг 2. К воде добавьте нужное количество майонеза.

Тесто для курника

Шаг 3. С помощью венчика эти ингредиенты перемешайте до однородности, налейте растительное масло и еще раз перемешайте.

Тесто для курника

Шаг 4. Муку просейте через сито и порционно пересыпьте в майонезную основу, одновременно все венчиком перемешивая.

Тесто для курника

Шаг 5. Затем тесто переложите на присыпанную мукой доску и завершите замес руками. Тесто у вас должно получиться мягким, эластичным и не прилипающим к ладоням.

Тесто для курника

Шаг 6. Замешанное тесто заверните в пищевую пленку и на 30 минут положите в холодильник.

Тесто для курника

Шаг 7. Через указанное время тесто для курника на майонезе можно раскатывать и формировать пирог с выбранной начинкой. Вкусной и удачной выпечки!

Тесто для курника

Дрожжевое тесто для курника

Дрожжевое тесто для курника замешивается безопарным способом и к нему добавляется сдоба: сливочное масло и яйца. Курник на таком тесто может храниться в холодильнике, а затем разогреваться в микроволновке без потери вкуса. В этом рецепте замешиваем тесто на сухих дрожжах и ему нужно время для подъема.

Время готовки: 2 часа.

Время приготовления: 30 минут.

Порции: 1.

Ингредиенты:

  • Мука – 600 гр.
  • Вода – 275 мл.
  • Сухие дрожжи – 1 ч.л. с горкой.
  • Масло сливочное – 100 гр.
  • Масло растительное – 2 ст.л.
  • Яйцо – 1 шт.
  • Сахар – ¼ ч.л.
  • Соль – ½ ч.л.
  • Тмин/кориандр – 1 ч.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Ингредиенты для теста требуют выполнения правильной пропорции, поэтому их следует отмерить на кухонных весах.

Тесто для курника

Шаг 2. Воду подогреть примерно до 38°С. Заполнить ею стакан наполовину объема и растворить чайную ложку сухих дрожжей с добавлением сахара. Оставить смесь на 10-15 минут, чтобы дрожжи активировались. Затем добавить к смеси всю воду и перемешать.

Тесто для курника

Шаг 3. В посуду для замеса теста положить размягченное при комнатной температуре сливочное масло, налить растительное, разбить одно куриное яйцо, насыпать соль с тмином и эти ингредиенты хорошо перемешать.

Тесто для курника

Шаг 4. В эту смесь перелить раствор активированных дрожжей и порционно насыпать просеянную муку. Замесить тесто сначала ложкой, а потом хорошо вымесить в течение 10 минут руками. Замешанное тесто свернуть в шар, присыпать мукой, прикрыть салфеткой и поставить в любое теплое место на 1-1,5 часа. Важно, чтобы тесто поднялось и в 1,5-2 раза увеличилось в объеме.

Тесто для курника

Шаг 5. Поднявшееся дрожжевое тесто для курника обмять и можно приступать к формированию пирога с выбранной начинкой. Перед выпеканием такому тесту нужно 15 минут для расстойки. Вкусной и удачной выпечки!

Тесто для курника

Сдобное рассыпчатое тесто для курника

Сдобное рассыпчатое тесто для курника замешивается просто и быстро, но имеет свой секрет: для рассыпчатости берется качественное сливочное масло. В этом рецепте тесто замешиваем на сметане, яйце и соде. Такое тесто отлично сочетается с начинкой для курника, имеет хороший вкус и удобно в работе.

Время готовки: 45 минут.

Время приготовления: 15 минут.

Порции: 1.

Ингредиенты:

  • Мука – 400 гр.
  • Масло сливочное 82,5% – 150 гр.
  • Сметана – 100 гр.
  • Яйцо – 1 шт.
  • Соль – по вкусу.
  • Сода – 1 ч.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Растопить в микроволновке или на небольшом огне сливочное масло и остудить, чтобы не было горячим.

Тесто для курника

Шаг 2. К маслу разбить одно куриное яйцо, насыпать соду с солью, добавить сметану и ложкой или венчиком перемешать в однородную массу.

Тесто для курника

Шаг 3. Муку 1-2 раза просеять через сито и пересыпать к жидким ингредиентам. Ложкой замесить тесто, пока мука впитает всю жидкость, а затем хорошо вымесить тесто руками до гладкой однородной текстуры.

Тесто для курника

Шаг 4. Замешанное сдобное рассыпчатое тесто прикрыть салфеткой, на 30 минут поместить в холодильник и по прошествии этого времени можно приступать к формированию курника. Вкусной и удачной выпечки!

Тесто для курника

Тесто на сливочном масле для курника

Тесто на сливочном масле отлично сочетается с несладкой начинкой курника, получается рассыпчатым, нежным и всегда удачным. В этом рецепте замешиваем тесто с помощью кухонных гаджетов и набор ингредиентов для теста берется простой: мука со сливочным маслом, яйцом, солью и небольшим количеством воды.

Время готовки: 50 минут.

Время приготовления: 10 минут.

Порции: 1.

Ингредиенты:

  • Мука – 500 гр.
  • Масло сливочное 82,5% – 300 гр.
  • Яйцо – 2 шт.
  • Соль – 2 щепотки.
  • Вода – 2 ч.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. В чашу планетарного миксера насыпать нужное количество пшеничной муки. Ее лучше просеять через сито.

Тесто для курника

Шаг 2. Сливочное масло нарезать небольшими кубиками и оставить при комнатной температуре, чтобы немного размягчилось.

Тесто для курника

Шаг 3. К муке насыпать две щепотки соли.

Тесто для курника

Шаг 4. Затем переложить в чашу кусочки размягченного сливочного масла.

Тесто для курника

Шаг 5. Специальной насадкой и на средней скорости смешать муку с маслом до состояния мелкой крошки.

Тесто для курника

Шаг 6. К этой массе налить две чайные ложки холодной воды и разбить яйца.

Тесто для курника

Шаг 7. Эти ингредиенты в течение 1-2 минут перемешать миксером, переложить тесто на присыпанную мукой столешницу и завершить замес руками.

Тесто для курника

Шаг 8. Замешанное тесто на сливочном масле для курника свернуть в лепешку, завернуть в пищевую пленку и на 30 минут положить в холодильник или морозилку. По прошествии этого времени тесто можно раскатывать и формировать курник. Вкусной и удачной выпечки!

Тесто для курника

Домашнее тесто для курника на молоке

Домашнее тесто для курника на молоке чаще всего замешивается дрожжевым, но оно требует времени и навыка работы. В этом рецепте вам предлагается замесить тесто на молоке по песочному варианту, с добавлением маргарина и разрыхлителя с желтками. Замешиваем тесто вручную с помощью венчика. Маргарин заранее размягчаем при комнатной температуре.

Время готовки: 45 минут.

Время приготовления: 15 минут.

Порции: 1.

Ингредиенты:

  • Мука – 450 гр.
  • Молоко – 150 мл.
  • Маргарин – 200 гр.
  • Желтки – 2 шт.
  • Сахар – 1 ст.л.
  • Соль – 1 ч.л.
  • Разрыхлитель – 10 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Аккуратно отделить желтки от белков и переложить в посуду для замеса теста. Насыпать к желткам одну столовую ложку сахара и одну чайную ложку соли.

Тесто для курника

Шаг 2. Венчиком эти ингредиенты перемешать и добавить мягкий маргарин.

Тесто для курника

Шаг 3. Желтковую массу тщательно венчиком перетереть с маргарином.

Тесто для курника

Шаг 4. Затем к полученной массе налить подогретое молоко и еще раз все перемешать.

Тесто для курника

Шаг 5. Через сито к этой массе насыпать пшеничную муку с разрыхлителем.

Тесто для курника

Шаг 6. Замес теста начать с помощью венчика.

Шаг 7. Затем переложить его на присыпанную мукой рабочую доску и руками завершить замес. Правильно замешанное тесто должно быть мягким, гладким и не прилипать к ладоням.

Тесто для курника

Шаг 8. Тесто скатать в шар, переложить в пакет и минимум на полчаса поместить в холодильник.

Тесто для курника

Шаг 9. По истечении этого времени из приготовленного домашнего теста для курника на молоке, можно сформировать пирог с выбранной начинкой. Вкусной и удачной выпечки!

Тесто для курника

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