Тесто для курника – это залог вкусной и традиционной русской выпечки наряду с начинкой. Вариантов теста много: от пресного до сдобного, с дрожжами и без них, что определяется вкусовым предпочтением хозяйки. Обычно используется два вида теста: одно для блинчиков и прослойки, другое для покрытия курника. Состав ингредиентов и особенности замеса указаны в предлагаемой вам теме.

Классическое тесто для курника в духовке

Классическое тесто для курника в духовке не имеет строгой рецептуры и замешивается по двум вариантам: сдобным дрожжевым и песочным на сметане. В этом рецепте классическое тесто замешиваем опарным способом, на простых и бюджетных ингредиентах: муке, яйце, маргарине, теплом молоке и сухих дрожжах. Такое тесто курник делает пышным, румяным и из него хорошо получаются традиционные украшения для пирога.

Ингредиенты –+1 порц.

Мука 500 гр.

Молоко коровье 250 мл.

Маргарин сливочный 125 гр.

Яйцо куриное 1 шт.

Сахар-песок 1 ч.л.

Соль 1 ч.л.

Сухие дрожжи 1 ч.л.

Шаги 90 мин.

Классическое тесто для курника легко готовится в домашних условиях. Сначала приготовьте опару для дрожжевого теста. Молоко немного подогрейте в микроволновке, перелейте в посуду для замеса теста и в нем полностью растворите сухие быстродействующие дрожжи. Растопите маргарин и половину его перелейте к дрожжевой смеси. Насыпьте нужное количество сахара с солью, и все перемешайте. Эту смесь поставьте на 20 минут в тепло, чтобы дрожжи активировались. В подошедшую опару разбейте одно куриное яйцо, добавьте остальной маргарин и еще раз перемешайте. Муку 1-2 раза просейте через сито. Затем порционно пересыпьте к жидким ингредиентам и одновременно их ложкой перемешивайте. Когда мука заберет всю жидкость, вымесите тесто руками до гладкой однородной текстуры. Хорошо замешанное тесто не должно прилипать к ладоням. Сверните тесто в колобок, переложите в ту же посуду, прикройте салфеткой и на 1 час, как минимум, поставьте в тепло для подъема. По истечении этого времени замешанное классическое тесто обомните и приступайте к формированию курника с выбранной начинкой и выпеканию его в духовке. Вкусной и удачной выпечки!

Песочное тесто для курника

Песочное тесто для курника с курицей и картошкой, как начинкой несладкой, многими хозяйками признается самым лучшим. Оно замешивается на масле или маргарине и кисломолочных ингредиентах (сметане и кефире). Такое тесто отличает нежная текстура, легкий сливочный вкус и с ним удобно работать. Для расстойки песочное тесто минимум на полчаса ставится в холодильник. В этом рецепте замешиваем тесто на сливочном масле, сметане и разрыхлителе.

Время готовки: 30 минут

Время приготовления: 10 минут.

Порции: 1.

Ингредиенты:

Мука – 550 гр.

Сметана 20% – 200 гр.

Сливочное масло – 170 гр.

Яйцо – 1 шт.

Сахар – 1 ч.л.

Соль – 1 ч.л.

Разрыхлитель – 1 ч.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. В посуду для замеса теста насыпьте через сито пшеничную муку. Добавьте к ней по чайной ложке указанных в рецепте сыпучих ингредиентов и венчиком хорошо перемешайте для равномерного их распределения в муке.

Шаг 2. Сливочное масло заранее размягчите при комнатной температуре, нарежьте маленькими кубиками и переложите в мучную смесь. Руками муку с маслом перетрите до состояния мелкой крошки, подобной мокрому песку.

Шаг 3. В этой песочной массе сделайте углубление и разбейте в него одно куриное яйцо. Добавьте сметану и желательно более жирную.

Шаг 4. Руками замесите тесто до гладкой однородной текстуры. Сверните тесто в шар, заверните в пищевую пленку и минимум на 20 минут положите в холодильник.

Шаг 5. По прошествии этого времени тесто на присыпанной мукой столешнице разделите пополам и раскатайте в тонкие лепешки.

Шаг 6. Из приготовленного песочного теста можете собирать курник с любой любимой начинкой. Тесто получается податливым и удобным для красивого формирования этого пирога. Вкусной и удачной выпечки!

Тесто для курника на кефире

Тесто для курника на кефире требует немного времени для замеса, отличается нежной текстурой и отлично подходит для начинки на основе куриного мяса. Замешивается тесто, как и все песочные варианты на кефире, яйце и сливочном масле. Такое тесто может несколько суток храниться в холодильнике без потери своих свойств, что удобно для хозяйки.

Время готовки: 40 минут.

Время приготовления: 10 минут.

Порции: 1.

Ингредиенты:

Мука – 4 ст.

Кефир – 1 ст.

Сливочное масло – 150 гр.

Яйцо – 2 шт.

Сахар – 3 ч.л.

Соль – 2 ч.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. В посуду для замеса теста разбейте два куриных яйца и с помощью венчика взбейте их пышную массу.

Шаг 2. К взбитому яйцу насыпьте соль с сахаром и перемешайте до полного растворения.

Шаг 3. Растопите в микроволновке сливочное масло, остудите, чтобы не было горячим, перелейте в яичную массу и еще раз перемешайте.

Шаг 4. Затем налейте стакан кефира комнатной температуры и еще раз перемешайте.

Шаг 5. Муку просейте через сито, порционно пересыпьте к жидкой основе и одновременно венчиком все перемешивайте.

Шаг 6. Замешивайте тесто венчиком или ложкой, пока мука не заберет всю жидкость.

Шаг 7. Затем тесто переложите на присыпанную мукой доску или столешницу и руками завершите замес. Тесто у вас должно получиться мягким, гладким и не прилипающим к ладоням.

Шаг 8. Замешанное кефирное тесто сверните в колобок, переложите в пакет и на полчаса как минимум поместите в холодильник.

Шаг 9. По прошествии этого времени из приготовленного теста на кефире можете формировать курник с выбранной начинкой. Вкусной и удачной выпечки!

Тесто на сметане для курника

Тесто на сметане для курника, как вариант песочного теста, отличается пластичностью, удобно для работы, имеет хороший вкус и нежную рассыпчатую текстуру. В этом рецепте тесто замешиваем с помощью кухонного гаджета, что получается проще и быстрее. Такое тесто можно заморозить.

Время готовки: 35 минут.

Время приготовления: 5 минут.

Порции: 1.

Ингредиенты:

Мука – 250 гр.

Сметана 20% – 75 гр.

Сливочное масло – 150 гр.

Соль – 1 щепотка.

Разрыхлитель – 1 ч.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Ингредиенты отмерить, согласно пропорции рецепта, что важно для получения хорошего теста. Масло и сметану взять холодными.

Шаг 2. Нарезать масло небольшими кусочками и переложить в чашу кухонного комбайна с насадкой «нож».

Шаг 3. Добавить к маслу нужное количество сметаны.

Шаг 4. Через сито просеять муку, смешать с разрыхлителем и пересыпать в чашу комбайна.

Шаг 5. Замесить тесто на средней скорости комбайна и до однородного эластичного состояния. Тесто не должно прилипать к ладоням.

Шаг 6. Замешанное тесто завернуть в пакет и на полчаса положить в холодильник. По прошествии этого времени тесто на сметане можно раскатывать и формировать курник. Вкусной и удачной выпечки!

Тесто для курника на маргарине

Тесто для курника на маргарине называется по способу замеса – рубленым, а по текстуре – слоистым. Холодный маргарин для него, руками или с помощью кухонных гаджетов тщательно перетирается в мелкую крошку и смешивается с ледяной водой. При выпечке жир маргарина плавится, создавая мелкослоистую текстуру, а укорачивая нити клейковины, делает тесто очень нежным. После замеса тесто обязательно охлаждается.

Время готовки: 40 минут.

Время приготовления: 10 минут.

Порции: 1.

Ингредиенты:

Мука – 500 гр.

Маргарин – 250 гр.

Ледяная вода – 170 мл.

Соль – 1 ч.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Пшеничную муку просеять через сито и пересыпать в посуду для замеса теста. К муке равномерно и на крупной терке натереть холодный маргарин. Добавить соль.

Шаг 2. Муку с маргарином быстро и тщательно перетереть в очень мелкую крошку.

Шаг 3. Затем тесто полить ледяной водой, переложить на присыпанную мукой столешницу и руками вымесить до гладкой однородной текстуры.

Шаг 4. Замешанное тесто разделить на две части по ¾ и ¼. На листе бумаги раскатать их в две тонкие лепешки и на полчаса поместить в холодильник, чтобы маргарин стабилизировался.

Шаг 5. По истечении этого времени из теста на маргарине сформировать курник с выбранной начинкой. Края такого теста хорошо скрепляются и курник сохраняет свою форму при запекании. Вкусной и удачной выпечки!

Тесто для курника на майонезе

Для любителей домашних курников предлагается хороший вариант замеса теста на майонезе. Замешиваем тесто без дрожжей и только на майонезе, муке, воде и растительном масле. Такое тесто получается в меру нежным, эластичным, легко раскатывается в тонкий пласт и не рвется.

Время готовки: 40 минут.

Время приготовления: 10 минут.

Порции: 1.

Ингредиенты:

Мука – 350 гр.

Майонез – 120 гр.

Вода – 100 мл.

Масло растительное – 30 мл.

Соль – 1 ч.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Вскипятите чистую воду, охладите до комнатной температуры, перелейте в посуду для замеса теста и растворите в ней чайную ложку соли.

Шаг 2. К воде добавьте нужное количество майонеза.

Шаг 3. С помощью венчика эти ингредиенты перемешайте до однородности, налейте растительное масло и еще раз перемешайте.

Шаг 4. Муку просейте через сито и порционно пересыпьте в майонезную основу, одновременно все венчиком перемешивая.

Шаг 5. Затем тесто переложите на присыпанную мукой доску и завершите замес руками. Тесто у вас должно получиться мягким, эластичным и не прилипающим к ладоням.

Шаг 6. Замешанное тесто заверните в пищевую пленку и на 30 минут положите в холодильник.

Шаг 7. Через указанное время тесто для курника на майонезе можно раскатывать и формировать пирог с выбранной начинкой. Вкусной и удачной выпечки!

Дрожжевое тесто для курника

Дрожжевое тесто для курника замешивается безопарным способом и к нему добавляется сдоба: сливочное масло и яйца. Курник на таком тесто может храниться в холодильнике, а затем разогреваться в микроволновке без потери вкуса. В этом рецепте замешиваем тесто на сухих дрожжах и ему нужно время для подъема.

Время готовки: 2 часа.

Время приготовления: 30 минут.

Порции: 1.

Ингредиенты:

Мука – 600 гр.

Вода – 275 мл.

Сухие дрожжи – 1 ч.л. с горкой.

Масло сливочное – 100 гр.

Масло растительное – 2 ст.л.

Яйцо – 1 шт.

Сахар – ¼ ч.л.

Соль – ½ ч.л.

Тмин/кориандр – 1 ч.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Ингредиенты для теста требуют выполнения правильной пропорции, поэтому их следует отмерить на кухонных весах.

Шаг 2. Воду подогреть примерно до 38°С. Заполнить ею стакан наполовину объема и растворить чайную ложку сухих дрожжей с добавлением сахара. Оставить смесь на 10-15 минут, чтобы дрожжи активировались. Затем добавить к смеси всю воду и перемешать.

Шаг 3. В посуду для замеса теста положить размягченное при комнатной температуре сливочное масло, налить растительное, разбить одно куриное яйцо, насыпать соль с тмином и эти ингредиенты хорошо перемешать.

Шаг 4. В эту смесь перелить раствор активированных дрожжей и порционно насыпать просеянную муку. Замесить тесто сначала ложкой, а потом хорошо вымесить в течение 10 минут руками. Замешанное тесто свернуть в шар, присыпать мукой, прикрыть салфеткой и поставить в любое теплое место на 1-1,5 часа. Важно, чтобы тесто поднялось и в 1,5-2 раза увеличилось в объеме.

Шаг 5. Поднявшееся дрожжевое тесто для курника обмять и можно приступать к формированию пирога с выбранной начинкой. Перед выпеканием такому тесту нужно 15 минут для расстойки. Вкусной и удачной выпечки!

Сдобное рассыпчатое тесто для курника

Сдобное рассыпчатое тесто для курника замешивается просто и быстро, но имеет свой секрет: для рассыпчатости берется качественное сливочное масло. В этом рецепте тесто замешиваем на сметане, яйце и соде. Такое тесто отлично сочетается с начинкой для курника, имеет хороший вкус и удобно в работе.

Время готовки: 45 минут.

Время приготовления: 15 минут.

Порции: 1.

Ингредиенты:

Мука – 400 гр.

Масло сливочное 82,5% – 150 гр.

Сметана – 100 гр.

Яйцо – 1 шт.

Соль – по вкусу.

Сода – 1 ч.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Растопить в микроволновке или на небольшом огне сливочное масло и остудить, чтобы не было горячим.

Шаг 2. К маслу разбить одно куриное яйцо, насыпать соду с солью, добавить сметану и ложкой или венчиком перемешать в однородную массу.

Шаг 3. Муку 1-2 раза просеять через сито и пересыпать к жидким ингредиентам. Ложкой замесить тесто, пока мука впитает всю жидкость, а затем хорошо вымесить тесто руками до гладкой однородной текстуры.

Шаг 4. Замешанное сдобное рассыпчатое тесто прикрыть салфеткой, на 30 минут поместить в холодильник и по прошествии этого времени можно приступать к формированию курника. Вкусной и удачной выпечки!

Тесто на сливочном масле для курника

Тесто на сливочном масле отлично сочетается с несладкой начинкой курника, получается рассыпчатым, нежным и всегда удачным. В этом рецепте замешиваем тесто с помощью кухонных гаджетов и набор ингредиентов для теста берется простой: мука со сливочным маслом, яйцом, солью и небольшим количеством воды.

Время готовки: 50 минут.

Время приготовления: 10 минут.

Порции: 1.

Ингредиенты:

Мука – 500 гр.

Масло сливочное 82,5% – 300 гр.

Яйцо – 2 шт.

Соль – 2 щепотки.

Вода – 2 ч.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. В чашу планетарного миксера насыпать нужное количество пшеничной муки. Ее лучше просеять через сито.

Шаг 2. Сливочное масло нарезать небольшими кубиками и оставить при комнатной температуре, чтобы немного размягчилось.

Шаг 3. К муке насыпать две щепотки соли.

Шаг 4. Затем переложить в чашу кусочки размягченного сливочного масла.

Шаг 5. Специальной насадкой и на средней скорости смешать муку с маслом до состояния мелкой крошки.

Шаг 6. К этой массе налить две чайные ложки холодной воды и разбить яйца.

Шаг 7. Эти ингредиенты в течение 1-2 минут перемешать миксером, переложить тесто на присыпанную мукой столешницу и завершить замес руками.

Шаг 8. Замешанное тесто на сливочном масле для курника свернуть в лепешку, завернуть в пищевую пленку и на 30 минут положить в холодильник или морозилку. По прошествии этого времени тесто можно раскатывать и формировать курник. Вкусной и удачной выпечки!

Домашнее тесто для курника на молоке

Домашнее тесто для курника на молоке чаще всего замешивается дрожжевым, но оно требует времени и навыка работы. В этом рецепте вам предлагается замесить тесто на молоке по песочному варианту, с добавлением маргарина и разрыхлителя с желтками. Замешиваем тесто вручную с помощью венчика. Маргарин заранее размягчаем при комнатной температуре.

Время готовки: 45 минут.

Время приготовления: 15 минут.

Порции: 1.

Ингредиенты:

Мука – 450 гр.

Молоко – 150 мл.

Маргарин – 200 гр.

Желтки – 2 шт.

Сахар – 1 ст.л.

Соль – 1 ч.л.

Разрыхлитель – 10 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Аккуратно отделить желтки от белков и переложить в посуду для замеса теста. Насыпать к желткам одну столовую ложку сахара и одну чайную ложку соли.

Шаг 2. Венчиком эти ингредиенты перемешать и добавить мягкий маргарин.

Шаг 3. Желтковую массу тщательно венчиком перетереть с маргарином.

Шаг 4. Затем к полученной массе налить подогретое молоко и еще раз все перемешать.

Шаг 5. Через сито к этой массе насыпать пшеничную муку с разрыхлителем.

Шаг 6. Замес теста начать с помощью венчика.

Шаг 7. Затем переложить его на присыпанную мукой рабочую доску и руками завершить замес. Правильно замешанное тесто должно быть мягким, гладким и не прилипать к ладоням.

Шаг 8. Тесто скатать в шар, переложить в пакет и минимум на полчаса поместить в холодильник.

Шаг 9. По истечении этого времени из приготовленного домашнего теста для курника на молоке, можно сформировать пирог с выбранной начинкой. Вкусной и удачной выпечки!