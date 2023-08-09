Тесто для пиццы, как в пиццерии, несложно приготовить в домашних условиях. С такой основой пицца выйдет очень вкусной и привлекательной. Используйте готовую кулинарную подборку из десяти вкусных рецептов тонкого теста с пошаговыми фотографиями и подробным описанием процесса.

Тонкое тесто для пиццы, как в пиццерии

Тонкое тесто для пиццы, как в пиццерии, послужит идеальной основой для ваших кулинарных идей. Порадуйте себя и близких итальянскими нотками в домашних условиях. Для этого берите на заметку наш проверенный рецепт с пошаговыми фотографиями и подробным описанием процесса.

Ингредиенты –+0.5 кг.

Мука 260 гр.

Сухие дрожжи 5 гр.

Вода 160 мл.

Соль ⅓ ч.л.

Сахар-песок 2 ч.л.

Масло оливковое 3 ст.л.

Шаги 70 мин.

Тесто для пиццы, как в пиццерии, готовится очень просто. Просеиваем муку через сито, чтобы разбить комочки и напитать продукт кислородом. К муке добавляем сухие дрожжи, соль и сахар. Перемешиваем. Вливаем в сухую смесь оливковое масло и теплую воду. Начинаем перемешивать содержимое. Замешиваем однородное эластичное тесто. Формируем из него аккуратный плотный ком. Прикрываем салфеткой и оставляем продукт в теплом месте на 40-45 минут. Тонкое тесто для пиццы, как в пиццерии, готово. Раскатываем его в тонкую основу и приступаем к дальнейшим приготовлениям.

Мягкое дрожжевое тесто для пиццы как в пиццерии

Мягкое дрожжевое тесто для пиццы как в пиццерии каждый сможет приготовить в домашних условиях. Замешать качественную основу легче, чем вы думаете. Главное, знать несколько небольших хитростей. С нашим пошаговым рецептом у вас обязательно получится. Попробуйте!

Время готовки – 1 час

Время приготовления – 20 минут

Порции – 700 гр.

Ингредиенты:

Мука – 180 гр.

Соль – ¼ ч.л.

Дрожжи сухие – 1 ч.л.

Вода – 130 мл.

Масло оливковое – 2 ст.л. + для смазывания

Процесс приготовления:

Шаг 1. Перемешиваем просеянную муку, соль и сухие дрожжи.

Шаг 2. Соединяем в отдельной посуде оливковое масло и теплую воду.

Шаг 3. Вливаем жидкость в мучную смесь и замешиваем однородное тесто.

Шаг 4. Перекладываем заготовку на стол, присыпанный мукой. Вымешиваем тесто в течение 2-3 минут.

Шаг 5. Перекладываем тесто в миску и обмазываем оливковым маслом. Накрываем миску пищевой пленкой или полотенцем. Убираем в теплое место на 30-40 минут. Тесто должно увеличиться в объеме в два раза.

Шаг 6. Затем снова вымешиваем тесто в течение 1-2 минут. Потом его можно раскатывать в тонкий круг, перекладывать на противень, обмазанным маслом и дополнять начинкой по вкусу.

Шаг 7. Мягкое дрожжевое тесто для пиццы как в пиццерии готово!

Бездрожжевое тесто для пиццы

Бездрожжевое тесто для пиццы получается мягким и эластичным. С таким продуктом очень удобно работать, и вы без проблем приготовите вкусную и аппетитную пиццу. Для этого используйте проверенный кулинарный рецепт с пошаговыми фотографиями и подробным описанием процесса.

Время готовки – 1 час

Время приготовления – 20 минут

Порции – 400 гр.

Ингредиенты:

Мука – 320-360 гр.

Молоко – 120 мл.

Соль – 1 ч.л.

Яйцо – 2 шт.

Масло оливковое – 2 ч.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим основные продукты. Муку просеиваем через мелкое сито вместе с солью на рабочую поверхность.

Шаг 2. Взбалтываем куриные яйца вилкой или венчиком. Добавляем молоко и оливковое масло. Снова перемешиваем.

Шаг 3. В муке делаем углубление. Вливаем сюда жидкую смесь.

Шаг 4. Начинаем замешивать заготовку. Делаем это тщательно около 10 минут. Формируем аккуратный плотный ком.

Шаг 5. Кладем ком теста в пакет и даем ему полежать 30 минут.

Шаг 6. Ком раскатываем в тонкий пласт – основу для пиццы.

Шаг 7. Бездрожжевое тесто для пиццы готово. Приступайте к дальнейшим приготовлениям!

Нежное тесто для итальянской пиццы, как в пиццерии

Нежное тесто для итальянской пиццы, как в пиццерии несложно замешать в домашних условиях. Для этого используйте проверенный рецепт с пошаговыми фотографиями из нашей подборки. Порадуйте себя и близких аппетитным угощением собственного приготовления.

Время готовки – 1 час

Время приготовления – 20 минут

Порции – 700 гр.

Ингредиенты:

Мука – 0,5 кг.

Дрожжи сухие – 7 гр.

Вода – 300 мл.

Соль – 1 ч.л.

Масло растительное – 3 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Просеиваем муку в глубокую миску. Добавляем соль и перемешиваем содержимое.

Шаг 2. В теплой воде растворяем сухие дрожжи.

Шаг 3. Постепенно высыпаем муку в жидкую заготовку. Начинаем перемешивать.

Шаг 4. Когда введем большую часть муки, вливаем растительное масло. Продолжаем вымешивать.

Шаг 5. Перекладываем тесто на поверхность, присыпанную мукой. Вымешиваем и формируем плотный однородный ком.

Шаг 6. Накрываем заготовку полотенцем и убираем в теплое место на 40 минут.

Шаг 7. Нежное тесто для итальянской пиццы, как в пиццерии готово. Используйте по назначению.

Тесто для пиццы как в Додо пиццерии

Тесто для пиццы как в Додо пиццерии каждый сможет приготовить в домашних условиях. Замешать качественную основу как профессионалы легче, чем вы думаете. Главное, знать несколько небольших нюансов. С нашим пошаговым рецептом у вас обязательно получится. Берите на заметку!

Время готовки – 1 час 20 минут

Время приготовления – 20 минут

Порции – 300 гр.

Ингредиенты:

Мука – 250 гр.

Вода – 150 мл.

Сахар – 1 ч.л.

Соль – 0,5 ч.л.

Дрожжи сухие – 10 гр.

Масло оливковое – 30 мл.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Соль и сахар соединяем с теплой водой и размешиваем до полного растворения сухих продуктов.

Шаг 2. Муку просеиваем через мелкое металлическое сито, чтобы напитать ее кислородом и избавить от комочков.

Шаг 3. Пересыпаем муку в глубокую миску, соединяем с дрожжами, заливаем жидкостью.

Шаг 4. Хорошо перемешиваем массу до исчезновения комочков.

Шаг 5. Затем в смесь вводим оливковое масло, после чего постепенно замешиваем в меру тугое, эластичное тесто.

Шаг 6. Массу формируем в шар, оставляем в теплом месте на час, а затем растягиваем руками до нужных размеров.

Шаг 7. Тесто для пиццы как в Додо пиццерии готово!

Тесто на кефире для пиццы

Тесто на кефире для пиццы порадует вас своей эластичностью и нежной текстурой. С таким продуктом вы получите вкусную и качественную основу для домашней пиццы. Обязательно попробуйте замешать тесто по проверенному рецепту с пошаговыми фотографиями.

Время готовки – 25 минут

Время приготовления – 10 минут

Порции – 0,8 кг.

Ингредиенты:

Мука – 2-3 ст.

Кефир – 400 мл.

Яйцо – 2 шт.

Сода – 1/3 ч.л.

Сахар – 1 ч.л.

Уксус – для гашения соды.

Соль – 0,5 ч.л.

Масло растительное – 1 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Разбиваем яйца в миске, слегка взбиваем их вилкой.

Шаг 2. Добавляем в яичную смесь соль, сахар, гашеную уксусом соду.

Шаг 3. Выливаем указанное количество кефира.

Шаг 4. Размешиваем содержимое и постепенно добавляем просеянную муку.

Шаг 5. Замешиваем однородное тугое тесто. Тщательно вымешиваем руками, пока не получим качественный продукт.

Шаг 6. Застилаем противень бумагой для выпечки, смазанной растительным маслом. Сразу выкладываем сюда тесто, разравниваем его руками.

Шаг 7. Тесто на кефире для пиццы готово! Выкладывайте начинку.

Бездрожжевое тесто для пиццы на молоке

Бездрожжевое тесто для пиццы на молоке послужит идеальной основой для ваших кулинарных изделий. Порадуйте себя и близких итальянскими нотками в домашних условиях. Для этого используйте наш проверенный рецепт с пошаговыми фотографиями и подробным описанием процесса.

Время готовки – 30 минут

Время приготовления – 10 минут

Порции – 600 гр.

Ингредиенты:

Мука – 260-300 гр.

Молоко – 125 мл.

Яйцо – 2 шт.

Соль – 1 ч.л.

Масло растительное – 2 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Начинаем замешивать тесто с жидких ингредиентов. В удобную миску разбиваем куриные яйца.

Шаг 2. Выливаем сюда указанное количество молока.

Шаг 3. Выливаем растительное масло.

Шаг 4. Солим и начинаем все вымешивать до однородности.

Шаг 5. Просеиваем два граненых стакана муки и перемешиваем массу.

Шаг 6. Вымешиваем до получения однородного теста, даем ему постоять 15 минут.

Шаг 7. Бездрожжевое тесто для пиццы на молоке готово!

Быстрое тесто для пиццы за 10 минут, как в пиццерии

Быстрое тесто для пиццы за 10 минут, как в пиццерии, получится даже у новичков. Обязательно берите на заметку наш проверенный пошаговый рецепт с фотографиями. Готовьте дома как в ресторане, быстро и без лишних усилий. С таким тестом ваше блюдо выйдет невероятно вкусным и привлекательным.

Время готовки – 5 минут

Время приготовления – 10 минут

Порции – 2

Ингредиенты:

Мука – 2 ст.

Вода – ¾ ст.

Сахар – 0,5 ч.л.

Дрожжи свежие – 2 ч.л.

Соль – 1 ч.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. В теплой воде размешиваем сахар и свежие дрожжи. Оставляем на 5 минут.

Шаг 2. В глубокую миску просеиваем половину муки. Добавляем соль и перемешиваем.

Шаг 3. Выливаем сюда воду с дрожжами. Перемешиваем лопаткой.

Шаг 4. Просеиваем остальную муку. Продолжаем перемешивать.

Шаг 5. Вымешиваем тесто руками и формируем аккуратный ком. Оставляем на 5 минут.

Шаг 6. Полученный ком растягиваем в лепешку. Затем раскатываем в тонкую основу.

Шаг 7. Быстрое тесто для пиццы за 10 минут, как в пиццерии готово. Используйте в дальнейших приготовлениях.

Простое тесто для пиццы на воде

Простое тесто для пиццы на воде порадует вас нежной текстурой и быстрым кулинарным процессом. С таким продуктом вы получите вкусную и качественную основу для домашней пиццы. Обязательно попробуйте замешать тесто по проверенному рецепту с пошаговыми фотографиями.

Время готовки – 45 минут

Время приготовления – 15 минут

Порции – 600 гр.

Ингредиенты:

Мука – 2 ст.

Вода – 0,5 ст.

Масло растительное – 3 ст.л.

Сахар – 1 щепотка.

Соль – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим глубокую емкость для удобного замешивания. Просеиваем сюда муку с помощью мелкого металлического сита.

Шаг 2. Затем выливаем сюда постепенно воду и начинаем замешивать тесто.

Шаг 3. Если воды окажется мало, можно подлить дополнительно.

Шаг 4. Добавляем соль и немного сахара, это сделает тесто не таким пресным. Дальше выливаем растительное масло.

Шаг 5. Приступаем к тщательному замешиванию теста. Сперва оно будем липким и неоднородным. Но это изменится, когда вы дадите ему немного настояться.

Шаг 6. Прикрываем заготовку салфеткой и оставляем на 30 минут.

Шаг 7. Простое тесто для пиццы на воде готово!

Тесто для домашней пиццы на сметане

Тесто для домашней пиццы на сметане послужит идеальной основой для ваших кулинарных идей. Порадуйте себя и близких аппетитной и яркой пиццей в домашних условиях. Для этого берите на заметку наш проверенный рецепт с пошаговыми фотографиями и подробным описанием процесса.

Время готовки – 30 минут

Время приготовления – 10 минут

Порции – 300 гр.

Ингредиенты:

Мука – 0,5 ст.

Сметана – 0,5 ст.

Яйцо – 1 шт.

Сода – 0,5 ч.л.

Соль – 0,5 ч.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. В глубокую миску кладем указанное количество сметаны.

Шаг 2. Смешиваем сметану, куриное яйцо, соль и соду до однородной консистенции.

Шаг 3. Хорошо просеиваем муку через сито, чтобы напитать продукт кислородом и избавить от комочков.

Шаг 4. В получившуюся массу из сметаны и яйца высыпаем муку и тщательно перемешиваем.

Шаг 5. Сразу тесто получится липким и неудобным для использования. Поэтому ему нужно дать немного полежать.

Шаг 6. Дальше тесто сразу выкладываем на противень и растягиваем его руками, придавая подходящую для пиццы форму.

Шаг 7. Тесто для домашней пиццы на сметане готово!