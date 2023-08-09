Тесто для пиццы, как в пиццерии

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Тесто для пиццы, как в пиццерии, несложно приготовить в домашних условиях. С такой основой пицца выйдет очень вкусной и привлекательной. Используйте готовую кулинарную подборку из десяти вкусных рецептов тонкого теста с пошаговыми фотографиями и подробным описанием процесса.

Тонкое тесто для пиццы, как в пиццерии

Тонкое тесто для пиццы, как в пиццерии, послужит идеальной основой для ваших кулинарных идей. Порадуйте себя и близких итальянскими нотками в домашних условиях. Для этого берите на заметку наш проверенный рецепт с пошаговыми фотографиями и подробным описанием процесса.

Тесто для пиццы, как в пиццерии

Ингредиенты –+0.5 кг.

  • Мука 260 гр.
  • Сухие дрожжи 5 гр.
  • Вода 160 мл.
  • Соль ⅓ ч.л.
  • Сахар-песок 2 ч.л.
  • Масло оливковое 3 ст.л.

Шаги 70 мин.

  1. Тесто для пиццы, как в пиццерии

    Тесто для пиццы, как в пиццерии, готовится очень просто. Просеиваем муку через сито, чтобы разбить комочки и напитать продукт кислородом.

  2. Тесто для пиццы, как в пиццерии

    К муке добавляем сухие дрожжи, соль и сахар. Перемешиваем.

  3. Тесто для пиццы, как в пиццерии

    Вливаем в сухую смесь оливковое масло и теплую воду.

  4. Тесто для пиццы, как в пиццерии

    Начинаем перемешивать содержимое.

  5. Тесто для пиццы, как в пиццерии

    Замешиваем однородное эластичное тесто. Формируем из него аккуратный плотный ком.

  6. Тесто для пиццы, как в пиццерии

    Прикрываем салфеткой и оставляем продукт в теплом месте на 40-45 минут.

  7. Тесто для пиццы, как в пиццерии

    Тонкое тесто для пиццы, как в пиццерии, готово. Раскатываем его в тонкую основу и приступаем к дальнейшим приготовлениям.

Мягкое дрожжевое тесто для пиццы как в пиццерии

Мягкое дрожжевое тесто для пиццы как в пиццерии каждый сможет приготовить в домашних условиях. Замешать качественную основу легче, чем вы думаете. Главное, знать несколько небольших хитростей. С нашим пошаговым рецептом у вас обязательно получится. Попробуйте!

Время готовки – 1 час

Время приготовления – 20 минут

Порции – 700 гр.

Ингредиенты:

  • Мука – 180 гр.
  • Соль – ¼ ч.л.
  • Дрожжи сухие – 1 ч.л.
  • Вода – 130 мл.
  • Масло оливковое – 2 ст.л. + для смазывания

Процесс приготовления:

Шаг 1. Перемешиваем просеянную муку, соль и сухие дрожжи.

Тесто для пиццы, как в пиццерии

Шаг 2. Соединяем в отдельной посуде оливковое масло и теплую воду.

Тесто для пиццы, как в пиццерии

Шаг 3. Вливаем жидкость в мучную смесь и замешиваем однородное тесто.

Тесто для пиццы, как в пиццерии

Шаг 4. Перекладываем заготовку на стол, присыпанный мукой. Вымешиваем тесто в течение 2-3 минут.

Тесто для пиццы, как в пиццерии

Шаг 5. Перекладываем тесто в миску и обмазываем оливковым маслом. Накрываем миску пищевой пленкой или полотенцем. Убираем в теплое место на 30-40 минут. Тесто должно увеличиться в объеме в два раза.

Тесто для пиццы, как в пиццерии

Шаг 6. Затем снова вымешиваем тесто в течение 1-2 минут. Потом его можно раскатывать в тонкий круг, перекладывать на противень, обмазанным маслом и дополнять начинкой по вкусу.

Тесто для пиццы, как в пиццерии

Шаг 7. Мягкое дрожжевое тесто для пиццы как в пиццерии готово!

Тесто для пиццы, как в пиццерии

Бездрожжевое тесто для пиццы

Бездрожжевое тесто для пиццы получается мягким и эластичным. С таким продуктом очень удобно работать, и вы без проблем приготовите вкусную и аппетитную пиццу. Для этого используйте проверенный кулинарный рецепт с пошаговыми фотографиями и подробным описанием процесса.

Время готовки – 1 час

Время приготовления – 20 минут

Порции – 400 гр.

Ингредиенты:

  • Мука – 320-360 гр.
  • Молоко – 120 мл.
  • Соль – 1 ч.л.
  • Яйцо – 2 шт.
  • Масло оливковое – 2 ч.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим основные продукты. Муку просеиваем через мелкое сито вместе с солью на рабочую поверхность.

Тесто для пиццы, как в пиццерии

Шаг 2. Взбалтываем куриные яйца вилкой или венчиком. Добавляем молоко и оливковое масло. Снова перемешиваем.

Тесто для пиццы, как в пиццерии

Шаг 3. В муке делаем углубление. Вливаем сюда жидкую смесь.

Тесто для пиццы, как в пиццерии

Шаг 4. Начинаем замешивать заготовку. Делаем это тщательно около 10 минут. Формируем аккуратный плотный ком.

Тесто для пиццы, как в пиццерии

Шаг 5. Кладем ком теста в пакет и даем ему полежать 30 минут.

Тесто для пиццы, как в пиццерии

Шаг 6. Ком раскатываем в тонкий пласт – основу для пиццы.

Тесто для пиццы, как в пиццерии

Шаг 7. Бездрожжевое тесто для пиццы готово. Приступайте к дальнейшим приготовлениям!

Тесто для пиццы, как в пиццерии

Нежное тесто для итальянской пиццы, как в пиццерии

Нежное тесто для итальянской пиццы, как в пиццерии несложно замешать в домашних условиях. Для этого используйте проверенный рецепт с пошаговыми фотографиями из нашей подборки. Порадуйте себя и близких аппетитным угощением собственного приготовления.

Время готовки – 1 час

Время приготовления – 20 минут

Порции – 700 гр.

Ингредиенты:

  • Мука – 0,5 кг.
  • Дрожжи сухие – 7 гр.
  • Вода – 300 мл.
  • Соль – 1 ч.л.
  • Масло растительное – 3 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Просеиваем муку в глубокую миску. Добавляем соль и перемешиваем содержимое.

Тесто для пиццы, как в пиццерии

Шаг 2. В теплой воде растворяем сухие дрожжи.

Тесто для пиццы, как в пиццерии

Шаг 3. Постепенно высыпаем муку в жидкую заготовку. Начинаем перемешивать.

Тесто для пиццы, как в пиццерии

Шаг 4. Когда введем большую часть муки, вливаем растительное масло. Продолжаем вымешивать.

Тесто для пиццы, как в пиццерии

Шаг 5. Перекладываем тесто на поверхность, присыпанную мукой. Вымешиваем и формируем плотный однородный ком.

Тесто для пиццы, как в пиццерии

Шаг 6. Накрываем заготовку полотенцем и убираем в теплое место на 40 минут.

Тесто для пиццы, как в пиццерии

Шаг 7. Нежное тесто для итальянской пиццы, как в пиццерии готово. Используйте по назначению.

Тесто для пиццы, как в пиццерии

Тесто для пиццы как в Додо пиццерии

Тесто для пиццы как в Додо пиццерии каждый сможет приготовить в домашних условиях. Замешать качественную основу как профессионалы легче, чем вы думаете. Главное, знать несколько небольших нюансов. С нашим пошаговым рецептом у вас обязательно получится. Берите на заметку!

Время готовки – 1 час 20 минут

Время приготовления – 20 минут

Порции – 300 гр.

Ингредиенты:

  • Мука – 250 гр.
  • Вода – 150 мл.
  • Сахар – 1 ч.л.
  • Соль – 0,5 ч.л.
  • Дрожжи сухие – 10 гр.
  • Масло оливковое – 30 мл.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Соль и сахар соединяем с теплой водой и размешиваем до полного растворения сухих продуктов.

Тесто для пиццы, как в пиццерии

Шаг 2. Муку просеиваем через мелкое металлическое сито, чтобы напитать ее кислородом и избавить от комочков.

Тесто для пиццы, как в пиццерии

Шаг 3. Пересыпаем муку в глубокую миску, соединяем с дрожжами, заливаем жидкостью.

Тесто для пиццы, как в пиццерии

Шаг 4. Хорошо перемешиваем массу до исчезновения комочков.

Тесто для пиццы, как в пиццерии

Шаг 5. Затем в смесь вводим оливковое масло, после чего постепенно замешиваем в меру тугое, эластичное тесто.

Тесто для пиццы, как в пиццерии

Шаг 6. Массу формируем в шар, оставляем в теплом месте на час, а затем растягиваем руками до нужных размеров.

Тесто для пиццы, как в пиццерии

Шаг 7. Тесто для пиццы как в Додо пиццерии готово!

Тесто для пиццы, как в пиццерии

Тесто на кефире для пиццы

Тесто на кефире для пиццы порадует вас своей эластичностью и нежной текстурой. С таким продуктом вы получите вкусную и качественную основу для домашней пиццы. Обязательно попробуйте замешать тесто по проверенному рецепту с пошаговыми фотографиями.

Время готовки – 25 минут

Время приготовления – 10 минут

Порции – 0,8 кг.

Ингредиенты:

  • Мука – 2-3 ст.
  • Кефир – 400 мл.
  • Яйцо – 2 шт.
  • Сода – 1/3 ч.л.
  • Сахар – 1 ч.л.
  • Уксус – для гашения соды.
  • Соль – 0,5 ч.л.
  • Масло растительное – 1 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Разбиваем яйца в миске, слегка взбиваем их вилкой.

Тесто для пиццы, как в пиццерии

Шаг 2. Добавляем в яичную смесь соль, сахар, гашеную уксусом соду.

Тесто для пиццы, как в пиццерии

Шаг 3. Выливаем указанное количество кефира.

Тесто для пиццы, как в пиццерии

Шаг 4. Размешиваем содержимое и постепенно добавляем просеянную муку.

Тесто для пиццы, как в пиццерии

Шаг 5. Замешиваем однородное тугое тесто. Тщательно вымешиваем руками, пока не получим качественный продукт.

Тесто для пиццы, как в пиццерии

Шаг 6. Застилаем противень бумагой для выпечки, смазанной растительным маслом. Сразу выкладываем сюда тесто, разравниваем его руками.

Тесто для пиццы, как в пиццерии

Шаг 7. Тесто на кефире для пиццы готово! Выкладывайте начинку.

Тесто для пиццы, как в пиццерии

Бездрожжевое тесто для пиццы на молоке

Бездрожжевое тесто для пиццы на молоке послужит идеальной основой для ваших кулинарных изделий. Порадуйте себя и близких итальянскими нотками в домашних условиях. Для этого используйте наш проверенный рецепт с пошаговыми фотографиями и подробным описанием процесса.

Время готовки – 30 минут

Время приготовления – 10 минут

Порции – 600 гр.

Ингредиенты:

  • Мука – 260-300 гр.
  • Молоко – 125 мл.
  • Яйцо – 2 шт.
  • Соль – 1 ч.л.
  • Масло растительное – 2 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Начинаем замешивать тесто с жидких ингредиентов. В удобную миску разбиваем куриные яйца.

Тесто для пиццы, как в пиццерии

Шаг 2. Выливаем сюда указанное количество молока.

Тесто для пиццы, как в пиццерии

Шаг 3. Выливаем растительное масло.

Тесто для пиццы, как в пиццерии

Шаг 4. Солим и начинаем все вымешивать до однородности.

Тесто для пиццы, как в пиццерии

Шаг 5. Просеиваем два граненых стакана муки и перемешиваем массу.

Тесто для пиццы, как в пиццерии

Шаг 6. Вымешиваем до получения однородного теста, даем ему постоять 15 минут.

Тесто для пиццы, как в пиццерии

Шаг 7. Бездрожжевое тесто для пиццы на молоке готово!

Тесто для пиццы, как в пиццерии

Быстрое тесто для пиццы за 10 минут, как в пиццерии

Быстрое тесто для пиццы за 10 минут, как в пиццерии, получится даже у новичков. Обязательно берите на заметку наш проверенный пошаговый рецепт с фотографиями. Готовьте дома как в ресторане, быстро и без лишних усилий. С таким тестом ваше блюдо выйдет невероятно вкусным и привлекательным.

Время готовки – 5 минут

Время приготовления – 10 минут

Порции – 2

Ингредиенты:

  • Мука – 2 ст.
  • Вода – ¾ ст.
  • Сахар – 0,5 ч.л.
  • Дрожжи свежие – 2 ч.л.
  • Соль – 1 ч.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. В теплой воде размешиваем сахар и свежие дрожжи. Оставляем на 5 минут.

Тесто для пиццы, как в пиццерии

Шаг 2. В глубокую миску просеиваем половину муки. Добавляем соль и перемешиваем.

Тесто для пиццы, как в пиццерии

Шаг 3. Выливаем сюда воду с дрожжами. Перемешиваем лопаткой.

Тесто для пиццы, как в пиццерии

Шаг 4. Просеиваем остальную муку. Продолжаем перемешивать.

Тесто для пиццы, как в пиццерии

Шаг 5. Вымешиваем тесто руками и формируем аккуратный ком. Оставляем на 5 минут.

Тесто для пиццы, как в пиццерии

Шаг 6. Полученный ком растягиваем в лепешку. Затем раскатываем в тонкую основу.

Тесто для пиццы, как в пиццерии

Шаг 7. Быстрое тесто для пиццы за 10 минут, как в пиццерии готово. Используйте в дальнейших приготовлениях.

Тесто для пиццы, как в пиццерии

Простое тесто для пиццы на воде

Простое тесто для пиццы на воде порадует вас нежной текстурой и быстрым кулинарным процессом. С таким продуктом вы получите вкусную и качественную основу для домашней пиццы. Обязательно попробуйте замешать тесто по проверенному рецепту с пошаговыми фотографиями.

Время готовки – 45 минут

Время приготовления – 15 минут

Порции – 600 гр.

Ингредиенты:

  • Мука – 2 ст.
  • Вода – 0,5 ст.
  • Масло растительное – 3 ст.л.
  • Сахар – 1 щепотка.
  • Соль – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим глубокую емкость для удобного замешивания. Просеиваем сюда муку с помощью мелкого металлического сита.

Тесто для пиццы, как в пиццерии

Шаг 2. Затем выливаем сюда постепенно воду и начинаем замешивать тесто.

Тесто для пиццы, как в пиццерии

Шаг 3. Если воды окажется мало, можно подлить дополнительно.

Тесто для пиццы, как в пиццерии

Шаг 4. Добавляем соль и немного сахара, это сделает тесто не таким пресным. Дальше выливаем растительное масло.

Тесто для пиццы, как в пиццерии

Шаг 5. Приступаем к тщательному замешиванию теста. Сперва оно будем липким и неоднородным. Но это изменится, когда вы дадите ему немного настояться.

Тесто для пиццы, как в пиццерии

Шаг 6. Прикрываем заготовку салфеткой и оставляем на 30 минут.

Тесто для пиццы, как в пиццерии

Шаг 7. Простое тесто для пиццы на воде готово!

Тесто для пиццы, как в пиццерии

Тесто для домашней пиццы на сметане

Тесто для домашней пиццы на сметане послужит идеальной основой для ваших кулинарных идей. Порадуйте себя и близких аппетитной и яркой пиццей в домашних условиях. Для этого берите на заметку наш проверенный рецепт с пошаговыми фотографиями и подробным описанием процесса.

Время готовки – 30 минут

Время приготовления – 10 минут

Порции – 300 гр.

Ингредиенты:

  • Мука – 0,5 ст.
  • Сметана – 0,5 ст.
  • Яйцо – 1 шт.
  • Сода – 0,5 ч.л.
  • Соль – 0,5 ч.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. В глубокую миску кладем указанное количество сметаны.

Тесто для пиццы, как в пиццерии

Шаг 2. Смешиваем сметану, куриное яйцо, соль и соду до однородной консистенции.

Тесто для пиццы, как в пиццерии

Шаг 3. Хорошо просеиваем муку через сито, чтобы напитать продукт кислородом и избавить от комочков.

Тесто для пиццы, как в пиццерии

Шаг 4. В получившуюся массу из сметаны и яйца высыпаем муку и тщательно перемешиваем.

Тесто для пиццы, как в пиццерии

Шаг 5. Сразу тесто получится липким и неудобным для использования. Поэтому ему нужно дать немного полежать.

Тесто для пиццы, как в пиццерии

Шаг 6. Дальше тесто сразу выкладываем на противень и растягиваем его руками, придавая подходящую для пиццы форму.

Тесто для пиццы, как в пиццерии

Шаг 7. Тесто для домашней пиццы на сметане готово!

Тесто для пиццы, как в пиццерии

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