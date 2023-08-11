Тесто легче, чем пух. Пирожки на кефире, нежные и воздушные: готовлю с любой начинкой

Меньше века назад пироги были главным ужином в доме. Их готовили на праздники и по рабочим будням. Пироги говорили о достатке в семье. Например, мясные пироги на праздник могли позволить себе лишь зажиточные крестьяне. Бедняки, как правило, довольствовались лишь выпечкой с овощной начинкой.
В качестве десерта использовали пироги с фруктами и ягодами. Самым популярным десертным пирогом был яблочный. Также в почете был пирог со смородиной и вишней.
Сейчас к пирогам относятся не так трепетно, но все равно с любовью. Расскажем, как приготовить вкусные пироги с сыром и колбасой.
Ингредиенты теста для пирогов:
- Кефир — 400 мл;
- Дрожжи — ст. л.;
- Сахар — ст. л.;
- Мука — 600 г;
- Растительное масло — 100 мл;
- Соль — щепотка.
Ингредиенты для начинки:
- Отварные яйца — 4 шт.;
- Сыр — 30 г;
- Колбаса — 50 г;
- Майонез — ст. л.;
- Соль — ½ ч. л.
Приготовление пирогов:
В миску с дрожжами и сахаром выливаем 200 мл слегка теплого кефира, смешиваем компоненты. Высыпаем столовую ложку муки в кефир, смешиваем и накрываем пищевой пленкой. Оставляем дрожжи и кефир вместе на 10 минут.
В дрожжевой кефир выливаем остатки кефира, солим и добавляем 50 мл растительного масла. Часть муки просеиваем в кефир, замешиваем густое тесто.
Высыпаем в тесто оставшуюся часть муки, замешиваем эластичный колобок.
Смазываем колобок растительным маслом, накрываем целлофаном.
Для приготовления начинки нарезаем тонкими пластинами колбасу и сыр, очищаем вареные яйца. Режем колбасу, сыр и яйца маленьким кубиком. Заправляем компоненты начинки майонезом, перемешиваем и солим.
Смазываем рабочую поверхность растительным маслом, вымешиваем тесто. Делим колобок на 12 равных частей, каждую раскатываем руками в толстую лепешку — края должны быть тоньше чем середина.
Выкладываем начинку в середину каждой лепешки, запечатываем ее внутри. Края пирожков подгибаем внутрь.
В сковороде разогреваем растительное масло, выкладываем швом вниз на дно пирожки. Обжариваем пирожки до золотистой корочки с обеих сторон.
В результате мы имеем пирожки из очень мягкого теста.
Начинка для этих пирожков может быть любой — мясной, творожной, овощной или фруктовой.