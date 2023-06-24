Описание приготовления:
Прекрасное тесто как для сладких пирогов или пирожков, так и с самой разнообразной солёной начинкой. Его можно приготовить не только руками, но и замесить в хлебопечке. Добавление крахмала не только придаёт тесту пористость, но и делает выпечку мягкой внутри, а снаружи с румяной хрустящей корочкой. Крахмал лучше всего взять картофельный, а вот тесто само по себе универсальное и подойдёт для всего. Обязательно попробуйте!
Основной ингредиент: Мука
Блюдо: Выпечка
Состав / Ингредиенты:
- Молоко 200 Грамм
- Крахмал 30 Грамм
- Мука 300-350 Грамм
- Яйцо 1 Штука
- Соль 1/2 Чайных ложки
- Дрожжи сухие активные 1 Чайная ложка
- Сахар 1 Чайная ложка
- Растительное масло 40 Миллилитров
Количество порций 8
Калорийность
268 ккал
Калорийность
6 г
Белки
9 г
Жиры
41 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Тесто с крахмалом»
Подготовьте все ингредиенты.
Соедините тёплое молоко, сахар и дрожжи. Оставьте на 7-10 минут.
Добавьте яйцо и масло.
Перемешайте.
Затем частями добавьте муку.
Перемешивайте тесто сначала ложкой, потом продолжите замес руками. Тесто должно получиться мягкое и чуть липкое. Соберите его в шар, накройте миску полотенцем и оставьте в тёплом месте примерно на час.
Тесто должно увеличиться почти в два раза.
Подошедшее тесто необходимо обмять и оставить ещё примерно на 30 минут, пока оно не поднимется снова.
Тесто с крахмалом готово. Можно приступать к формированию пирогов или пирожков, а можно убрать в холодильник, если не собираетесь заниматься выпечкой сразу.