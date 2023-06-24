Тесто с крахмалом

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Описание приготовления:

Прекрасное тесто как для сладких пирогов или пирожков, так и с самой разнообразной солёной начинкой. Его можно приготовить не только руками, но и замесить в хлебопечке. Добавление крахмала не только придаёт тесту пористость, но и делает выпечку мягкой внутри, а снаружи с румяной хрустящей корочкой. Крахмал лучше всего взять картофельный, а вот тесто само по себе универсальное и подойдёт для всего. Обязательно попробуйте!

Основной ингредиент: Мука
Блюдо: Выпечка

Состав / Ингредиенты:

  • Молоко 200 Грамм
  • Крахмал 30 Грамм
  • Мука 300-350 Грамм
  • Яйцо 1 Штука
  • Соль 1/2 Чайных ложки
  • Дрожжи сухие активные 1 Чайная ложка
  • Сахар 1 Чайная ложка
  • Растительное масло 40 Миллилитров

Количество порций 8

Калорийность

268 ккал

Калорийность

6 г

Белки

9 г

Жиры

41 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Тесто с крахмалом»

Тесто с крахмалом

Подготовьте все ингредиенты.

Тесто с крахмалом

Соедините тёплое молоко, сахар и дрожжи. Оставьте на 7-10 минут.

Тесто с крахмалом

Добавьте яйцо и масло.

Тесто с крахмалом

Перемешайте.

Тесто с крахмалом

Затем частями добавьте муку.

Тесто с крахмалом

Перемешивайте тесто сначала ложкой, потом продолжите замес руками. Тесто должно получиться мягкое и чуть липкое. Соберите его в шар, накройте миску полотенцем и оставьте в тёплом месте примерно на час.

Тесто с крахмалом

Тесто должно увеличиться почти в два раза.

Тесто с крахмалом

Подошедшее тесто необходимо обмять и оставить ещё примерно на 30 минут, пока оно не поднимется снова.

Тесто с крахмалом

Тесто с крахмалом готово. Можно приступать к формированию пирогов или пирожков, а можно убрать в холодильник, если не собираетесь заниматься выпечкой сразу.

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