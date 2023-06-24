Описание приготовления:

Прекрасное тесто как для сладких пирогов или пирожков, так и с самой разнообразной солёной начинкой. Его можно приготовить не только руками, но и замесить в хлебопечке. Добавление крахмала не только придаёт тесту пористость, но и делает выпечку мягкой внутри, а снаружи с румяной хрустящей корочкой. Крахмал лучше всего взять картофельный, а вот тесто само по себе универсальное и подойдёт для всего. Обязательно попробуйте!

Основной ингредиент: Мука

Блюдо: Выпечка

Состав / Ингредиенты:

Молоко 200 Грамм

Крахмал 30 Грамм

Мука 300-350 Грамм

Яйцо 1 Штука

Соль 1/2 Чайных ложки

Дрожжи сухие активные 1 Чайная ложка

Сахар 1 Чайная ложка

Растительное масло 40 Миллилитров

Количество порций 8

Калорийность

268 ккал

Калорийность

6 г

Белки

9 г

Жиры

41 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Тесто с крахмалом»

Подготовьте все ингредиенты.

Соедините тёплое молоко, сахар и дрожжи. Оставьте на 7-10 минут.

Добавьте яйцо и масло.

Перемешайте.

Затем частями добавьте муку.

Перемешивайте тесто сначала ложкой, потом продолжите замес руками. Тесто должно получиться мягкое и чуть липкое. Соберите его в шар, накройте миску полотенцем и оставьте в тёплом месте примерно на час.

Тесто должно увеличиться почти в два раза.

Подошедшее тесто необходимо обмять и оставить ещё примерно на 30 минут, пока оно не поднимется снова.

Тесто с крахмалом готово. Можно приступать к формированию пирогов или пирожков, а можно убрать в холодильник, если не собираетесь заниматься выпечкой сразу.