The Guardian включил снимок крымской лаванды в топ лучших фото

Фото: REUTERS/Alexey Pavlishak

Популярное британское издание The Guardian включило снимок поля цветущей крымской лаванды и гуляющих среди растений туристов в топ лучших фотографий недели. Об этом на своей странице в Facebook рассказал Алексей Мишин — руководитель агропредприятия, выращивающего этот эфиронос в Бахчисарайском районе Крыма.

The Guardian снабдил снимок крымского фотографа Алексея Павлишака следующей подписью: «Женщина наслаждается прогулкой по лавандовому полю теплым летним днем на спорной территории».

Такая трактовка снимка вызвала недоумение у директора агропредприятия.

— Женщина — да. Теплый летний день — да. Спорный регион — ну нет! — написал пост Алексей Мишин. — Это наш Крым, наш Бахчисарай, наше поле! И спорить на эту тему уже поздно.

В этом году лавандовый туризм на полях хозяйства в Тургеневке бьет все рекорды популярности у горожан и туристов. Цветение лаванды приходится на вторую половину июня. В это время начинается массовое паломничество желающих насладиться необычайно красивым зрелищем цветущего лавандового поля. По словам руководителя агропредприятия, в отдельные дни поле площадью 120 гектаров посещали до 10 тысяч человек. Для всех желающих вход и фотосессия среди лилового цветения остаются свободными и бесплатными при условии, что люди не наносят вред растениям и не оставляют после себя мусор. Между тем во Франции лавандовый туризм ежегодно приносит владельцам полей 1,7 миллиарда евро, не считая доходов непосредственно от производства и продажи лавандового масла.

В последние годы отрасль выращивания эфироносов в Крыму начала возрождаться. Сегодня в республике не менее четырех крупных и несколько мелких предприятий занимаются производством эфирного масла из сырья лаванды, шалфея, розы и других эфироносов. В этом году отрасль впервые получит государственное субсидирование на закладку новых плантаций. При этом сделанные в Крыму эфирные масла пользуются спросом на европейском рынке. Их производители продают свою продукцию в Германию, Австрию, Польшу и другие страны даже невзирая на санкции.