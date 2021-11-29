Типы наушников и наушников

Закрытые наушники

Закрытые наушники, о которых я уже упоминал ранее в этой статье, открытые наушники противоположны закрытым наушникам, открытые наушники — это открытые амбушюры, которые позволяют некоторому звуку уйти в окружающую среду намеренно. так зачем кому-то нужны эти типы наушников? открытая амбушюра с небольшой утечкой звука? Наушники открытого типа — лучший выбор для микширования и мастеринга в студийных условиях. из-за небольшой утечки звука, эта утечка, которую он создает, на самом деле предпочитается звукорежиссерами. Эти наушники обеспечивают «ровный звук» без каких-либо украшений. Говоря об изоляции, эти наушники отлично подходят для звукоизоляции.

Наушники-вкладыши

Само название объясняет этот тип наушников, накладные наушники надеваются на голову и опираются на уши. люди путаются, когда дело касается накладных и накладных наушников. Накладные и накладные наушники похожи по размерам, дизайну. накладные наушники надеваются на голову, а амбушюры закрывают все уши. Я лично недолго пользуюсь этими наушниками, почему? так как чашки наушников лежат на ухе, поэтому через пару часов они начинают болеть уши. по этой причине я прекращаю пользоваться этими наушниками из-за недостатка комфорта. если вы не хотите никого вокруг, вы знаете, что вы перечисляете. Тогда убедитесь, что эти наушники вам не подходят, потому что эти наушники пропускают музыку в окружающую среду.

В целом качество звука накладных наушников хорошее. Поскольку мы говорим о некоторых отрицательных моментах, у этих наушников есть несколько точек пульса. Эти наушники не вызывают у вас столько пота, как некоторые модели закрытых ушей. Накладные наушники легкие и не громоздкие по сравнению с другими наушниками. Цена на наушники-вкладыши средняя, ​​от 1000 / INR и выше. но я предлагаю вам перейти к диапазону 3000 / INR или выше, если вам нужны удобные наушники.