Типы рубашки, которые должен иметь каждый мужчина

Распространенная ошибка, которую мужчины продолжают совершать, когда дело доходит до их гардероба, заключается в совершении импульсивных покупок без какой-либо второй мысли или предварительного планирования. Я сам был виновен в этом преступлении; в настоящее время, у меня восемь белых футболок, хотя я могу носить только одну за раз. Правда в том, что я долго искал идеальную белую футболку, прежде чем я нашел идеальную для меня: классическую хлопковую футболку Sunspel в форме. Но эта же проблема проникла и в другие категории одежды — например, у меня есть пять рубашек на пуговицах из оксфордской ткани, все в голубых тонах.

Некоторые бренды являются хозяевами своей ниши. Sunspel в футболках, Sperry в туфлях или Common Projects в элегантных кроссовках. То же самое можно сказать о рубашке. Есть определенные модные рубашки от Fashion-ua, которыми должен обладать каждый мужчина — купите один раз, но купите качество, и вы не только будете смотреться со стороны, но ваша покупка будет финансово целесообразной. Вневременной стиль побеждает здесь. Итак, в свете этой теории — ниже приведены основные типы рубашек, которые должен иметь каждый мужчина.

Рубашка на пуговицах из оксфордской ткани

Изначально носившаяся игроками в поло в качестве спортивной одежды, рубашка из оксфордской ткани на пуговицах, как мы ее знаем сегодня, впервые была задумана Джоном Бруксом в 1896 году. Часто ее носили как часть повседневного нарядного костюма или более формально с галстуком, он быстро стал краеугольным камнем опрятного стиля Лиги плюща — возможно, самого влиятельного в современной истории мужской одежды.

Формальная рубашка

Если вы работаете в офисе, вполне вероятно, что в официальной рубашке вы будете проводить большую часть времени. Поэтому имеет смысл инвестировать в качество — не только для комфорта, но и для повышения уверенности в зале заседаний. Желательно носить формальную рубашку, которая сшита по размеру, но не слишком тонкая, если вы хотите удобную повседневную одежду.

Джинсовая рубашка

Правильно надетая джинсовая рубашка придаст любому наряду «мужественность работника». Комбо с парой черных джинсов в цвете — ключ к контрасту для создания элегантной хипстерской атмосферы. Или даже с неструктурированным пиджаком для бизнес-повседневной комбинации.

Рубашка с коротким рукавом

Не так давно рубашка с коротким рукавом считалась фальшивкой. Однако в последние годы дизайнеры по всему миру помогли оживить этот универсальный стиль рубашки, сделав его образно и буквально «крутым». Учитывая непринужденный характер этой категории рубашек, не стесняйтесь добавлять рисунок к своему выбору рубашки и подумайте над тем, чтобы выбрать вариант с надписью Camp или Cuban-collar, который в настоящее время является основной тенденцией мужской моды.