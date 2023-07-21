Тирамису с персиками: летнее лакомство

Существует огромное количество вариаций такого знаменитого итальянского десерта, как тирамису. Сегодня наша редакция поделится необычным рецептом этого лакомства с фруктами. Успейте приготовить роскошный тирамису с персиками, пока не закончилось лето.

Основой этого лакомства служит печенье савоярди (как и в классическом рецепте). Так как с его выпеканием очень много заморочек, советуем купить уже сразу готовое. К слову, вы можете обмакивать савоярди как в просто растворимом кофе, так и в кофе с добавлением коньяка. Во втором случае вкус сладкого блюда получится более насыщенным.

Из чего приготовить крем для тирамису с персиками

Чтобы сделать крем для этого десерта, вам не придется использовать максарпоне. Приготовьте вариацию популярного тирамису со сметаной и сгущенным молоком. Крем из этих ингредиентов получится очень нежным и к тому же более бюджетным.

Ингредиенты

Сметана500 г Сгущенное молоко300 г Печенье савоярди250 г Кофе200 мл Желатин25 г Вода150 мл Персик200 г

Приготовление

Готовим крем. В большой емкости соединяем сметану жирностью 20 % со сгущенным молоком. Тщательно всё взбиваем миксером до плотной массы. В отдельную емкость всыпаем желатин. Заливаем его водой. Хорошенько перемешиваем. Оставляем его на 10 минут для набухания.Нагреваем желатин. Вводим его постепенно в крем, активно помешивая. С помощью ложки или кулинарной лопатки перемешиваем всё до однородности.На блюдо выкладываем разъемную форму, застеленную пленкой. Обмакиваем печенье савоярди в растворимом кофе. Выкладываем его на дно формы. Выливаем на савоярди половину от общего количества крема, равномерно его распределяя. Промываем персики. Удаляем косточки. Нарезаем их тонкими ломтиками. Выкладываем персики на крем в один слой. Обмакиваем в кофе вторую часть савоярди. Выкладываем печенье на персики. Заливаем его оставшимся кремом. Украшаем верх персиком. Отправляем десерт в холодильник на 2–3 часа.

Украсьте тирамису какао-порошком, используя ситечко, или натертым на мелкой терке шоколадом. Затем достаньте лакомство из формы и насладитесь безупречным вкусом этого летнего десерта. Пробовали ли вы ранее готовить тирамису с ягодами или фруктами? Поделитесь своим опытом.