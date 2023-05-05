То, что нужно для вкусного ужина. Как запечь горбушу со сливочным маслом и розмарином

Горбуша — один из наименее калорийных и наиболее питательных видов лососевых рыб Этот рецепт запеченной горбуши — это, безусловно, самый простой и вкусный способ ее приготовления дома. Нежное филе горбуши печется или жарится и смазывается травяным маслом — то, что нужно для вкусного ужина всего за 10 минут.

Начнем с того, что лосось — это не какая-то определенная рыба, а общее название большого и разнообразного по составу семейства Salmonidae. Почти все лососи имеют необычный, яркий оттенок мяса — от светло-розового до насыщенного красного, а еще небольшое количество межмышечных костей. Несмотря на очевидное сходство, представители лососевых отличаются друг от друга не только снаружи, но и по биохимическому составу и вкусу. Горбуша — одна из наименее калорийных из них, потому что в ее мясе меньше жира, но по составу полезных нутриентов, питательного белка и микроэлементов она в топе. Для тех, кто не очень любит жирные сорта — лучший выбор. А для любящих добавляем кремовой мягкости с помощью сливочного масла и ароматных трав. Из-за того, что горбуша менее жирная и самая легкая из рыб этого семейства, ее любят дети.

Горбуша (или розовый лосось) — чемпион по численности популяций, что делает его достаточно доступным видом красной рыбы. Сезон дикого лосося, безусловно, наш любимый сезон. Замораживание — классный метод хранения этого продукта. Размороженную тушку можно приготовить целиком, а можно разделить на филе и все остальное, и сразу подготовить на 3−4 блюда: половину обособленного филе самостоятельно быстро засолить, вторую — запечь, а остов с костями и хрящами использовать на рыбный суп или бульон.

Ингредиенты:

2−4 филе горбуши

3 ст. л. сливочного масла

3 веточки свежего розмарина

овощи по сезону

морская соль

Филе отделить, промыть и просушить бумажным полотенцем.

Сливочное масло разогреть до мягкости, мелко нарезать розмарин (шалфей и чабрец также подойдут, но хвойный розмарин — мой любимый), по желанию добавить зубчик чеснока и смешать со сливочным маслом.

В пергамент, фольгу или рукав для запекания выложить рыбу, овощи, полить ароматным маслом и запекать при 170 ℃. На последние 3−5 минут можно снять верхний слой и дать горбуше подрумяниться до легкой золотистой корочки.

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