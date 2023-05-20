Рецепты То, что нужно на выходные: 15 минут – и спагетти С песто уже на вашем столе По Admin - 20 мая, 2023 0 33 Facebook Twitter Pinterest WhatsApp Выходные – это время, которое нужно тратить на себя, а не проводить его на кухне. Впрочем, что-то есть нужно, поэтому легкие рецепты вкусных блюд всегда пригодятся. Бюджетное блюдо, которое порадует вкусом и не заставит долго стоять у плиты – разве это не находка на выходные? Несколько хорошо знакомых ингредиентов, несколько минут, и настоящее кулинарное наслаждение уже на вашем столе. Читайте также Секрет – в мясе: как приготовить сочное филе бедра на мангале Рецепт спагетти с песто Время: 15 минут Порций: 4 Ингредиенты: – 400 грамм спагетти; – 200 грамм мелко нарезанной капусты; – 100 грамм соленого жареного арахиса; – 1 – 2 зубчика чеснока; – 4 столовые ложки мелко натертого творога; – для подачи: оливковое масло, соль и перец. Приготовление: Спагетти варим по инструкции на упаковке. Сливаем, но немного воды оставляем, и возвращаем спагетти в кастрюлю. Капусту, арахис и чеснок измельчаем в блендере. Добавляем в блендер творог, масло и немного воды из спагетти и еще раз взбиваем. Приправляем солью и перцем. Смешиваем спагетти с соусом и помешиваем несколько минут на среднем огне. Подаем к столу, немного посыпав сыром. На Перекоп.инфо можно прочитать про:Вкус детства – готовим торт СпартакДавний гуцульский рецепт – готовим коломыйские кныдли из картофеляДесерт из замороженной вишни – рецепт торта за 20 минутДва ингредиента и готово – рецепт желейных рулетиковУкраинские крученики из курятины – вкус, который невозможно забыть