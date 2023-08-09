Рецепты То, что нужно в такую жару: рецепт домашнего мороженого из трех ингредиентов По Admin - 9 августа, 2023 0 33 Facebook Twitter Pinterest WhatsApp От чего сложно отказаться в летнюю жару? Конечно, речь идет о холодном, сладком мороженом. А если его приготовить собственноручно, оно доставит еще большее удовольствие. ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ Домашнее мороженое – то, что нужно в жару и всего из трех ингредиентов. Такой вкуснятина легко готовить, даже если у вас никогда не получались десерты. Читайте также Для летних вечеров: салат с куриными стрипсами, грушей и творогом По желанию к мороженому можно добавлять разнообразные шоколадные крошки, рисовые шарики или просто полить шоколадом. Также вкусно будет с домашним вареньем. Рецепт домашнего мороженого с печеньем Время: 4 часа Порции: 4 Ингредиенты: – печенье песочное; – 500 граммов жирных сливок 30 – 33%; – 250 граммов сгущенки. Приготовление: Предварительно сливки поставьте в холодильник, чтобы они были холодными. Можно перед приготовлением отправить на 15 – 20 минут в морозилку, но не дольше. Взбиваем их в чаше комбайна или ручным миксером до мягких пиков. Вливаем сгущенку и снова взбиваем. Не забудьте форму простелить пергаментом или пленкой, чтобы легче доставать. В форму выкладываем печенье, сверху сливочную массу и снова накрываем печеньем. Отправляем в морозилку на несколько часов, чтобы все застыло. Приятного аппетита! Понравился рецепт? Попытайтесь также приготовить закуску из арбуза на гриле по нашему рецепту. На Перекоп.инфо можно прочитать про:Вы захотите всегда иметь это в холодильнике: как легко законсервировать лимоныОт истории к рецепту: чкмерули – вкус Грузии на вашем столеОдин из самых простых десертов – рецепт с печеньем и заварным кремомРаз-два и готово: элементарный летний торт без выпечкиСамая вкусная окрошка на целую семью – семейный рецепт