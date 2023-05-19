Описание приготовления:

Ниже я расскажу подробнее, как приготовить тофу-терияки. Тофу выбирайте плотный и твердый. Если хотите сделать его более хрустящим, то до того, как обжарить, можно обвалять его в крахмале. Потребуется минимум ингредиентов и усилий. Тофу-терияки отлично будет сочетаться с рисом, бобовой лапшой или овощами.

Основной ингредиент: Тофу

Блюдо: Закуски

Диета: Вегетарианское питание

Состав / Ингредиенты:

Тофу 200 Грамм

Соус терияки 2 Ст. ложки

Кунжут 1 Чайная ложка

Лук зеленый 5 Грамм

Масло растительное 20 Миллилитров

Количество порций 1

Калорийность

147 ккал

Калорийность

7 г

Белки

12 г

Жиры

3 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Тофу-терияки»

Подготовьте все ингредиенты.

Нарежьте тофу кубиками. Промокните тофу бумажными салфетками, чтобы убрать лишнюю влагу.

Разогрейте сковороду с растительным маслом. Обжарьте тофу со всех сторон до золотистого цвета. На каждую сторону потребуется примерно по 2-3 минуты.

Влейте соус терияки. Перемешайте, чтобы тофу равномерно был покрыт соусом. Готовьте еще 1 минуту.

Переложите тофу в миску, добавьте жареный кунжут и мелко порубленный зеленый лук. Аккуратно перемешайте.

Тофу-терияки готов, приятного вам аппетита!