Описание приготовления:
Ниже я расскажу подробнее, как приготовить тофу-терияки. Тофу выбирайте плотный и твердый. Если хотите сделать его более хрустящим, то до того, как обжарить, можно обвалять его в крахмале. Потребуется минимум ингредиентов и усилий. Тофу-терияки отлично будет сочетаться с рисом, бобовой лапшой или овощами.
Основной ингредиент: Тофу
Блюдо: Закуски
Диета: Вегетарианское питание
Состав / Ингредиенты:
- Тофу 200 Грамм
- Соус терияки 2 Ст. ложки
- Кунжут 1 Чайная ложка
- Лук зеленый 5 Грамм
- Масло растительное 20 Миллилитров
Количество порций 1
Калорийность
147 ккал
Калорийность
7 г
Белки
12 г
Жиры
3 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Тофу-терияки»
Подготовьте все ингредиенты.
Нарежьте тофу кубиками. Промокните тофу бумажными салфетками, чтобы убрать лишнюю влагу.
Разогрейте сковороду с растительным маслом. Обжарьте тофу со всех сторон до золотистого цвета. На каждую сторону потребуется примерно по 2-3 минуты.
Влейте соус терияки. Перемешайте, чтобы тофу равномерно был покрыт соусом. Готовьте еще 1 минуту.
Переложите тофу в миску, добавьте жареный кунжут и мелко порубленный зеленый лук. Аккуратно перемешайте.
Тофу-терияки готов, приятного вам аппетита!