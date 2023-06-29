Токпокки – это популярное блюдо корейской кухни, приготовленное на основе рисовых «колбасок» (карэтток) под острым соусом с добавлением особой приправы (кочхуджана) из соли, красного перца, муки и квашеных соевых бобов. Нейтральный вкус токпокки хорошо дополняют овощи, яйца, сосиски и морепродукты. Эти изделия можно брать готовыми или приготовить в домашних условиях и по особой технологии из рисовой муки.
Токпокки по-корейски в домашних условиях
Токпокки по-корейски, как блюдо с удивительным вкусом и особой остротой, несложно приготовить в домашних условиях. Токпокки (карэттки) делаем из рисовой муки. Соус готовим по-корейски: из пасты «Кочуджан» с добавлением перца чили, консервированных анчоусов и нори.
Ингредиенты –+4 порц.
- Вода 1 л.
- Соевая паста 70 гр.
- Анчоусы 30 гр.
- Сахар-песок 20 гр.
- Перец чили 20 гр.
- Нори 20 гр.
- Масло растительное для смазывания рук
- Для карэтток:
- Рис круглозерный 400 гр.
- Вода 180 мл.
- Кунжутное масло 5 мл.
- Лук зелёный ¼ ч.л.
- Для подачи:
- Соль 30 гр.
- Сметана 20 гр.
Шаги 60 мин.
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Как приготовить токпокки в домашних условиях по-корейски? Сразу подготовить, согласно рецепту, все ингредиенты для блюда.
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Несколько раз промыть холодной водой круглый рис, салфеткой убрать лишнюю влагу и измельчить крупу кухонным комбайном или блендером в однородную массу.
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Затем ее просеять через густое сито и сразу выложите в посуду для замеса теста.
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В полученную рисовую муку порционно с одновременным замешиванием налить кипяток. У вас будет рыхлое тесто. Посуду прикрыть пленкой, наколоть в нескольких местах и поставить в микроволновку на 2 минуты при максимальной мощности. Затем тесто перемешать и поставить еще на 2 минуты.
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Тесто немного остудить, еще раз замесить смазанными растительным маслом руками, сформировать колбаски толщиной не более 1 см и разрезать их на части длиной до 10 см.
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В кастрюле закипятить литр чистой воды и добавить к ней измельченные нори с анчоусами.
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Поварить все в течение 15 минут и шумовкой удалить анчоусы и нори, оставив чистый бульон.
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Для соуса смешать в пиале сахар с острым перцем и соевой пастой.
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В кипящий бульон переложить сформированный токпокки и соус, аккуратно перемешать и поварить на среднем огне в течение 10-15 минут, чтобы токпокки стали мягкими и бульон более густым.
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Приготовленные токпокки по-корейски в домашних условиях разложить по порционным тарелкам, посыпать нарезкой зеленого лука и сервировать к столу со сметаной. Приятного аппетита!
Токпокки из рисовой муки
Токпокки или рисовые колбаски, как национальное блюдо кухни Кореи и ставшее популярным у нас, готовятся только из рисовой муки, хотя есть варианты из пшеничной. В этом рецепте вам предлагается правильно замесить тесто и сформировать токпокки, которые можно не только сразу готовить по любому рецепту, но и заморозить. Рисовое тесто отлично хранится, без изменения своей текстуры 2-3 месяца.
Время готовки: 20 минут.
Время приготовления: 20 минут.
Порции: 0,5 кг теста.
Ингредиенты:
- Мука рисовая – 2 ст.
- Вода – 1 ст.
- Соль – ½ ч.л.
- Масло кунжутное – 3 ст.л.
- Масло растительное – для смазывания рук.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Сразу отмерить количество рисовой муки и воды, согласно пропорции рецепта и нужному вам объему заготовки.
Шаг 2. Пересыпать муку в пластмассовую посуду для замеса теста. В воде растворить соль, перелить к муке и с помощью деревянной лопатки замесить тесто. Если тесто получается суховатым, можно долить немного воды.
Шаг 3. Посуду прикрыть куском пленки, сделать отверстие и поставить тесто на две минуты в микроволновку при максимальной мощности. Затем тесто еще раз перемешать и поставить еще раз на такое же время.
Шаг 4. Тесто после микроволновки переложить в смазанную кунжутным маслом чашу миксера и еще раз замесить. Это можно сделать и руками.
Шаг 5. Правильно замешанное тесто из рисовой муки должно получиться гладким и достаточно плотным.
Шаг 6. Смазанными растительным маслом руками тесто разделить на кусочки и скатать в колбаски толщиной не более 1 см.
Шаг 7. Затем нарезать их кусочками любой длины.
Шаг 8. Форма нарезки может быть любой. Можно сформировать кусочки в виде продольных лепестков, что больше подойдет для супа. Приготовленные токпокки из рисовой муки использовать сразу, после замеса или поместить в зип-пакет и заморозить. Удачных и вкусных корейских блюд!
Сырные токпокки
Сырные токпокки готовятся либо в сырном соусе, либо запекаются в остром корейском соусе под сырной корочкой, что получается вкуснее и будет альтернативой магазинному блюду. В этом рецепте для блюда берем готовые токпокки из рисовой муки, дополняем обжаренными овощами, острым соусом и запекаем в духовке под сыром.
Время готовки: 1 час.
Время приготовления: 20 минут.
Порции: 4.
Ингредиенты:
- Токпокки рисовые – 400 гр.
- Сыр твердый тертый – 150 гр.
- Бекон – 250 гр.
- Вода – 1.5 ст.
- Морковь – 1 шт.
- Слива – 5 шт.
- Лук – 1 шт.
- Сельдерей – 1 стебель
- Крахмал – 3 ст.л.
- Соевый соус – 5 ст.л.
- Рисовый уксус – 2 ст.л.
- Соль – по вкусу.
- Сахар – 1 щепотка.
- Перец острый (кочукару) – по вкусу.
- Зелень – по вкусу.
- Масло растительное – для жарки.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Овощи очистить и нарезать небольшими кусочками. Мелко нарезать бекон, обжарить на сковороде и шкварки удалить. На этом жиру обжарить нарезку овощей в течение 10 минут, добавить сливы, 2 ложки соевого соуса, перемешать и потомить овощи еще 10 минут. Отварить в течение 5 минут готовые рисовые токпокки и воду слить. В форму для запекания переложить обжаренные овощи с соусом, токпокки и жареный бекон.
Шаг 2. В отдельной посуде приготовить соус-заливку для токпокков. В воде развести крахмал, добавить соль со щепоткой сахара, острый перец, остальной соевый соус, две ложки рисового уксуса и этой смесью залить овощи с токпокками.
Шаг 3. Духовку включить на 210°С. Твердый сыр измельчить на крупной терке. Сыром равномерно посыпать блюдо и поставить в духовку на 30 минут.
Шаг 4. Приготовленные сырные токпокки разложить по порционным тарелкам, дополнить зеленью и подать на стол в горячем виде. Приятного аппетита!
Токпокки из пшеничной муки
Корейские токпокки можно приготовить и из пшеничной муки, ведь рисовая не всегда есть в доме. а блюдо получится не менее вкусным. Тесто замешивается крутым, на пшеничной муке, воде и небольшом количестве растительного масла. В этом рецепте к пшеничным токпоккам готовим острый корейский соус с добавлением капусты, зеленого лука и вареных яиц.
Время готовки: 3 часа.
Время приготовления: 30 минут.
Порции: 4.
Ингредиенты:
- Капуста белокочанная – 150 гр.
- Лук зеленый – 4 пера.
- Вода – 750 мл.
- Яйца вареные – 2 шт.
- Кунжут – для подачи.
Для теста:
- Мука пшеничная – 400 гр.
- Соль – ½ ч.л.
- Вода теплая – 120 мл.
- Масло растительное – ½ ст.л.
- Для соуса:
- Паста «Кочуджан» – 80 гр.
- Соевый соус – 50 мл.
- Перец чили (порошок) – 30 гр.
- Перец чили (хлопья) – 20 гр.
- Сахар коричневый – 70 гр.
Процесс приготовления:
Шаг 1. В посуду для замеса теста насыпать просеянную пшеничную муку, налить теплую воду, добавить соль и руками в течение 10 минут замесить крутое тесто. К концу замеса добавить растительное масло. Тесто должно получится плотным, эластичным и не прилипать к ладоням.
Шаг 2. Замешанное тесто свернуть в колобок, завернуть в пленку и на 2 часа положить в холодильник для расстойки.
Шаг 3. По прошествии этого времени тесто нарезать длинными полосками толщиной до 2 см, скатать в колбаски и нарезать кусочками. Сформированные пшеничные токпокки можно даже заморозить.
Шаг 4. Для приготовления блюда пшеничные токпокки отварить в течение 15 минут на среднем огне, откинуть дуршлаг и промыть холодной водой. Нарезать средними кусочками капусту и зеленый лук. Вкрутую отварить яйца.
Шаг 5. В глубокой сковороде приготовить острый корейский соус. Налить 750 мл воды, добавить указанные в рецепте все ингредиенты для соуса, перемешать, довести до кипения и переложить нарезку капусты с зеленым луком. На среднем огне поварить 10-15 минут.
Шаг 6. Затем в соус переложить отваренные токпокки, яйца и поварить еще 5-7 минут, чтобы соус стал густым. Если токпокки заранее не отваривать, то поместить их в соус вместе с овощами.
Шаг 7. Приготовленные по-корейски токпокки из пшеничной муки разложить по тарелкам вместе с овощами и соусом, посыпать кунжутом и подать на стол в горячем виде. Приятного аппетита!
Токпокки с курицей
Вкусным вариантом корейской кухни могут быть у вас токпокки с курицей. Рисовые токпокки можно приготовить своими руками, но, когда вы ограничены во времени, можно взять и готовые рисовые колбаски. В этом рецепте токпокки дополняем овощами, берем куриную грудку. Соус готовим острый с добавлением слив.
Время готовки: 1 час.
Время приготовления: 20 минут.
Порции: 4.
Ингредиенты:
- Токпокки рисовые – 500 гр.
- Куриная грудка – ½ шт.
- Лук – 1 шт.
- Перец болгарский – 1 шт.
- Морковь – 1 шт.
- Слива – 5 шт.
- Сельдерей – 1 стебель.
Для соуса:
- Бульон – 0.5 л.
- Паста «Кочуджан» – 1 ст.л.
- Соевый соус – 2 ст.л.
- Перец чили – 1 щепотка.
- Паприка хлопьями – по вкусу.
- Сахар – по вкусу.
- Зелень – по вкусу.
- Масло растительное – для жарки.
- Кунжут – для подачи.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Овощи очистить, промыть и нарезать соломкой. Нарезку лука с морковью и сельдереем обжарить в воке на разогретом растительном масле до прозрачности. Шумовкой их переложить на тарелку.
Шаг 2. Куриную грудку промыть, обсушить, нарезать брусочками и обжарить в воке в течение 2 минут. К курице добавить разрезанные пополам сливы или сливовый соус. Затем к курице налить пол-литра любого бульона, добавить указанные в рецепте ингредиенты для соуса, все хорошо перемешать и довести до кипения.
Шаг 3. Переложить в вок нарезку сладкого перца и готовить блюдо при помешивании 5-7 минут на среднем огне.
Шаг 4. Подготовить рисовые токпокки.
Шаг 5. Переложить их в вок к курице с овощами, аккуратно перемешать и поварить на небольшом огне под крышкой еще 10 минут.
Шаг 6. За это время токпокки впитают часть бульона, но, чтобы соус получился более густым, можно добавить к нему немного крахмала и хорошо перемешать.
Шаг 7. Приготовленные токпокки с курицей разложить по порционным тарелкам, дополнить нарезкой зелени, посыпать кунжутом и сразу подать к столу. Приятного аппетита!
Токпокки с сосисками
Токпокки с сосисками и с корейским вкусом, несложно приготовить в домашних условиях. Готовые рисовые токпокки на всегда можно купить, поэтому делаем их своими руками. Сосиски берем молочные и небольшого размера, чтобы не отличались от токпокки. Соус готовим острый. Дополняем блюдо зеленым луком и отварным яйцом.
Время готовки: 40 минут.
Время приготовления: 10 минут.
Порции: 4.
Ингредиенты:
- Рисовая мука – 200 гр.
- Вода – 150 мл.
- Соль – ½ ст.л.
- Кунжутное масло – ½ ст.л.
- Сосиски – 200 гр.
- Яйцо – 4 шт.
- Лук зеленый – 50 гр.
- Кунжут – для подачи.
Для соуса:
- Вода – 500 мл.
- Сахар – 2 ст.л.
- Паста «Кочуджан» – 1 ч.л.
- Соевый соус – 1 ст.л.
- Чеснок – 6 зубков.
- Соль – ½ ч.л.
- Перец чили молотый – 1 ст.л.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Сразу поставить для отваривания вкрутую куриные яйца.
Шаг 2. Закипятить 150 мл чистой воды. В посуду для замеса теста насыпать рисовую муку. Добавить соль и тонкой струей влить кипяток. Одновременно лопаткой замесить тесто. Затем тесто переложить на смазанную кунжутным маслом любую рабочую поверхность, смазать маслом руки и завершить замес, чтобы тесто получилось плотным, однородным и не прилипало к ладоням.
Шаг 3. Замешенное тесто разрезать на 4 куска, скатать в колбаски толщиной не более 1 см и нарезать кусочки длиной до 5 см. Сформированные рисовые токпокки переложить на тарелку, смазав ее так же кунжутным маслом.
Шаг 4. В кастрюле на 3 литра закипятить воду и отварить в ней токпокки на среднем огне в течение 15 минут. Затем их откинуть на дуршлаг и ополоснуть холодной водой.
Шаг 5. Зеленый лук или лук-порей мелко нашинковать вместе с очищенными зубками чеснока.
Шаг 6. В глубокую сковороду или вок налить пол-литра воды и развести в ней сахар с соевым соусом, пастой «кочуджан» и острым молотым перцем. Соус довести до кипения, переложить рисовые токпокки, нарезку чеснока и поварить все на среднем огне при периодическом помешивании 5 минут до загустения соуса.
Шаг 7. Молочные сосиски освободить от оболочки. Очистить отваренные яйца. В густой соус с токпокками переложить сосиски с яйцами, подержать блюдо на огне еще 1 минуту, добавить нарезку лука, еще раз перемешать и огонь выключить.
Шаг 8. Приготовленные токпокки с сосисками разложить по тарелкам, яйца разрезать на половинки, посыпать блюдо кунжутом и подать на стол. Приятного аппетита!
Токпокки с морепродуктами
Токпокки с морепродуктами в любом миксте (кальмар, мидии, гребешки, креветки) будут у вас пряным сытным блюдом корейской кухни, но и не очень калорийным. В этом рецепте берем готовые рисовые токпокки и набор морепродуктов из того, что есть под руками. Соус готовим согласно корейскому рецепту и добавляем к блюду капусту, отварное яйцо и зеленый лук.
Время готовки: 40 минут.
Время приготовления: 10 минут.
Порции: 4.
Ингредиенты:
- Рисовые карэтток – 30 шт.
- Микст морепродуктов – 300 гр.
- Капуста – 200 гр.
- Лук репчатый – ½ шт.
- Лук зеленый – 7 перьев.
- Яйцо вареное – 5 шт.
- Растительное масло – 4 ст.л.
- Кунжут – для подачи.
Для соуса:
- Вода – 400 мл.
- Мед – 1 ст.л.
- Сахар – 2 ст.л.
- Перец чили молотый – 1 ст.л.
- Паста «Кочуджан» – 2 ст.л.
- Соевый соус – 2 ст.л.
- Чеснок сушеный – 1 ст.л.
- Перец чили хлопья – 1 ст.л.
- Перец черный молотый – 1 щепотка.
Процесс приготовления:
Шаг 1. В отдельной посуде приготовить острый пряный соус для блюда из указанных в рецепте ингредиентов.
Шаг 2. Подготовить выбранные морепродукты. Капусту, зеленый и половину репчатого лука промыть и нарезать средними кусочками. В глубокой сковороде разогреть растительное масло, пассеровать на нем нарезку зеленого лука, переложить морепродукты и готовить до появления их сока.
Шаг 3. Затем в сковороду переложить нарезку капусты, репчатого лука, рисовые карэттоки и залить приготовленным соусом. Все ингредиенты с соусом аккуратно перемешать, довести до кипения и готовить на среднем огне до готовности рисовых карэттоков. К концу готовки добавить отваренные вкрутую яйца, когда соус станет густым, огонь выключить.
Шаг 4. Приготовленные токпокки с морепродуктами разложить по порционным тарелкам, посыпать кунжутом и сразу подать на стол. Приятного аппетита!