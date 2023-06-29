Токпокки – это популярное блюдо корейской кухни, приготовленное на основе рисовых «колбасок» (карэтток) под острым соусом с добавлением особой приправы (кочхуджана) из соли, красного перца, муки и квашеных соевых бобов. Нейтральный вкус токпокки хорошо дополняют овощи, яйца, сосиски и морепродукты. Эти изделия можно брать готовыми или приготовить в домашних условиях и по особой технологии из рисовой муки.

Токпокки по-корейски в домашних условиях

Токпокки по-корейски, как блюдо с удивительным вкусом и особой остротой, несложно приготовить в домашних условиях. Токпокки (карэттки) делаем из рисовой муки. Соус готовим по-корейски: из пасты «Кочуджан» с добавлением перца чили, консервированных анчоусов и нори.

Ингредиенты –+4 порц.

Вода 1 л.

Соевая паста 70 гр.

Анчоусы 30 гр.

Сахар-песок 20 гр.

Перец чили 20 гр.

Нори 20 гр.

Масло растительное для смазывания рук

Для карэтток:

Рис круглозерный 400 гр.

Вода 180 мл.

Кунжутное масло 5 мл.

Лук зелёный ¼ ч.л.

Для подачи:

Соль 30 гр.

Сметана 20 гр.

Шаги 60 мин.

Как приготовить токпокки в домашних условиях по-корейски? Сразу подготовить, согласно рецепту, все ингредиенты для блюда. Несколько раз промыть холодной водой круглый рис, салфеткой убрать лишнюю влагу и измельчить крупу кухонным комбайном или блендером в однородную массу. Затем ее просеять через густое сито и сразу выложите в посуду для замеса теста. В полученную рисовую муку порционно с одновременным замешиванием налить кипяток. У вас будет рыхлое тесто. Посуду прикрыть пленкой, наколоть в нескольких местах и поставить в микроволновку на 2 минуты при максимальной мощности. Затем тесто перемешать и поставить еще на 2 минуты. Тесто немного остудить, еще раз замесить смазанными растительным маслом руками, сформировать колбаски толщиной не более 1 см и разрезать их на части длиной до 10 см. В кастрюле закипятить литр чистой воды и добавить к ней измельченные нори с анчоусами. Поварить все в течение 15 минут и шумовкой удалить анчоусы и нори, оставив чистый бульон. Для соуса смешать в пиале сахар с острым перцем и соевой пастой. В кипящий бульон переложить сформированный токпокки и соус, аккуратно перемешать и поварить на среднем огне в течение 10-15 минут, чтобы токпокки стали мягкими и бульон более густым. Приготовленные токпокки по-корейски в домашних условиях разложить по порционным тарелкам, посыпать нарезкой зеленого лука и сервировать к столу со сметаной. Приятного аппетита!

Токпокки из рисовой муки

Токпокки или рисовые колбаски, как национальное блюдо кухни Кореи и ставшее популярным у нас, готовятся только из рисовой муки, хотя есть варианты из пшеничной. В этом рецепте вам предлагается правильно замесить тесто и сформировать токпокки, которые можно не только сразу готовить по любому рецепту, но и заморозить. Рисовое тесто отлично хранится, без изменения своей текстуры 2-3 месяца.

Время готовки: 20 минут.

Время приготовления: 20 минут.

Порции: 0,5 кг теста.

Ингредиенты:

Мука рисовая – 2 ст.

Вода – 1 ст.

Соль – ½ ч.л.

Масло кунжутное – 3 ст.л.

Масло растительное – для смазывания рук.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Сразу отмерить количество рисовой муки и воды, согласно пропорции рецепта и нужному вам объему заготовки.

Шаг 2. Пересыпать муку в пластмассовую посуду для замеса теста. В воде растворить соль, перелить к муке и с помощью деревянной лопатки замесить тесто. Если тесто получается суховатым, можно долить немного воды.

Шаг 3. Посуду прикрыть куском пленки, сделать отверстие и поставить тесто на две минуты в микроволновку при максимальной мощности. Затем тесто еще раз перемешать и поставить еще раз на такое же время.

Шаг 4. Тесто после микроволновки переложить в смазанную кунжутным маслом чашу миксера и еще раз замесить. Это можно сделать и руками.

Шаг 5. Правильно замешанное тесто из рисовой муки должно получиться гладким и достаточно плотным.

Шаг 6. Смазанными растительным маслом руками тесто разделить на кусочки и скатать в колбаски толщиной не более 1 см.

Шаг 7. Затем нарезать их кусочками любой длины.

Шаг 8. Форма нарезки может быть любой. Можно сформировать кусочки в виде продольных лепестков, что больше подойдет для супа. Приготовленные токпокки из рисовой муки использовать сразу, после замеса или поместить в зип-пакет и заморозить. Удачных и вкусных корейских блюд!

Сырные токпокки

Сырные токпокки готовятся либо в сырном соусе, либо запекаются в остром корейском соусе под сырной корочкой, что получается вкуснее и будет альтернативой магазинному блюду. В этом рецепте для блюда берем готовые токпокки из рисовой муки, дополняем обжаренными овощами, острым соусом и запекаем в духовке под сыром.

Время готовки: 1 час.

Время приготовления: 20 минут.

Порции: 4.

Ингредиенты:

Токпокки рисовые – 400 гр.

Сыр твердый тертый – 150 гр.

Бекон – 250 гр.

Вода – 1.5 ст.

Морковь – 1 шт.

Слива – 5 шт.

Лук – 1 шт.

Сельдерей – 1 стебель

Крахмал – 3 ст.л.

Соевый соус – 5 ст.л.

Рисовый уксус – 2 ст.л.

Соль – по вкусу.

Сахар – 1 щепотка.

Перец острый (кочукару) – по вкусу.

Зелень – по вкусу.

Масло растительное – для жарки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Овощи очистить и нарезать небольшими кусочками. Мелко нарезать бекон, обжарить на сковороде и шкварки удалить. На этом жиру обжарить нарезку овощей в течение 10 минут, добавить сливы, 2 ложки соевого соуса, перемешать и потомить овощи еще 10 минут. Отварить в течение 5 минут готовые рисовые токпокки и воду слить. В форму для запекания переложить обжаренные овощи с соусом, токпокки и жареный бекон.

Шаг 2. В отдельной посуде приготовить соус-заливку для токпокков. В воде развести крахмал, добавить соль со щепоткой сахара, острый перец, остальной соевый соус, две ложки рисового уксуса и этой смесью залить овощи с токпокками.

Шаг 3. Духовку включить на 210°С. Твердый сыр измельчить на крупной терке. Сыром равномерно посыпать блюдо и поставить в духовку на 30 минут.

Шаг 4. Приготовленные сырные токпокки разложить по порционным тарелкам, дополнить зеленью и подать на стол в горячем виде. Приятного аппетита!

Токпокки из пшеничной муки

Корейские токпокки можно приготовить и из пшеничной муки, ведь рисовая не всегда есть в доме. а блюдо получится не менее вкусным. Тесто замешивается крутым, на пшеничной муке, воде и небольшом количестве растительного масла. В этом рецепте к пшеничным токпоккам готовим острый корейский соус с добавлением капусты, зеленого лука и вареных яиц.

Время готовки: 3 часа.

Время приготовления: 30 минут.

Порции: 4.

Ингредиенты:

Капуста белокочанная – 150 гр.

Лук зеленый – 4 пера.

Вода – 750 мл.

Яйца вареные – 2 шт.

Кунжут – для подачи.

Для теста:

Мука пшеничная – 400 гр.

Соль – ½ ч.л.

Вода теплая – 120 мл.

Масло растительное – ½ ст.л.

Для соуса:

Паста «Кочуджан» – 80 гр.

Соевый соус – 50 мл.

Перец чили (порошок) – 30 гр.

Перец чили (хлопья) – 20 гр.

Сахар коричневый – 70 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. В посуду для замеса теста насыпать просеянную пшеничную муку, налить теплую воду, добавить соль и руками в течение 10 минут замесить крутое тесто. К концу замеса добавить растительное масло. Тесто должно получится плотным, эластичным и не прилипать к ладоням.

Шаг 2. Замешанное тесто свернуть в колобок, завернуть в пленку и на 2 часа положить в холодильник для расстойки.

Шаг 3. По прошествии этого времени тесто нарезать длинными полосками толщиной до 2 см, скатать в колбаски и нарезать кусочками. Сформированные пшеничные токпокки можно даже заморозить.

Шаг 4. Для приготовления блюда пшеничные токпокки отварить в течение 15 минут на среднем огне, откинуть дуршлаг и промыть холодной водой. Нарезать средними кусочками капусту и зеленый лук. Вкрутую отварить яйца.

Шаг 5. В глубокой сковороде приготовить острый корейский соус. Налить 750 мл воды, добавить указанные в рецепте все ингредиенты для соуса, перемешать, довести до кипения и переложить нарезку капусты с зеленым луком. На среднем огне поварить 10-15 минут.

Шаг 6. Затем в соус переложить отваренные токпокки, яйца и поварить еще 5-7 минут, чтобы соус стал густым. Если токпокки заранее не отваривать, то поместить их в соус вместе с овощами.

Шаг 7. Приготовленные по-корейски токпокки из пшеничной муки разложить по тарелкам вместе с овощами и соусом, посыпать кунжутом и подать на стол в горячем виде. Приятного аппетита!

Токпокки с курицей

Вкусным вариантом корейской кухни могут быть у вас токпокки с курицей. Рисовые токпокки можно приготовить своими руками, но, когда вы ограничены во времени, можно взять и готовые рисовые колбаски. В этом рецепте токпокки дополняем овощами, берем куриную грудку. Соус готовим острый с добавлением слив.

Время готовки: 1 час.

Время приготовления: 20 минут.

Порции: 4.

Ингредиенты:

Токпокки рисовые – 500 гр.

Куриная грудка – ½ шт.

Лук – 1 шт.

Перец болгарский – 1 шт.

Морковь – 1 шт.

Слива – 5 шт.

Сельдерей – 1 стебель.

Для соуса:

Бульон – 0.5 л.

Паста «Кочуджан» – 1 ст.л.

Соевый соус – 2 ст.л.

Перец чили – 1 щепотка.

Паприка хлопьями – по вкусу.

Сахар – по вкусу.

Зелень – по вкусу.

Масло растительное – для жарки.

Кунжут – для подачи.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Овощи очистить, промыть и нарезать соломкой. Нарезку лука с морковью и сельдереем обжарить в воке на разогретом растительном масле до прозрачности. Шумовкой их переложить на тарелку.

Шаг 2. Куриную грудку промыть, обсушить, нарезать брусочками и обжарить в воке в течение 2 минут. К курице добавить разрезанные пополам сливы или сливовый соус. Затем к курице налить пол-литра любого бульона, добавить указанные в рецепте ингредиенты для соуса, все хорошо перемешать и довести до кипения.

Шаг 3. Переложить в вок нарезку сладкого перца и готовить блюдо при помешивании 5-7 минут на среднем огне.

Шаг 4. Подготовить рисовые токпокки.

Шаг 5. Переложить их в вок к курице с овощами, аккуратно перемешать и поварить на небольшом огне под крышкой еще 10 минут.

Шаг 6. За это время токпокки впитают часть бульона, но, чтобы соус получился более густым, можно добавить к нему немного крахмала и хорошо перемешать.

Шаг 7. Приготовленные токпокки с курицей разложить по порционным тарелкам, дополнить нарезкой зелени, посыпать кунжутом и сразу подать к столу. Приятного аппетита!

Токпокки с сосисками

Токпокки с сосисками и с корейским вкусом, несложно приготовить в домашних условиях. Готовые рисовые токпокки на всегда можно купить, поэтому делаем их своими руками. Сосиски берем молочные и небольшого размера, чтобы не отличались от токпокки. Соус готовим острый. Дополняем блюдо зеленым луком и отварным яйцом.

Время готовки: 40 минут.

Время приготовления: 10 минут.

Порции: 4.

Ингредиенты:

Рисовая мука – 200 гр.

Вода – 150 мл.

Соль – ½ ст.л.

Кунжутное масло – ½ ст.л.

Сосиски – 200 гр.

Яйцо – 4 шт.

Лук зеленый – 50 гр.

Кунжут – для подачи.

Для соуса:

Вода – 500 мл.

Сахар – 2 ст.л.

Паста «Кочуджан» – 1 ч.л.

Соевый соус – 1 ст.л.

Чеснок – 6 зубков.

Соль – ½ ч.л.

Перец чили молотый – 1 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Сразу поставить для отваривания вкрутую куриные яйца.

Шаг 2. Закипятить 150 мл чистой воды. В посуду для замеса теста насыпать рисовую муку. Добавить соль и тонкой струей влить кипяток. Одновременно лопаткой замесить тесто. Затем тесто переложить на смазанную кунжутным маслом любую рабочую поверхность, смазать маслом руки и завершить замес, чтобы тесто получилось плотным, однородным и не прилипало к ладоням.

Шаг 3. Замешенное тесто разрезать на 4 куска, скатать в колбаски толщиной не более 1 см и нарезать кусочки длиной до 5 см. Сформированные рисовые токпокки переложить на тарелку, смазав ее так же кунжутным маслом.

Шаг 4. В кастрюле на 3 литра закипятить воду и отварить в ней токпокки на среднем огне в течение 15 минут. Затем их откинуть на дуршлаг и ополоснуть холодной водой.

Шаг 5. Зеленый лук или лук-порей мелко нашинковать вместе с очищенными зубками чеснока.

Шаг 6. В глубокую сковороду или вок налить пол-литра воды и развести в ней сахар с соевым соусом, пастой «кочуджан» и острым молотым перцем. Соус довести до кипения, переложить рисовые токпокки, нарезку чеснока и поварить все на среднем огне при периодическом помешивании 5 минут до загустения соуса.

Шаг 7. Молочные сосиски освободить от оболочки. Очистить отваренные яйца. В густой соус с токпокками переложить сосиски с яйцами, подержать блюдо на огне еще 1 минуту, добавить нарезку лука, еще раз перемешать и огонь выключить.

Шаг 8. Приготовленные токпокки с сосисками разложить по тарелкам, яйца разрезать на половинки, посыпать блюдо кунжутом и подать на стол. Приятного аппетита!

Токпокки с морепродуктами

Токпокки с морепродуктами в любом миксте (кальмар, мидии, гребешки, креветки) будут у вас пряным сытным блюдом корейской кухни, но и не очень калорийным. В этом рецепте берем готовые рисовые токпокки и набор морепродуктов из того, что есть под руками. Соус готовим согласно корейскому рецепту и добавляем к блюду капусту, отварное яйцо и зеленый лук.

Время готовки: 40 минут.

Время приготовления: 10 минут.

Порции: 4.

Ингредиенты:

Рисовые карэтток – 30 шт.

Микст морепродуктов – 300 гр.

Капуста – 200 гр.

Лук репчатый – ½ шт.

Лук зеленый – 7 перьев.

Яйцо вареное – 5 шт.

Растительное масло – 4 ст.л.

Кунжут – для подачи.

Для соуса:

Вода – 400 мл.

Мед – 1 ст.л.

Сахар – 2 ст.л.

Перец чили молотый – 1 ст.л.

Паста «Кочуджан» – 2 ст.л.

Соевый соус – 2 ст.л.

Чеснок сушеный – 1 ст.л.

Перец чили хлопья – 1 ст.л.

Перец черный молотый – 1 щепотка.

Процесс приготовления:

Шаг 1. В отдельной посуде приготовить острый пряный соус для блюда из указанных в рецепте ингредиентов.

Шаг 2. Подготовить выбранные морепродукты. Капусту, зеленый и половину репчатого лука промыть и нарезать средними кусочками. В глубокой сковороде разогреть растительное масло, пассеровать на нем нарезку зеленого лука, переложить морепродукты и готовить до появления их сока.

Шаг 3. Затем в сковороду переложить нарезку капусты, репчатого лука, рисовые карэттоки и залить приготовленным соусом. Все ингредиенты с соусом аккуратно перемешать, довести до кипения и готовить на среднем огне до готовности рисовых карэттоков. К концу готовки добавить отваренные вкрутую яйца, когда соус станет густым, огонь выключить.

Шаг 4. Приготовленные токпокки с морепродуктами разложить по порционным тарелкам, посыпать кунжутом и сразу подать на стол. Приятного аппетита!