Токсиколог Кутушов сообщил, с чем нельзя есть гречку

Любимая всеми гречка, несмотря на ее пользу для организма, относится к продуктам, которые могут сгущать кровь. Об этом сообщил врач-токсиколог, профессор Михаил Кутушов.

Как пояснил эксперт, гречку не рекомендуют употреблять ежедневно. Также не рекомендуется есть гречку с жирным мясом, копченостями, консервами и алкоголем. Эти продукты дополнительно способствуют сгущению крови.

Также не стоит есть гречку с сахаром, передает Царьград.

Токсиколог сообщил о вреде пластиковой посуды

Гастроэнтеролог Вялов назвал три убивающих поджелудочную железу продукта. Кандидат медицинских наук, гепатолог, гастроэнтеролог Сергей Вялов в своем Telegram-канале сообщил, что навредить поджелудочной очень просто. А вот восстановить орган полностью – практически невозможно.

По словам врача, необходимо быть аккуратнее с тем, чтобы употреблять жирное. Речь не только о растительных и сливочных маслах. Так, жирное жареное мясо и наваристые бульоны вредны для поджелудочной.

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