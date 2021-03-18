Только 2% крымчан, подлежащих вакцинации, уже привиты

В Крыму прошли вакцинацию только 2% от общего числа населения, которому показана прививка от COVID-19, передают «РИА Новости (Крым)», ссылаясь на руководителя межрегионального управления Роспотребнадзора по РК и Севастополю Наталью Пеньковскую.

COVID-19 за сутки обнаружен у 55 человек в Крыму «Больше всего привито медицинских работников – 10% от общего числа подлежащих вакцинации», — добавила она.

Пеньковская также отметила, что на этой неделе темпы вакцинации населения снизились по сравнению с темпами предыдущей недели. Это в том числе, по ее словам, объясняется количеством вакцина, которое сейчас есть в регионе.