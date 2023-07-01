Только бабушка готовила их самыми вкусными: спасибо, что и меня научила. Аппетитные пирожки с капустой

Славянская кухня в различных упоминаниях европейцев из прошлого имеет весьма много положительных отзывов. Например, самым древним отзывом о кухне славян является комментарий Адама Олеария.

Путешественник был поражен пирогами. Адаму понравился тот факт, что данное блюдо удобно есть руками. При этом можно попробовать много разных начинок.

Внешний вид пирогов, по мнению путешественника, напоминает нечто среднее между печеньем и паштетом. Олеария рекомендовал европейцам обратить внимание на славянские пироги, когда те будут в Московии.

Не стоит отказываться от этого традиционного поразительного блюда, приготовим пирожки с капустой.

Ингредиенты для пирогов с капустой:

Кефир — 250 г;

Соль — 1 ч.л.;

Яйцо — 1 шт.;

Растительное масло — 20 мл;

Мука — 350 г;

Разрыхлитель — 1 ч. л.;

Ингредиенты для начинки:

Растительное масло — 20 мл;

Лук репчатый — 1 шт.;

Капуста — ½ вилка;

Соль — щепотка;

Томатная паста — 1 ст.л.

Приготовление пирогов с капустой:

В миске с кефиром смешиваем соль, яйцо и растительное масло. Соединяем муку с разрыхлителем, просеиваем в кефир, замешиваем эластичное тесто.

Оставляем тесто под целлофаном в тепле на 20 минут. В это время нарезаем мелким кубиком луковицу, шинкуем мелко капусту.

В сковороде разогреваем растительное масло, обжариваем до прозрачности лук. К луку добавляем капусту, солим и перемешиваем.

В начинку выкладываем томатную пасту, снова смешиваем ингредиенты. Тушим под крышкой капустную начинку до мягкости.

Тесто делим на две равные части, раскатываем одну из частей в прямоугольный тонкий пласт. Делим визуально пласт на квадратики по 6х6 см. В каждый квадратик выкладываем по столовой ложке начинки.

Второй колобок теста также раскатываем в тонкий пласт, накрываем им начинку. Пальцами продавливаем верхний пласт в местах пересечения свободных краев, без начинки.

Стаканом вырезаем круглые пирожки, разогреваем в сковороде растительное масло. Выкладываем пирожки в растительное масло, обжариваем на среднем огне с обеих сторон до золотистой корочки.

В результате получаются пирожки с капустой из тонкого пышного теста и сочной начинки.

Можно по вкусу добавить в начинку паприку и черный молотый перец.