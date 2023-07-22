Только кабачки и яйца. Невероятно вкусное блюдо за 15 минут: почему я раньше не знала этого рецепта

Когда упоминают блюда из яиц, как правило, говорят про омлет и яичницу. Эти разновидности завтраков самые распространенные в большинстве стран Европы.

Однако, о яичнице, как об отдельном блюде, люди узнали лишь в XIX веке. До этого времени яйца жарили лишь по особым случаям, на праздники. Позднее, в результате перемен в социальной жизни людей, яичница перестала являться буржуазным яством.

Стоит поведать о том, как приготовить яичницу с кабачком.

Ингредиенты для овощной яичницы:

кабачок — шт.;

яйца — 6 шт.;

соль — ½ ч. л.;

прованские травы — ¼ ч. л.;

помидоры — 2 шт.;

сыр — 100 г;

базилик — щепотка.

Приготовление овощной яичницы:

Нарезаем кабачок поперек, тонкими кольцами. Удаляем из колец кабачка сердцевину при помощи стопки.

Смазываем сковороду растительным маслом, выкладываем кабачковые кольца внахлест на дно. В отдельную миску разбиваем яйца, взбиваем.

Добавляем к яйцам соль и прованские травы, смешиваем. Выливаем на кабачки в сковороду яичную смесь, на среднем огне под крышкой готовим яичницу 5-7 минут.

Нарезаем на тонкие кольца помидоры.

Накрываем яичницу тарелкой, перекладываем аккуратно на нее блюдо. Далее выкладываем яичницу обратно на сковороду необжаренной стороной, продолжаем готовить аналогично.

Измельчаем на мелкой терке сыр. Кладем на часть яичницы кольца помидора, посыпаем поверхность базиликом. На кольца помидора выкладываем измельченный сыр, накрываем второй часть яичницы.

Под крышкой готовим блюдо 5-7 минут на среднем огне.

В результате получается необычная яичница с овощами. Это сытное блюдо, которое можно готовить постоянно.