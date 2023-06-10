Только не выбрасывайте: чесночные стрелки – как вкусно приготовить

На кустах молодого чеснока всегда появляются так называемые стрелки. Их нужно обрезать для хорошей урожайности. Не спешите это выбрасывать – лучше приготовьте особую закуску.

Из стрелок чеснока можно приготовить аппетитные закуски. Эти блюда следует смаковать самостоятельно или же с хрустящими тостами.

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Рецепт пасты из чесночных стрелок

Время : 15 минут

: 15 минут Порций: 2

Исключительная закуска / Фото Смачно

Ингредиенты:

– 500 грамм чесночных стрелок;

– 1 чайная ложка соли;

– 3 столовые ложки оливкового масла;

– сок половины лимона;

– укроп по вкусу;

– черный перец по вкусу.

Приготовление:

В чашу блендера поместите зелень, оливковое масло и промытые чесночные стрелки. Все тщательно перемешайте.

Добавьте соль, лимонный сок и перец по вкусу и снова перемешайте.

Подавайте на гренках или поджаренном багете.

Рецепт жареных стрелок с чесноком

Время : 20 минут

: 20 минут Порций: 2

Ингредиенты:

– 500 грамм стрелок;

– соль по вкусу;

– черный перец по вкусу;

– подсолнечное масло для тушения.

Приготовление: