Только не выбрасывайте: чесночные стрелки – как вкусно приготовить

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На кустах молодого чеснока всегда появляются так называемые стрелки. Их нужно обрезать для хорошей урожайности. Не спешите это выбрасывать – лучше приготовьте особую закуску.

Из стрелок чеснока можно приготовить аппетитные закуски. Эти блюда следует смаковать самостоятельно или же с хрустящими тостами.

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Рецепт пасты из чесночных стрелок

  • Время: 15 минут
  • Порций: 2

Исключительная закуска / Фото Смачно

Ингредиенты:
– 500 грамм чесночных стрелок;
– 1 чайная ложка соли;
– 3 столовые ложки оливкового масла;
– сок половины лимона;
– укроп по вкусу;
– черный перец по вкусу.

Приготовление:

  • В чашу блендера поместите зелень, оливковое масло и промытые чесночные стрелки. Все тщательно перемешайте.
  • Добавьте соль, лимонный сок и перец по вкусу и снова перемешайте.
  • Подавайте на гренках или поджаренном багете.

Рецепт жареных стрелок с чесноком

  • Время: 20 минут
  • Порций: 2

Ингредиенты:
– 500 грамм стрелок;
– соль по вкусу;
– черный перец по вкусу;
– подсолнечное масло для тушения.

Приготовление:

  • Стрелки чеснока тщательно промойте и нарежьте полоски длиной 6 – 7 сантиметров.
  • Разогрейте сковороду и влейте туда растительное масло.
  • Выложите стрелки на сковороду и тушите на небольшом огне 5 минут.
  • Добавьте соль и перец по вкусу по желанию лимонный сок и цедру.
  • Эта закуска будет прекрасна смаковать с картофелем и мясом.

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