Рецепты Только не выбрасывайте: чесночные стрелки – как вкусно приготовить По Admin - 10 июня, 2023 0 50 Facebook Twitter Pinterest WhatsApp На кустах молодого чеснока всегда появляются так называемые стрелки. Их нужно обрезать для хорошей урожайности. Не спешите это выбрасывать – лучше приготовьте особую закуску. Из стрелок чеснока можно приготовить аппетитные закуски. Эти блюда следует смаковать самостоятельно или же с хрустящими тостами. Интересно Вкусно и быстро: 3 рецепта аппетитных закусок для летнего отдыха на природе Рецепт пасты из чесночных стрелок Время: 15 минут Порций: 2 Исключительная закуска / Фото Смачно Ингредиенты: – 500 грамм чесночных стрелок; – 1 чайная ложка соли; – 3 столовые ложки оливкового масла; – сок половины лимона; – укроп по вкусу; – черный перец по вкусу. Приготовление: В чашу блендера поместите зелень, оливковое масло и промытые чесночные стрелки. Все тщательно перемешайте. Добавьте соль, лимонный сок и перец по вкусу и снова перемешайте. Подавайте на гренках или поджаренном багете. Рецепт жареных стрелок с чесноком Время: 20 минут Порций: 2 Ингредиенты: – 500 грамм стрелок; – соль по вкусу; – черный перец по вкусу; – подсолнечное масло для тушения. Приготовление: Стрелки чеснока тщательно промойте и нарежьте полоски длиной 6 – 7 сантиметров. Разогрейте сковороду и влейте туда растительное масло. Выложите стрелки на сковороду и тушите на небольшом огне 5 минут. Добавьте соль и перец по вкусу по желанию лимонный сок и цедру. Эта закуска будет прекрасна смаковать с картофелем и мясом. На Перекоп.инфо можно прочитать про:Самый вкусный рецепт курицы – готовим в кисло-сладком соусеКлубничное наслаждение – рецепт холодного сырника без выпечкиЛегендарный львовский сырник – рецепт КлопотенкоСтарый бабушкин рецепт – готовим торт «Вышиванка»Лето должно быть легким и вкусным: быстро готовим сочный куриный кебаб на все случаи жизни