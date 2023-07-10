Том ям — это суп, который считается одним из самых острых в мире. Кто был в Тайланде, обязательно пробовал традиционное блюдо том ям. По собранным в статье 10 рецептам у вас получится великолепный том ям.

Классический том ям с креветками и кокосовым молоком

Том ям покоряет своим насыщенным и сложным вкусом. Это блюдо хочется есть снова и снова. Том ям придумали варить в Таиланде, но он уже давно распространился на все мировые рестораны.

Ингредиенты –+2 порц.

Молоко кокосовое 300 мл.

Бульон 300 мл. рыбный

Стебель лимонного сорго 5 шт.

Листья каффир-лайма 5 шт.

Корень галангал 3 дольки

Перец чили 1 шт.

Креветки свежие 10 шт.

Кинза 5 веток

Шиитаке 4 шт.

Соус рыбный тайский 1 ст.л.

Тростниковый сахар ½ ч.л.

Чеснок 3 зуб.

Масло растительное 1 ст.л.

Лайм 1 шт.

Шаги 60 мин.

Классический том ям легко готовится в домашних условиях. Грибы шиитаке сварите до готовности. Стебли лемонграсса слегка отбейте ножом и разрежьте вдоль. Перец чили разрежьте и удалите семена. Степень остроты супа регулируйте по своему усмотрению, добавляя разное количество перца. Чеснок очень мелко нарежьте. На растительном масле обжарьте перец чили и чеснок. Затем в ступке перетрите полученную массу до состояния пасты. В кастрюлю влейте рыбный бульон, доведите его до кипения, добавьте острую пасту, лемонграсс, галангал и листья лайма. Варите 1-2 минуты. Далее добавьте тайский соус, нарезанные грибы и варите еще 2 минуты. После этого влейте кокосовое молоко и доведите суп до кипения. Отрегулируйте блюдо по количеству соли, добавьте сок лайма и сахар. Креветки полностью разморозьте, очистите, добавьте их в суп и выключите огонь. Разлейте том ям по тарелкам, посыпьте его рубленой зеленью и подавайте на стол.

Приятного аппетита!

Как приготовить том ям с курицей?

Превосходный тайский суп в аутентичном исполнении. Так его готовят на севере Таиланда. Такое блюдо точно удивит ваших домочадцев и откроет им новые вкусовые впечатления.

Время готовки: 80 мин.

Время приготовления: 60 мин.

Порций: 4.

Ингредиенты:

Филе куриное – 200-250 гр.

Грибы цаогу консервированные– 180 гр.

Бульон куриный – 1 л.

Перец чили красный – 1 шт.

Лемонграсс – 2 стебля.

Листья кафрского лайма – 10 шт.

Корень галангал – 10 гр.

Лук-шалот – 3 шт.

Соус рыбный – 1 ст.л.

Сок лайма – 2 ст.л.

Паста Нам Прик Пао – 2 ст.л.

Кориандр – 1 ст.л.

Помидоры черри – 7-8 шт.

Кинза – по вкусу.

Процесс приготовления:

1. Лук-шалот нарежьте кольцами. У лемонграсса отбейте толстые основания кухонным молоточком. Листья лайма надорвите по краям. Корень галангала нарежьте тонкими пластинками. Перец чили нарежьте тонкими колечками.

2. Куриное филе нарежьте небольшими дольками.

3. Грибы цаогу откиньте на дуршлаг и промойте их проточной водой.

4. Помидоры черри промойте и разрежьте пополам.

5. Кастрюлю с куриным бульоном поставьте на огонь, добавьте лук-шалот, галангал, листья лайма, стебли лемонграсса и перец чили. Доведите бульон до кипения, затем убавьте огонь и варите суп 15 минут.

6. После этого извлеките из бульона все пряности, при желании можно оставить только перец чили.

7. В кастрюлю добавьте грибы и курицу. Доведите суп до кипения и продолжайте варить еще 5-10 минут.

8. Затем добавьте помидоры, приправьте суп рыбным соусом, кориандром, соком лайма и пастой Нам Прик Пао. Отрегулируйте вкус бульона по соли. Том ям должен быть в равной степени соленым, кислым и острым. Подавайте его горячим с отварным рисом.

Приятного аппетита!

Суп том ям с морепродуктами

Том ям – восхитительный тайский суп, острый и полезный. Благодаря своему составу и пряным специям, он насыщает и дарит настоящее гастрономическое удовольствие. Его вкус с каждой ложкой раскрывается все больше и больше.

Время готовки: 40 мин.

Время приготовления: 40 мин.

Порций: 1-2.

Ингредиенты:

Лемонграсс – 4 гр.

Галангал – 10 гр.

Соус креветочный – 3 гр.

Листья лайма – 4-5 шт.

Молоко кокосовое – 90 мл.

Бульон куриный – 15 гр.

Вода – 120 мл.

Масло сливочное – 16 гр.

Креветки – 25 гр.

Гребешок – 20 гр.

Кальмар – 25 гр.

Помидоры черри – 3 шт.

Лук зеленый – 2-3 шт.

Перец острый – по вкусу.

Лайм – 0,5 шт.

Процесс приготовления:

1. Поставьте кастрюлю на огонь, смешайте в ней кокосовое молоко, куриный бульон, креветочный соус и воду. Доведите бульон до слабого кипения, убавьте огонь до минимального и оставьте на плите. На сковороду выложите сливочное масло и растопите его.

2. Добавьте на сковороду нарезанные лемонграсс, корень галангала и листья лайма. Обжарьте ингредиенты в течение 2 минут.

3. Затем на сковороду выложите морепродукты. Они должны быть предварительно очищены. Жарьте морепродукты 2-3 минуты.

4. Помидоры черри разрежьте пополам и отправьте на сковороду, жарьте в течение 1-1,5 минуты.

5. Зеленый лук нарежьте и добавьте на сковороду.

6. Через пару минут влейте на сковороду бульон, добавьте острый перец по вкусу.

7. В конце добавьте сок половины лайма, прокипятите суп в течение 0,5-1 минуты и снимайте с огня. Том ям с морепродуктами готов, можно подавать его на стол.

Приятного аппетита!

Том ям с креветками и грибами в домашних условиях

Любители экзотической кухни обязательно должны попробовать суп том ям с креветками и грибами. Суп имеет невероятный насыщенный вкус и аромат. По своему усмотрению вы можете делать его более или менее острым.

Время готовки: 50 мин.

Время приготовления: 50 мин.

Порций: 4-6.

Ингредиенты:

Кубики бульонные для тайского супа – 2 шт.

Вода – 2 л.

Корень имбиря – 50 гр.

Кинза – 1/3 пучка.

Помидоры – 2 шт.

Лимон – 1 шт.

Сливки – 150 мл.

Шампиньоны – 8 шт.

Чеснок – 8 зуб.

Креветки – 35 шт.

Лук зеленый – 4-5 пера.

Процесс приготовления:

1. В кастрюлю влейте воду и доведите ее до кипения. Креветки очистите и надрежьте их по спинке до хвостика. В кипящую воду добавьте бульонные кубики, нарезанный имбирь и дольки помидоров.

2. Кипятите бульон в течение 5 минут. Затем добавьте крупно нарезанные грибы и продолжайте варить еще 5 минут. После этого добавьте креветки, измельченные зубчики чеснока и сливки. Кипятите суп еще 2 минуты.

3. Зеленый лук и кинзу мелко нарежьте.

4. Добавьте в суп зелень и заправьте его лимонным соком, перемешайте и снимайте с огня.

5. Том ям с креветками и грибами получается наваристым и сытным. Подавайте его на стол вместе с вареным рисом.

Приятного аппетита!

Том ям с курицей и грибами

Чтобы разнообразить свое повседневное меню, можно обратиться к экзотической кухне. Предлагаем вам попробовать великолепный тайский суп том ям с курицей и грибами. Благодаря специальным специям и пряностям, бульон получается просто волшебным, вы раньше ничего подобного не пробовали.

Время готовки: 60 мин.

Время приготовления: 50 мин.

Порций: 4-5.

Ингредиенты:

Грудка куриная – 1 шт.

Бульон куриный – 1 л.

Грибы консервированные – 180 гр.

Корень галангал – 1 шт.

Перец чили зеленый – 1 шт.

Перец чили красный – 1 шт.

Лемонграсс – 2 шт.

Листья каффир лайма – 12 шт.

Сок лайма – 20 мл.

Соус рыбный – 2 ст.л.

Сахар пальмовый – 1 ст.л.

Масло растительное – 2 ст.л.

Кинза – 1 пучок.

Молоко кокосовое – 150 мл.

Процесс приготовления:

1. Лемонграсс раздавите плоской частью ножа и нарежьте, корень галангала нарежьте пластинками, перец чили очистите от семян и тоже нарежьте.

2. В кастрюлю с толстым дном влейте растительное масло, прогрейте его. Затем выложите лемонграсс, перец чили и галангал, обжарьте в течение 2 минут.

3. Затем добавьте кокосовое молоко и куриный бульон. Мясо нарежьте тонкими пластинками и добавьте в бульон.

4. Маринованные грибы промойте и разрежьте пополам.

5. Добавьте грибы в кастрюлю, также выложите в бульон листья каффир-лайма. Варите суп на медленном огне до готовности мяса, не кипятите бульон, чтобы кокосовое молоко не свернулось.

6. В конце добавьте сок лайма, пальмовый сахар и рыбный соус, перемешайте. Попробуйте суп на вкус, он должен быть сливочно-кисло-сладкий. Добавьте измельченную кинзу и разливайте том ям по тарелкам.

Приятного аппетита!

Тайский том ям в домашних условиях

Суп том ям на слуху даже у тех, кто не был в Юго-восточной Азии. А ведь это блюдо было придумано именно в том регионе. Это вкусный и наваристый суп с легким цитрусовым ароматом и яркими острыми нотками.

Время готовки: 60 мин.

Время приготовления: 55 мин.

Порций: 2.

Ингредиенты:

Бульон куриный – 300 мл.

Креветки – 65 гр.

Шампиньоны – 50 гр.

Лук репчатый – 35 гр.

Помидоры – 1 шт.

Лемонграсс – 2 шт.

Сок лимонный – по вкусу.

Имбирь – 10 гр.

Соль – по вкусу.

Сахар – 0,5 гр.

Листья каффир-лайма – 2-3 шт.

Перец чили – 1 шт.

Соус рыбный – 0,25 ч.л.

Кинза – по вкусу.

Процесс приготовления:

1. Нарежьте лемонграсс и имбирь. Листья каффир лайма порвите.

2. В горячий куриный бульон положите лемонграсс, имбирь, острый перец и листья лайма. Дайте бульону покипеть 5 минут.

3. Шампиньоны нарежьте дольками.

4. Репчатый лук и помидоры нарежьте дольками.

5. Креветки очистите и сделайте надрез вдоль спинки до хвоста.

6. Добавьте в суп лук и грибы, минут через 10 выложите помидоры и рыбный соус, перемешайте, доведите до кипения и через пару минут снимите кастрюлю с огня.

7. В конце добавьте соль, сахар и лимонный сок. Добавьте в том ям измельченную кинзу и подавайте на стол.

Приятного аппетита!

Том ям на рыбном бульоне

Том ям – это быстрый суп с сильным пряным вкусом и выраженной остротой. Также он известен тем, что в нем гармонично сочетаются пять основных вкусов: сладкий, кислый, горький, пряный и соленый.

Время готовки: 40 мин.

Время приготовления: 40 мин.

Порций: 4.

Ингредиенты:

Бульон рыбный – 1 л.

Креветки – 250 гр.

Вешенки – 400 гр.

Соус рыбный – 100 мл.

Лайм – 1 шт.

Галангал – 10 гр.

Листья каффир-лайма – по вкусу.

Перец чили – 1 шт.

Лук – 1 шт.

Чеснок – 6 зуб.

Лемонграсс – 2 шт.

Кинза – по вкусу.

Процесс приготовления:

1. Креветки необходимо полностью разморозить и очистить.

2. Лемонграсс отбейте кухонным молотком, лук и чеснок мелко нарежьте, шляпки вешенок порвите руками, галангал нарежьте тонкими пластинками, перец чили очистите от семян и нарежьте кольцами.

3. Разогрейте на сковороде растительное масло, обжарьте лук, перец чили и чеснок в течение 3-4 минут. После этого измельчите обжаренные овощи блендером до состояния пюре.

4. Креветки отварите до готовности и сделайте надрезы вдоль спинки.

5. В кастрюлю влейте рыбный бульон, подогрейте его, выложите острую луково-чесночную массу, лемонграсс, листья лайма, галангал и варите пока не появятся пряно-лимонные запахи.

6. Далее добавьте рыбный соус и грибы, варите 5 минут. После этого выжмите сок из лайма.

7. В конце добавьте креветки, проварите том ям еще пару минут, добавьте рубленую зелень и можно подавать блюдо на стол.

Приятного аппетита!

Рецепт супа из готовой пасты «Том ям»

Том ям – классический тайский суп. Дословно, название переводится как кипяченый острый тайский салат. Это блюдо со сложным балансом кислоты, остроты и сладости, готовится он достаточно быстро и просто.

Время готовки: 40 мин.

Время приготовления: 40 мин.

Порций: 4.

Ингредиенты:

Том ям – 4-6 ч.л.

Побеги пальмы или бамбука – 6 шт.

Грибы соломенные – 10 шт.

Креветки – 8 шт.

Мидии – по вкусу.

Соус рыбный – по вкусу.

Сок лайма – по вкусу.

Сахар – по вкусу.

Вода – 1,5 л.

Кинза – по вкусу.

Лемонграсс – 3 шт.

Корень галангала – 1 шт.

Перец острый – 1 шт.

Молоко кокосовое – по вкусу.

Листья лайма – 3-5 шт.

Процесс приготовления:

1. Подготовьте все необходимые ингредиенты. Суп готовится быстро, поэтому все должно быть под рукой.

2. В кастрюле доведите воду до кипения. Добавьте том ям, нарезанные лемонграсс, корень галангала и листья лайма. Перемешивайте бульон до полного растворения пасты том ям.

3. Далее нарежьте дольками грибы и добавьте их в бульон, варите 1 минуту. Затем выложите побеги пальмы или бамбука.

4. Попробуйте бульон и скорректируйте его вкус сахаром и рыбным соусом, добавьте острый перец.

5. Следующим шагом добавьте морепродукты, продолжайте варить суп до их готовности.

6. Далее добавьте сок лайма и кокосовое молоко.

7. Добавьте измельченную кинзу и том ям готов, можно подавать его на стол.

Приятного аппетита!

Как приготовить домашний том ям с мидиями?

Суп том ям знаком многим путешественникам, это национальное блюдо Таиланда и Лаоса. А вы знали, что это чудесное блюдо можно повторить в домашних условиях? По этому рецепту у вас получится вкуснейший том ям с мидиями.

Время готовки: 120 мин.

Время приготовления: 60 мин.

Порций: 6-8.

Ингредиенты:

Лайм – 2-3 шт.

Молоко кокосовое – 1 банка.

Зелень – 1 пучок.

Вода – 4 л.

Грибы шиитаке – 120 гр.

Креветки – 800 гр.

Соус рыбный – 70 мл.

Помидоры черри – 15 шт.

Паста том ям – 1 банка.

Курица – 1 шт.

Осьминог – 500 гр.

Мидии – 500 гр.

Лемонграсс – 50 гр.

Листья лайма – 10 шт.

Перец чили – по вкусу.

Масло растительное – для жарки.

Процесс приготовления:

1. Морепродукты полностью разморозьте и очистите. В кастрюлю выложите куриную тушку, залейте ее водой и поставьте вариться на медленный огонь.

2. Креветки замаринуйте в рыбном соусе и лимонном соке, поставьте в холодильник.

3. Креветочные панцири опустите в бурлящий куриный бульон и продолжайте варить еще несколько минут. Затем бульон процедите и варите еще полчаса.

4. Помидоры черри промойте и разрежьте пополам.

5. Грибы шиитаке очистите, промойте, удалите ножки и нарежьте шляпки дольками.

6. Срежьте кончики лемонграсса и отбейте его тыльной стороной ножа. Листья лайма разомните руками. Корень галангала нарежьте пластинками.

7. Перец чили очистите от семян.

8. На сковороде разогрейте растительное масло, выложите пасту том ям и слегка обжарьте ее.

9. Затем добавьте лемонграсс, листья лайма и корень галангала, продолжайте жарить 2-3 минуты. Затем основу для супа переложите в бульон.

10. В кастрюлю выдавите сок одного лайма.

11. Варите суп 10 минут, после этого добавьте перец чили и грибы, варите еще 2-3 минуты.

12. Далее добавьте рыбный соус, помидоры черри и кокосовое молоко.

13. Через пару минут выложите в суп морепродукты, варите том ям до их готовности.

14. В конце добавьте рубленую кинзу, перемешайте и снимайте кастрюлю с огня. Разлейте суп по тарелкам, сервируйте порции мидиями и подавайте на стол.

Приятного аппетита!

Суп том ям с кальмарами

Изысканный, насыщенный, пикантный, с легким ароматом лайма, том ям покорит любого гурмана. Варить его в домашних условиях не очень сложно, а морепродукты можно выбрать любые по своему вкусу, например, кальмары и креветки.

Время готовки: 30 мин.

Время приготовления: 30 мин.

Порций: 2.

Ингредиенты:

Креветки – 200 гр.

Кальмары – 200 гр.

Помидоры черри – 100 гр.

Молоко кокосовое – 300 мл.

Лемонграсс – 10 гр.

Галангал – 10 гр.

Листья каффир-лайма – 2-3 шт.

Бульон куриный – 200 мл.

Паста креветочная – 2 ст.л.

Лук зеленый – 10 гр.

Масло сливочное – 30 гр.

Соль – по вкусу.

Процесс приготовления:

1. Тушку кальмара очистите от пленки и хитиновой пластины, нарежьте полосками. Креветки очистите и удалите кишечную вену.

2. Лемонграсс, зеленый лук и помидоры черри нарежьте.

3. В сковороде вок разогрейте сливочное масло, добавьте листья лайма, лемонграсс и корень галангала. Жарьте в течение 5-7 минут.

4. Затем выложите в сковороду креветки и кальмары, жарьте 3-4 минуты.

5. После этого выложите помидоры и зеленый лук, посолите и продолжайте тушить 10 минут.

6. В кастрюле смешайте куриный бульон, кокосовое молоко и креветочную пасту. Доведите содержимое кастрюли до кипения.

7. Выложите содержимое сковороды в кастрюлю, перемешайте и том ям с кальмаром готов. Подавайте суп в горячем виде.

Приятного аппетита!