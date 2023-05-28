Томатная паста на зиму — это удивительная заготовка, которую можно приготовить различными способами. В сегодняшней подборке собраны варианты, как вкусно и быстро заготовить томаты, при этом сэкономить место на хранении и получить великолепный домашний соус. Вкус томатной пасты, приготовленной в домашних условиях, получается насыщенным и богатым. Рецепты, представленные в данной подборке, смогут воспроизвести даже новички.

Томатная паста из помидоров на зиму в домашних условиях

Томатная паста из помидоров на зиму в домашних условиях воплощается в жизнь максимально просто. Чтобы получить в результате шикарный соус, придется все-таки приложить некоторые усилия. Паста выходит достаточно густой и яркой. Этот рецепт удается воспроизвести как кулинару-любителю с большим опытом, так и дилетанту.

Ингредиенты –+0.4 л.

Помидоры 2 кг

Соль по вкусу

Уксус столовый 9% 1 ст.л.

Шаги 150 мин.

Томатная паста из помидоров на зиму легко готовится в домашних условиях. Хорошенько вымываем 2 кг мясистых томатов и переходим непосредственно к процессу. Плоды крупно нарезаем, удалив плодоножку. Томаты перекладываем в кастрюлю с толстым дном. Размещаем на плите и ждем, пока содержимое закипит, не забываем перемешивать во время процесса. Минимизируем нагрев и варим томаты полчаса. Спустя время аккуратно переливаем томатную массу и протираем через сито. Возвращаем протертую массу обратно в кастрюлю и увариваем на минимальной температуре полтора часа, регулярно помешивая. В конце приготовления кладем соль и наливаем уксусную кислоту. Спустя час масса начнет заметно густеть. При частом помешивании увариваем до желаемой консистенции. Густую горячую массу раскладываем по простерилизованным баночкам и закрываем чистыми крышками. Установив на крышки и закрутив в плед, остужаем закрутки. Перемещаем наши заготовки в шкафчик с консервацией или в кладовку. Приятного аппетита!

Томатная паста через мясорубку на зиму

Томатная паста через мясорубку на зиму готовится максимально просто и всего лишь из двух ингредиентов. Для томатного соуса используют вызревшие мясистые плоды. Такую пасту используют для приготовления заправок и соусов. Однородная текстура ничуть не хуже магазинных аналогов.

Время готовки – 2 ч. 00 мин.

Время приготовления – 20 мин.

Порции – 700 мл.

Ингредиенты:

Помидоры – 3,5 кг.

Соль – 0,5 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Тщательно промываем мясистые экземпляры. Разрезаем на части, сразу же вырезая плодоножки. Прокручиваем через мясорубку. Выливаем массу в толстостенную кастрюлю, кладем соль и помещаем на плиту. Ждем закипания.

Шаг 2. Сверху размещаем сито. Здесь будет собираться сок. Таким образом, у меня собралось 2 литра сока. Сок используем для самостоятельной закрутки или, остудив, сразу же выпиваем.

Шаг 3. Когда собрали весь сок, остается густая масса.

Шаг 4. Массу перетираем через сито, удаляя семена и шкурки. Томатное пюре увариваем полтора часа, пока не добьемся нужной консистенции.

Шаг 5. Когда консистенция нас устроит, раскладываем густую томатную пасту по простерилизованным емкостям и закрываем стерильными крышками.

Шаг 6. Горячие заготовки укладываем на бочок и заворачиваем в плед для медленного остывания. После полного охлаждения перемещаем туда, где составлены зимние запасы. Приятного аппетита!

Томатная паста через соковыжималку

Томатная паста через соковыжималку хорошо хранится и имеет текстуру, не отличающуюся от покупных аналогов. Приготовить томатную пасту без труда и препятствий получится даже у неопытной хозяйки. Домашняя томатная паста превосходит по вкусу магазинные соусы.

Время готовки – 2 ч. 00 мин.

Время приготовления – 15 мин.

Порции – 1

Ингредиенты:

Помидоры – 1,25 кг.

Соль – по вкусу.

Перец черный горошком – 4 шт.

Перец душистый горошком – 3 шт.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготавливаем ингредиенты для томатной пасты. Плоды выбираем мясистые. Для заготовки подойдут и немного примятые экземпляры.

Шаг 2. Вымытые томаты обсушиваем и пропускаем через соковыжималку.

Шаг 3. Жмых собирается в специальном отсеке, однако на нем остается достаточно большое количество мякоти. Повторяем процедуру, пропуская жмых еще несколько раз.

Шаг 4. Вот что должно получиться. Отдельно остается кожица с семенами, отдельно томатное пюре.

Шаг 5. В кастрюлю выливаем томатный сок, образовавшийся при первом отжиме и томатное пюре после последующих манипуляций. Устанавливаем на огне, немного подсаливаем, сыплем горошки перца и увариваем. Время приготовления зависит от количества томатов, а также желаемой консистенции конечного продукта.

Шаг 6. Не теряя времени, промываем баночки, а затем стерилизуем их над паром. Крышки обдаем кипятком.

Шаг 7. Следим за консистенцией томата. При необходимости увариваем еще.

Шаг 8. Кипящую пасту распределяем по стерилизованным банкам и закручиваем стерильными крышками.

Шаг 9. Устанавливаем на крышки и закутываем в полотенце или плед. Дожидаемся полного остывания.

Шаг 10. Остывшие заготовки переносим в погреб.

Шаг 11. Используем томатную пасту для приготовления домашних блюд. Приятного аппетита!

Томатная паста блендером на зиму

Томатная паста блендером на зиму – рецепт, который освоит даже ребенок. Приготовление пасты потребуют всего лишь один ингредиент. Мясистые вызревшие томаты можно использовать в любом количестве. Томатная паста, приготовленная таким способом, выходит с нежной гладкой текстурой. Соусы используем по желанию, добавляем в заправки для супов или вторых блюд.

Время готовки – 4 ч. 00 мин.

Время приготовления – 20 мин.

Порции – 1

Ингредиенты:

Помидоры – любое количество.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Промытые томаты нарезаем так, как нравится. Не забываем вырезать плодоножку.

Шаг 2. Нарезку порционно складываем в чашу блендера и измельчаем.

Шаг 3. Пробитые томаты переливаем в толстостенную кастрюлю и повторяем процедуру, пока не закончатся помидоры.

Шаг 4. Устанавливаем кастрюлю на средней конфорке. Провариваем в течение 2,5 часов при регулярном помешивании.

Шаг 5. Спустя время, аккуратно процеживая массу через сито, перетираем мякоть. Получившееся пюре перекладываем в чистую кастрюлю и возвращаем на огонь.

Шаг 6. Доведя до кипения, минимизируем нагрев и провариваем заготовку еще около часа.

Шаг 7. Предварительно подготовленные простерилизованные банки наполняем кипящей томатной пастой и закатываем стерилизованными крышками. Охлаждаем в перевернутом и укутанном состоянии приблизительно сутки. После полного остывания перемещаем закатки в кладовку или погреб. Когда потребуется заготовка, достаем ее и используем по назначению. Приятного аппетита!

Томатная паста с чесноком на зиму

Томатная паста с чесноком на зиму покорит своим запахом всю округу. Для приготовления заготовки потребуются бюджетные ингредиенты, которые найдутся на любой кухне. Томатная паста обладает невероятным ароматом и безупречной текстурой. Соус, приготовленный в домашних условиях, выходит намного аппетитнее покупного аналога.

Время готовки – 50 мин.

Время приготовления – 25 мин.

Порции – 700-800 мл.

Ингредиенты:

Помидоры – 500 гр.

Соль – 1 ч.л.

Уксус 9% – 1 ст.л.

Сахар-песок – 1 ч.л.

Чеснок – 1 головка.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Собираем ингредиенты по списку. Отбираем зрелые мясистые томаты.

Шаг 2. Детально ополоснув томаты, на каждом делаем не очень глубокий надрез. Ставим кипятиться воду.

Шаг 3. Плоды погружаем в кипяток, отключаем нагрев и прикрываем крышкой. Оставляем бланшировать минут на 10.

Шаг 4. Не упуская времени, головку чеснока разделяем на зубки, снимаем верхний слой и ополаскиваем.

Шаг 5. Аккуратно достаем томаты, снимаем шкурку и вырезаем плодоножку. Разрезаем на сегменты.

Шаг 6. Нарезку отправляем в емкость блендера, туда же кладем чесночные дольки.

Шаг 7. Пробиваем массу до однородности.

Шаг 8. Пробитую субстанцию выливаем в емкость для варки, солим и добавляем сахар. Увариваем 7 минут, наливаем уксусную кислоту.

Шаг 9. Доводим до кипения, отключаем нагрев. Разливаем кипящий томатный соус по прокаленным баночкам. Закручиваем стерильными крышками.

Шаг 10. Установив на крышку, укутываем пледом и медленно остужаем. После остывания томатную пасту убираем в подвал или в место, где хранятся зимние заготовки. Приятного аппетита!

Томатная паста на зиму с крахмалом

Томатная паста на зиму с крахмалом отличается густой текстурой. Крахмал выступает в роли загустителя. Томатный соус выходит достаточно острым. Его используют для приготовления заправок или подают дополнительно в качестве кетчупа. Воспроизвести рецепт не составит труда, даже если вы это делаете впервые.

Время готовки – 1 ч. 00 мин.

Время приготовления – 15 мин.

Порции – 1

Ингредиенты:

Помидоры – 1 кг.

Соль – 1 ч.л.

Уксус 9% – 1 ст.л.

Чеснок – 2 зубчика.

Перец черный молотый – по вкусу.

Перец острый стручковый – 1 шт.

Крахмал картофельный – 3 ст.л.

Сахар-песок – 0,5 ч.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Промытые томаты разрезаем на части, вырезая место крепления плодов.

Шаг 2. В чашу измельчителя складываем нарезанные томаты и измельчаем до желаемой консистенции.

Шаг 3. Получившуюся субстанцию процеживаем через сито или применяем дуршлаг, застеленный в несколько слоев марли.

Шаг 4. Чистый острый перец измельчаем, предварительно вычистив семена.

Шаг 5. Освобождаем чеснок от шелухи и натираем на мелкой терке. Протертую томатную массу выливаем в толстостенную посуду, немного оставляем для растворения крахмала. В кастрюлю кладем измельченный чеснок и измельченный жгучий перец.

Шаг 6. Сыплем сахарный песок, солим и перчим. Размешиваем и устанавливаем на плите. Увариваем 15 минут, при необходимости снимая пену.

Шаг 7. В томатной массе, которую оставляли, размешиваем картофельный крахмал. Разбиваем комочки.

Шаг 8. В горячую томатную массу постепенно вводим крахмальную. Размешиваем и варим 15 минут. После чего добавляем уксусную кислоту и провариваем еще 3 минуты.

Шаг 9. Горячую густую массу переливаем в вымытые простерилизованные баночки. Закручиваем стерильной винтовой крышкой. Уложив на бочок, закутываем в теплое одеяло. После остывания перемещаем закатки к остальным зимним заготовкам. Приятного аппетита!

Паста из помидоров с болгарским перцем на зиму

Паста из помидоров с болгарским перцем на зиму – идеальная заготовка, которую получится реализовать как у опытной, так и начинающей хозяйки. Томатная паста, приготовленная в домашних условиях, обладает незабываемым вкусом и ароматом. Болгарский перец придает интересную изюминку.

Время готовки – 1 ч. 30 мин.

Время приготовления – 10 мин.

Порции – 1 л.

Ингредиенты:

Помидоры – 2 кг.

Соль крупная – по вкусу.

Перец болгарский – 1 кг.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Для томатной пасты с болгарским перцем выбираем спелые сочные плоды. Тщательно промываем и обсушиваем. Томаты крупно нарезаем, удаляем плодоножку. Перцы вместе плодоножкой укладываем в рукав для запекания.

Шаг 2. Нарезанные томаты укладываем в чашу мультиварки. Активируем программу «Тушение» и готовим 40 минут при закрытой крышке.

Шаг 3. По истечении программы процеживаем содержимое через дуршлаг и оставляем, чтобы влага стекла.

Шаг 4. Рукав с перцами отправляем в прогретую до 180° духовку. Когда на перцах появятся черные вкрапления, минимизируем температуру до 120° и готовим до мягкости. Достаем рукав с готовыми перцами и остужаем. Удаляем плодоножку с внутренностями и аккуратно снимаем шкурку.

Шаг 5. К перетертым помидорам отправляем очищенный перец и пробиваем массу до гладкости. Возвращаем в чашу мультиварки и увариваем до желаемой консистенции. Потребуется приблизительно минут 20. Не забываем перемешивать.

Шаг 6. Кладем соль, тщательно перемешиваем. Распределяем по стерилизованным банкам и плотно закручиваем. Перевернув на крышки, заворачиваем в теплое одеяло и остужаем. Перемещаем заготовки на хранение. Приятного аппетита!

Томатная паста с базиликом на зиму

Томатная паста с базиликом на зиму представляет собой интересный соус, который идеально подойдет для приготовления домашней пиццы. Базилик придает незабываемый аромат блюдам. Томатная паста готовится очень просто, без всяких подводных камней.

Время готовки – 1 ч. 40 мин.

Время приготовления – 15 мин.

Порции – 1,5 л.

Ингредиенты:

Помидоры – 2 кг.

Соль – по вкусу.

Базилик – пучок.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Вымытые томаты делим на сегменты, предварительно удалив плодоножку. Для томатной пасты выбираем вызревшие мясистые плоды. Можно слегка помятые, но не гнилые.

Шаг 2. Нарезку выгружаем в толстостенную кастрюлю и накрываем крышкой. Устанавливаем на плите и готовим 40 минут. При появлении большого количества сока приоткрываем крышку, чтобы выходил пар. Пока варятся томаты, не забываем их перемешивать.

Шаг 3. Когда образовалось много сока, открываем крышку и выпариваем приблизительно в течение часа, также, не забывая помешивать.

Шаг 4. Не теряя времени, перебираем и промываем базилик, отрываем листочки. Стебли также оставляем, связываем ниткой.

Шаг 5. Связанные веточки погружаем в томатную массу и варим 15 минут, чтобы травы отдали свой аромат.

Шаг 6. Достаем веточки, забрасываем листочки и размешиваем. Провариваем 5 минут.

Шаг 7. Отключаем нагрев. Вооружившись погружным прибором, пробиваем массу до гладкости.

Шаг 8. Перетираем массу через сито, чтобы избавиться от кожицы и семечек.

Шаг 9. Процесс очень ответственный и небезопасный. Внимательно относимся, чтобы не обжечься.

Шаг 10. Возвращаем массу на конфорку и провариваем 5 минут. По желанию добавляем соль.

Шаг 11. Кипящую томатную смесь разливаем по стерилизованным банкам и закручиваем чистыми стерильными крышками.

Шаг 12. Устанавливаем на крышки, укутываем в одеяло или полотенце. Ждем остывания, после чего перемещаем в кладовку или кухонный шкаф.

Шаг 13. Используем для приготовления любимых блюд. Приятного аппетита!

Замороженная томатная паста на зиму

Замороженная томатная паста на зиму отлично хранится и подходит ко многим блюдам. Замороженную заготовку чаще всего используют для заправки супов или приготовления ароматных соусов. Каждая хозяйка используют свои любимые специи. Пропорции ароматных трав и их ассортимент каждый регулирует по своему усмотрению.

Время готовки – 15 мин.

Время приготовления – 15 мин.

Порции – 20

Ингредиенты:

Помидоры – 3 кг.

Соль – 1 ст.л.

Розмарин – 1 веточка.

Тимьян свежий – 7 веточек.

Орегано сушеный – 2 ч.л.

Укроп свежий – 1 пучок.

Базилик свежий – 1 пучок.

Перец острый стручковый – 1 шт.

Чеснок – 10 зубчиков.

Перец черный молотый – 2 ч.л.

Масло оливковое – 5 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготавливаем ингредиенты. Детально промываем зрелые мясистые томаты и ароматные травы. Количество и разнообразие зависит от собственного вкуса. Наполнители могут быть самые различные. Очищаем чеснок, освобождаем от плодоножек помидоры и разрезаем на сегменты.

Шаг 2. Выгружаем в чашу измельчителя томаты и листья. У меня это фиолетовый базилик, розмарин, укроп и орегано. Не забываем дать остринку. Жгучий перец придаст пикантности. Вместо блендера используем мясорубку или комбайн. Томаты также можно раздавить толкушкой и перетереть через сито, а затем смешать с рублеными травами.

Шаг 3. Пробиваем компоненты до гладкости. Чем дольше перебиваем, тем мельче и однороднее получится масса. Я люблю, чтобы оставались крупинки специй. Выливаем во вместительную посуду. Приправляем специями и регулируем вкус. Хорошо размешиваем.

Шаг 4. Получившейся массой наполняем силиконовые формочки, формы для льда.

Шаг 5. В качестве формочек используем одноразовые стаканчики. Перемещаем на сутки в морозильную камеру.

Шаг 6. После заморозки достаем заготовки и перекладываем в пакет. Завязываем и храним в морозилке. Используем по назначению. Приятного аппетита!

Паста из томатов с уксусом

Паста из томатов с уксусом хранится достаточно долго. Домашняя заготовка в разы превышает вкусовые качества магазинных аналогов. Достаточно не сложное приготовление сможет повторить даже начинающая хозяйка. Соус готовится максимально просто, а все компоненты без труда можно раздобыть в ближайшем магазине.

Время готовки – 4 ч. 00 мин.

Время приготовления – 20 мин.

Порции – 1,5 л.

Ингредиенты:

Помидоры – 3 кг.

Соль – по вкусу.

Уксус 6% – 100 мл.

Лук репчатый – 200 гр.

Вода – 50 мл.

Сахар-песок – 100 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготавливаем необходимые ингредиенты. Хорошенько ополаскиваем томаты и высушиваем полотенцем. Для пасты из томатов отбираем мясистые и даже перезрелые плоды, они могут быть слегка помятыми, но не испорченными.

Шаг 2. Плоды режем на куски приемлемой величины, извлекая плодоножки.

Шаг 3. Очищаем лук, споласкиваем и также нарезаем. Мельчить овощи не стоит.

Шаг 4. Складываем в кастрюлю, доливаем воду. Устанавливаем на плите и провариваем полчаса.

Шаг 5. Когда масса приготовится, перетираем ее через сито. К протертой массе насыпаем соль и сахарный песок. Возвращаем на плиту и томим на минимальной температуре, регулярно помешивая. Чтобы масса не пригорала ко дну, используем казан или посуду с толстыми стенками и двойным дном.

Шаг 6. Когда масса уварится в 2,5 раза, вливаем уксусную кислоту. На этом этапе можно сдобрить любимыми пряностями. Размешав, ждем закипания. Предварительно подготавливаем банки – детально промываем и стерилизуем в духовом шкафу или в микроволновке.

Шаг 7. Наполняем емкости томатной пастой. Хорошенько закручиваем. Перевернув и закутав, охлаждаем заготовку. Храним закатку в темном месте. Используем томатную пасту по назначению. Приятного аппетита!