Томатная паста на зиму

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Томатная паста на зиму — это удивительная заготовка, которую можно приготовить различными способами. В сегодняшней подборке собраны варианты, как вкусно и быстро заготовить томаты, при этом сэкономить место на хранении и получить великолепный домашний соус. Вкус томатной пасты, приготовленной в домашних условиях, получается насыщенным и богатым. Рецепты, представленные в данной подборке, смогут воспроизвести даже новички.

Томатная паста из помидоров на зиму в домашних условиях

Томатная паста из помидоров на зиму в домашних условиях воплощается в жизнь максимально просто. Чтобы получить в результате шикарный соус, придется все-таки приложить некоторые усилия. Паста выходит достаточно густой и яркой. Этот рецепт удается воспроизвести как кулинару-любителю с большим опытом, так и дилетанту.

Томатная паста на зиму

Ингредиенты –+0.4 л.

  • Помидоры 2 кг
  • Соль  по вкусу
  • Уксус столовый 9% 1 ст.л.

Шаги 150 мин.

  1. Томатная паста на зиму

    Томатная паста из помидоров на зиму легко готовится в домашних условиях. Хорошенько вымываем 2 кг мясистых томатов и переходим непосредственно к процессу.

  2. Томатная паста на зиму

    Плоды крупно нарезаем, удалив плодоножку. Томаты перекладываем в кастрюлю с толстым дном.

  3. Томатная паста на зиму

    Размещаем на плите и ждем, пока содержимое закипит, не забываем перемешивать во время процесса. Минимизируем нагрев и варим томаты полчаса.

  4. Томатная паста на зиму

    Спустя время аккуратно переливаем томатную массу и протираем через сито.

  5. Томатная паста на зиму

    Возвращаем протертую массу обратно в кастрюлю и увариваем на минимальной температуре полтора часа, регулярно помешивая. В конце приготовления кладем соль и наливаем уксусную кислоту.

  6. Томатная паста на зиму

    Спустя час масса начнет заметно густеть. При частом помешивании увариваем до желаемой консистенции.

  7. Томатная паста на зиму

    Густую горячую массу раскладываем по простерилизованным баночкам и закрываем чистыми крышками. Установив на крышки и закрутив в плед, остужаем закрутки.

  8. Томатная паста на зиму

    Перемещаем наши заготовки в шкафчик с консервацией или в кладовку. Приятного аппетита!

Томатная паста через мясорубку на зиму

Томатная паста через мясорубку на зиму готовится максимально просто и всего лишь из двух ингредиентов. Для томатного соуса используют вызревшие мясистые плоды. Такую пасту используют для приготовления заправок и соусов. Однородная текстура ничуть не хуже магазинных аналогов.

Время готовки – 2 ч. 00 мин.

Время приготовления – 20 мин.

Порции – 700 мл.

Ингредиенты:

  • Помидоры – 3,5 кг.
  • Соль – 0,5 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Тщательно промываем мясистые экземпляры. Разрезаем на части, сразу же вырезая плодоножки. Прокручиваем через мясорубку. Выливаем массу в толстостенную кастрюлю, кладем соль и помещаем на плиту. Ждем закипания.

Томатная паста на зиму

Шаг 2. Сверху размещаем сито. Здесь будет собираться сок. Таким образом, у меня собралось 2 литра сока. Сок используем для самостоятельной закрутки или, остудив, сразу же выпиваем.

Томатная паста на зиму

Шаг 3. Когда собрали весь сок, остается густая масса.

Томатная паста на зиму

Шаг 4. Массу перетираем через сито, удаляя семена и шкурки. Томатное пюре увариваем полтора часа, пока не добьемся нужной консистенции.

Томатная паста на зиму

Шаг 5. Когда консистенция нас устроит, раскладываем густую томатную пасту по простерилизованным емкостям и закрываем стерильными крышками.

Томатная паста на зиму

Шаг 6. Горячие заготовки укладываем на бочок и заворачиваем в плед для медленного остывания. После полного охлаждения перемещаем туда, где составлены зимние запасы. Приятного аппетита!

Томатная паста на зиму

Томатная паста через соковыжималку

Томатная паста через соковыжималку хорошо хранится и имеет текстуру, не отличающуюся от покупных аналогов. Приготовить томатную пасту без труда и препятствий получится даже у неопытной хозяйки. Домашняя томатная паста превосходит по вкусу магазинные соусы.

Время готовки – 2 ч. 00 мин.

Время приготовления – 15 мин.

Порции – 1

Ингредиенты:

  • Помидоры – 1,25 кг.
  • Соль – по вкусу.
  • Перец черный горошком – 4 шт.
  • Перец душистый горошком – 3 шт.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготавливаем ингредиенты для томатной пасты. Плоды выбираем мясистые. Для заготовки подойдут и немного примятые экземпляры.

Томатная паста на зиму

Шаг 2. Вымытые томаты обсушиваем и пропускаем через соковыжималку.

Томатная паста на зиму

Шаг 3. Жмых собирается в специальном отсеке, однако на нем остается достаточно большое количество мякоти. Повторяем процедуру, пропуская жмых еще несколько раз.

Томатная паста на зиму

Шаг 4. Вот что должно получиться. Отдельно остается кожица с семенами, отдельно томатное пюре.

Томатная паста на зиму

Шаг 5. В кастрюлю выливаем томатный сок, образовавшийся при первом отжиме и томатное пюре после последующих манипуляций. Устанавливаем на огне, немного подсаливаем, сыплем горошки перца и увариваем. Время приготовления зависит от количества томатов, а также желаемой консистенции конечного продукта.

Томатная паста на зиму

Шаг 6. Не теряя времени, промываем баночки, а затем стерилизуем их над паром. Крышки обдаем кипятком.

Томатная паста на зиму

Шаг 7. Следим за консистенцией томата. При необходимости увариваем еще.

Томатная паста на зиму

Шаг 8. Кипящую пасту распределяем по стерилизованным банкам и закручиваем стерильными крышками.

Томатная паста на зиму

Шаг 9. Устанавливаем на крышки и закутываем в полотенце или плед. Дожидаемся полного остывания.

Томатная паста на зиму

Шаг 10. Остывшие заготовки переносим в погреб.

Томатная паста на зиму

Шаг 11. Используем томатную пасту для приготовления домашних блюд. Приятного аппетита!

Томатная паста на зиму

Томатная паста блендером на зиму

Томатная паста блендером на зиму – рецепт, который освоит даже ребенок. Приготовление пасты потребуют всего лишь один ингредиент. Мясистые вызревшие томаты можно использовать в любом количестве. Томатная паста, приготовленная таким способом, выходит с нежной гладкой текстурой. Соусы используем по желанию, добавляем в заправки для супов или вторых блюд.

Время готовки – 4 ч. 00 мин.

Время приготовления – 20 мин.

Порции – 1

Ингредиенты:

  • Помидоры – любое количество.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Промытые томаты нарезаем так, как нравится. Не забываем вырезать плодоножку.

Томатная паста на зиму

Шаг 2. Нарезку порционно складываем в чашу блендера и измельчаем.

Томатная паста на зиму

Шаг 3. Пробитые томаты переливаем в толстостенную кастрюлю и повторяем процедуру, пока не закончатся помидоры.

Томатная паста на зиму

Шаг 4. Устанавливаем кастрюлю на средней конфорке. Провариваем в течение 2,5 часов при регулярном помешивании.

Томатная паста на зиму

Шаг 5. Спустя время, аккуратно процеживая массу через сито, перетираем мякоть. Получившееся пюре перекладываем в чистую кастрюлю и возвращаем на огонь.

Томатная паста на зиму

Шаг 6. Доведя до кипения, минимизируем нагрев и провариваем заготовку еще около часа.

Томатная паста на зиму

Шаг 7. Предварительно подготовленные простерилизованные банки наполняем кипящей томатной пастой и закатываем стерилизованными крышками. Охлаждаем в перевернутом и укутанном состоянии приблизительно сутки. После полного остывания перемещаем закатки в кладовку или погреб. Когда потребуется заготовка, достаем ее и используем по назначению. Приятного аппетита!

Томатная паста на зиму

Томатная паста с чесноком на зиму

Томатная паста с чесноком на зиму покорит своим запахом всю округу. Для приготовления заготовки потребуются бюджетные ингредиенты, которые найдутся на любой кухне. Томатная паста обладает невероятным ароматом и безупречной текстурой. Соус, приготовленный в домашних условиях, выходит намного аппетитнее покупного аналога.

Время готовки – 50 мин.

Время приготовления – 25 мин.

Порции – 700-800 мл.

Ингредиенты:

  • Помидоры – 500 гр.
  • Соль – 1 ч.л.
  • Уксус 9% – 1 ст.л.
  • Сахар-песок – 1 ч.л.
  • Чеснок – 1 головка.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Собираем ингредиенты по списку. Отбираем зрелые мясистые томаты.

Томатная паста на зиму

Шаг 2. Детально ополоснув томаты, на каждом делаем не очень глубокий надрез. Ставим кипятиться воду.

Томатная паста на зиму

Шаг 3. Плоды погружаем в кипяток, отключаем нагрев и прикрываем крышкой. Оставляем  бланшировать минут на 10.

Томатная паста на зиму

Шаг 4. Не упуская времени, головку чеснока разделяем на зубки, снимаем верхний слой и ополаскиваем.

Томатная паста на зиму

Шаг 5. Аккуратно достаем томаты, снимаем шкурку и вырезаем плодоножку. Разрезаем на сегменты.

Томатная паста на зиму

Шаг 6. Нарезку отправляем в емкость блендера, туда же кладем чесночные дольки.

Томатная паста на зиму

Шаг 7. Пробиваем массу до однородности.

Томатная паста на зиму

Шаг 8. Пробитую субстанцию выливаем в емкость для варки, солим и добавляем сахар. Увариваем 7 минут, наливаем уксусную кислоту.

Томатная паста на зиму

Шаг 9. Доводим до кипения, отключаем нагрев. Разливаем кипящий томатный соус по прокаленным баночкам. Закручиваем стерильными крышками.

Томатная паста на зиму

Шаг 10. Установив на крышку, укутываем пледом и медленно остужаем. После остывания томатную пасту убираем в подвал или в место, где хранятся зимние заготовки. Приятного аппетита!

Томатная паста на зиму

Томатная паста на зиму с крахмалом

Томатная паста на зиму с крахмалом отличается густой текстурой. Крахмал выступает в роли загустителя. Томатный соус выходит достаточно острым. Его используют для приготовления заправок или подают дополнительно в качестве кетчупа. Воспроизвести рецепт не составит труда, даже если вы это делаете впервые.

Время готовки – 1 ч. 00 мин.

Время приготовления – 15 мин.

Порции – 1

Ингредиенты:

  • Помидоры – 1 кг.
  • Соль – 1 ч.л.
  • Уксус 9% – 1 ст.л.
  • Чеснок – 2 зубчика.
  • Перец черный молотый – по вкусу.
  • Перец острый стручковый – 1 шт.
  • Крахмал картофельный – 3 ст.л.
  • Сахар-песок – 0,5 ч.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Промытые томаты разрезаем на части, вырезая место крепления плодов.

Томатная паста на зиму

Шаг 2. В чашу измельчителя складываем нарезанные томаты и измельчаем до желаемой консистенции.

Томатная паста на зиму

Шаг 3. Получившуюся субстанцию процеживаем через сито или применяем дуршлаг, застеленный в несколько слоев марли.

Томатная паста на зиму

Шаг 4. Чистый острый перец измельчаем, предварительно вычистив семена.

Томатная паста на зиму

Шаг 5. Освобождаем чеснок от шелухи и натираем на мелкой терке. Протертую томатную массу выливаем в толстостенную посуду, немного оставляем для растворения крахмала. В кастрюлю кладем измельченный чеснок и измельченный жгучий перец.

Томатная паста на зиму

Шаг 6. Сыплем сахарный песок, солим и перчим. Размешиваем и устанавливаем на плите. Увариваем 15 минут, при необходимости снимая пену.

Томатная паста на зиму

Шаг 7. В томатной массе, которую оставляли, размешиваем картофельный крахмал. Разбиваем комочки.

Томатная паста на зиму

Шаг 8. В горячую томатную массу постепенно вводим крахмальную. Размешиваем и варим 15 минут. После чего добавляем уксусную кислоту и провариваем еще 3 минуты.

Томатная паста на зиму

Шаг 9. Горячую густую массу переливаем в вымытые простерилизованные баночки. Закручиваем стерильной винтовой крышкой. Уложив на бочок, закутываем в теплое одеяло. После остывания перемещаем закатки к остальным зимним заготовкам. Приятного аппетита!

Томатная паста на зиму

Паста из помидоров с болгарским перцем на зиму

Паста из помидоров с болгарским перцем на зиму – идеальная заготовка, которую получится реализовать как у опытной, так и начинающей хозяйки. Томатная паста, приготовленная в домашних условиях, обладает незабываемым вкусом и ароматом. Болгарский перец придает интересную изюминку.

Время готовки – 1 ч. 30 мин.

Время приготовления – 10 мин.

Порции – 1 л.

Ингредиенты:

  • Помидоры – 2 кг.
  • Соль крупная – по вкусу.
  • Перец болгарский – 1 кг.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Для томатной пасты с болгарским перцем выбираем спелые сочные плоды. Тщательно промываем и обсушиваем. Томаты крупно нарезаем, удаляем плодоножку. Перцы вместе плодоножкой укладываем в рукав для запекания.

Томатная паста на зиму

Шаг 2. Нарезанные томаты укладываем в чашу мультиварки. Активируем программу «Тушение» и готовим 40 минут при закрытой крышке.

Томатная паста на зиму

Шаг 3. По истечении программы процеживаем содержимое через дуршлаг и оставляем, чтобы влага стекла.

Томатная паста на зиму

Шаг 4. Рукав с перцами отправляем в прогретую до 180° духовку. Когда на перцах появятся черные вкрапления, минимизируем температуру до 120° и готовим до мягкости. Достаем рукав с готовыми перцами и остужаем. Удаляем плодоножку с внутренностями и аккуратно снимаем шкурку.

Томатная паста на зиму

Шаг 5. К перетертым помидорам отправляем очищенный перец и пробиваем массу до гладкости. Возвращаем в чашу мультиварки и увариваем до желаемой консистенции. Потребуется приблизительно минут 20. Не забываем перемешивать.

Томатная паста на зиму

Шаг 6. Кладем соль, тщательно перемешиваем. Распределяем по стерилизованным банкам и плотно закручиваем. Перевернув на крышки, заворачиваем в теплое одеяло и остужаем. Перемещаем заготовки на хранение. Приятного аппетита!

Томатная паста на зиму

Томатная паста с базиликом на зиму

Томатная паста с базиликом на зиму представляет собой интересный соус, который идеально подойдет для приготовления домашней пиццы. Базилик придает незабываемый аромат блюдам. Томатная паста готовится очень просто, без всяких подводных камней.

Время готовки – 1 ч. 40 мин.

Время приготовления – 15 мин.

Порции – 1,5 л.

Ингредиенты:

  • Помидоры – 2 кг.
  • Соль – по вкусу.
  • Базилик – пучок.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Вымытые томаты делим на сегменты, предварительно удалив плодоножку. Для томатной пасты выбираем вызревшие мясистые плоды. Можно слегка помятые, но не гнилые.

Томатная паста на зиму

Шаг 2. Нарезку выгружаем в толстостенную кастрюлю и накрываем крышкой. Устанавливаем на плите и готовим 40 минут. При появлении большого количества сока приоткрываем крышку, чтобы выходил пар. Пока варятся томаты, не забываем их перемешивать.

Томатная паста на зиму

Шаг 3. Когда образовалось много сока, открываем крышку и выпариваем приблизительно в течение часа, также, не забывая помешивать.

Томатная паста на зиму

Шаг 4. Не теряя времени, перебираем и промываем базилик, отрываем листочки. Стебли также оставляем, связываем ниткой.

Томатная паста на зиму

Шаг 5. Связанные веточки погружаем в томатную массу и варим 15 минут, чтобы травы отдали свой аромат.

Томатная паста на зиму

Шаг 6. Достаем веточки, забрасываем листочки и размешиваем. Провариваем 5 минут.

Томатная паста на зиму

Шаг 7. Отключаем нагрев. Вооружившись погружным прибором, пробиваем массу до гладкости.

Томатная паста на зиму

Шаг 8. Перетираем массу через сито, чтобы избавиться от кожицы и семечек.

Томатная паста на зиму

Шаг 9. Процесс очень ответственный  и небезопасный. Внимательно относимся, чтобы не обжечься.

Томатная паста на зиму

Шаг 10. Возвращаем массу на конфорку и провариваем 5 минут. По желанию добавляем соль.

Томатная паста на зиму

Шаг 11. Кипящую томатную смесь разливаем по стерилизованным банкам и закручиваем чистыми стерильными крышками.

Томатная паста на зиму

Шаг 12. Устанавливаем на крышки, укутываем в одеяло или полотенце. Ждем остывания, после чего перемещаем в кладовку или кухонный шкаф.

Томатная паста на зиму

Шаг 13. Используем для приготовления любимых блюд. Приятного аппетита!

Томатная паста на зиму

Замороженная томатная паста на зиму

Замороженная томатная паста на зиму отлично хранится и подходит ко многим блюдам. Замороженную заготовку чаще всего используют для заправки супов или приготовления ароматных соусов. Каждая хозяйка используют свои любимые специи. Пропорции ароматных трав и их ассортимент каждый регулирует по своему усмотрению.

Время готовки – 15 мин.

Время приготовления – 15 мин.

Порции – 20

Ингредиенты:

  • Помидоры – 3 кг.
  • Соль – 1 ст.л.
  • Розмарин – 1 веточка.
  • Тимьян свежий – 7 веточек.
  • Орегано сушеный – 2 ч.л.
  • Укроп свежий – 1 пучок.
  • Базилик свежий – 1 пучок.
  • Перец острый стручковый – 1 шт.
  • Чеснок – 10 зубчиков.
  • Перец черный молотый – 2 ч.л.
  • Масло оливковое – 5 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготавливаем ингредиенты. Детально промываем зрелые мясистые томаты и ароматные травы. Количество и разнообразие зависит от собственного вкуса. Наполнители могут быть самые различные. Очищаем чеснок, освобождаем от плодоножек помидоры и разрезаем на сегменты.

Томатная паста на зиму

Шаг 2. Выгружаем в чашу измельчителя томаты и листья. У меня это фиолетовый базилик, розмарин, укроп и орегано. Не забываем дать остринку. Жгучий перец придаст пикантности. Вместо блендера используем мясорубку или комбайн. Томаты также можно раздавить толкушкой и перетереть через сито, а затем смешать с рублеными травами.

Томатная паста на зиму

Шаг 3. Пробиваем компоненты до гладкости. Чем дольше перебиваем, тем мельче  и однороднее получится масса. Я люблю, чтобы оставались крупинки специй. Выливаем во вместительную посуду. Приправляем специями и регулируем вкус. Хорошо размешиваем.

Томатная паста на зиму

Шаг 4. Получившейся массой наполняем силиконовые формочки, формы для льда.

Томатная паста на зиму

Шаг 5. В качестве формочек используем одноразовые стаканчики. Перемещаем на сутки в морозильную камеру.

Томатная паста на зиму

Шаг 6. После заморозки достаем заготовки и перекладываем в пакет. Завязываем и храним в морозилке. Используем по назначению. Приятного аппетита!

Томатная паста на зиму

Паста из томатов с уксусом

Паста из томатов с уксусом хранится достаточно долго. Домашняя заготовка в разы превышает вкусовые качества магазинных аналогов. Достаточно не сложное приготовление сможет повторить даже начинающая хозяйка. Соус готовится максимально просто, а все компоненты без труда можно раздобыть в ближайшем магазине.

Время готовки – 4 ч. 00 мин.

Время приготовления – 20 мин.

Порции – 1,5 л.

Ингредиенты:

  • Помидоры – 3 кг.
  • Соль – по вкусу.
  • Уксус 6% – 100 мл.
  • Лук репчатый – 200 гр.
  • Вода – 50 мл.
  • Сахар-песок – 100 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготавливаем необходимые ингредиенты. Хорошенько ополаскиваем томаты и высушиваем полотенцем. Для пасты из томатов отбираем мясистые и даже перезрелые плоды, они могут быть слегка помятыми, но не испорченными.

Томатная паста на зиму

Шаг 2. Плоды режем на куски приемлемой величины, извлекая плодоножки.

Томатная паста на зиму

Шаг 3. Очищаем лук, споласкиваем и также нарезаем. Мельчить овощи не стоит.

Томатная паста на зиму

Шаг 4. Складываем в кастрюлю, доливаем воду. Устанавливаем на плите и провариваем полчаса.

Томатная паста на зиму

Шаг 5. Когда масса приготовится, перетираем ее через сито. К протертой массе насыпаем соль и сахарный песок. Возвращаем на плиту и томим на минимальной температуре, регулярно помешивая. Чтобы масса не пригорала ко дну, используем казан или посуду с толстыми стенками и двойным дном.

Томатная паста на зиму

Шаг 6. Когда масса уварится в 2,5 раза, вливаем уксусную кислоту. На этом этапе можно сдобрить любимыми пряностями. Размешав, ждем закипания. Предварительно подготавливаем банки – детально промываем и стерилизуем в духовом шкафу или в микроволновке.

Томатная паста на зиму

Шаг 7. Наполняем емкости томатной пастой. Хорошенько закручиваем. Перевернув и закутав, охлаждаем заготовку. Храним закатку в темном месте. Используем томатную пасту по назначению. Приятного аппетита!

Томатная паста на зиму

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