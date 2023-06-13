Томатные лепешки на сковороде

Не только ломтик покупного хлеба может служить вкусным дополнением к тарелочке горячего первого блюда. Домашние томатные лепешки способны превратить обед в настоящий праздник. Ведь это необычайно вкусная альтернатива магазинному хлебу.

Стоит отметить, что для таких ароматных лепешек нужен минимальный набор продуктов. Есть 3 помидора и 2 стакана пшеничной муки? Можете приступать к приготовлению в домашних условиях идеального дополнения к супу или к борщу, в магазине которого не найти.

Как правильно пожарить домашние томатные лепешки

Не убирайте томатное тесто раньше времени с огня. Как только вы увидите, что на лепешках появились пятнышки коричневого цвета, можете перекладывать их на блюдо, так как это показатель готовности.

Ингредиенты

Помидор3 шт. Пшеничная мука2 стак. Соль1 ч. л. Подсолнечное масло4 ст. л.

Приготовление

Хорошенько промываем помидоры. Нарезаем их произвольными кусочками. Пробиваем томаты погружным блендером до однородности.В глубокую емкость просеиваем пшеничную муку. Добавляем соль. Вливаем томатное пюре. Замешиваем однородное тесто.Делим его на 6 одинаковых частей. Формируем из них шарики. Смазываем заготовки из теста подсолнечным маслом. Накрываем их полотенцем. Оставляем на полчаса при комнатной температуре. Каждый шарик раскатываем в тонкий пласт. Смазываем его подсолнечным маслом. Делаем на нём надрез от края до середины. Сворачиваем пласт в спиральку. Защипываем края. Переворачиваем спираль из теста на дощечку острым носиком кверху. Прижимаем его рукой. Разминаем тесто и раскатываем его в лепешку небольшого размера.Разогреваем сковороду с подсолнечным маслом. На среднем огне обжариваем лепешки до румяности с двух сторон. Готово!

Ароматные томатные лепешки прекрасно смакуют с классическим соусом сальса. Для его приготовления берем 4 помидора среднего размера. Хорошенько их промываем, а затем обсушиваем при помощи бумажного полотенца. Нарезаем мелким кубиком четвертинку репчатого лука и 1 перец чили. Промываем 0,5 пуч. свежей кинзы. Мелко ее нарезаем. Соединяем все измельченные ингредиенты. Вливаем к ним сок 1 лайма. Добавляем соль по вкусу. Хорошенько всё перемешиваем. Вкуснейшую сальсу можно подавать к теплым лепешкам. Приятного аппетита!