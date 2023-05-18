Описание приготовления:
Ниже я расскажу подробнее, как приготовить томатный лимонад. Соотношение томатного сока и газированной воды можно подобрать на свой вкус. Сок лайма можно заменить лимонным. Вместо томатного сока можно также просто измельчить свежие томаты. Напиток чем-то напоминает безалкогольную версию коктейля "Мичелада". Готовится легко и просто, так что берите идею на заметку!
Основной ингредиент: Овощи / Помидор
Блюдо: Напитки / Лимонад
Состав / Ингредиенты:
- Лайм 1 Штука
- Соль 1 Чайная ложка
- Черный молотый перец 1/2 Чайных ложки
- Томатный сок 400 Миллилитров
- Вода газированная 500 Миллилитров
- Острый молотый перец 1-2 Щепоток
Количество порций 2
Калорийность
0 ккал
Калорийность
0 г
Белки
0 г
Жиры
0 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Томатный лимонад»
Подготовьте все ингредиенты.
Смешайте соль и молотый перец.
Выжмите из лайма сок.
Обмакните стакан для подачи в сок лайма и затем в соль с перцем.
В стакан добавьте 2-3 ч.л. сока лайма.
Влейте томатный сок, добавьте щепотку острого перца. Перемешайте.
Влейте газированную воду. Томатный лимонад готов!