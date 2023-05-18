Описание приготовления:

Ниже я расскажу подробнее, как приготовить томатный лимонад. Соотношение томатного сока и газированной воды можно подобрать на свой вкус. Сок лайма можно заменить лимонным. Вместо томатного сока можно также просто измельчить свежие томаты. Напиток чем-то напоминает безалкогольную версию коктейля "Мичелада". Готовится легко и просто, так что берите идею на заметку!

Основной ингредиент: Овощи / Помидор

Блюдо: Напитки / Лимонад

Состав / Ингредиенты:

Лайм 1 Штука

Соль 1 Чайная ложка

Черный молотый перец 1/2 Чайных ложки

Томатный сок 400 Миллилитров

Вода газированная 500 Миллилитров

Острый молотый перец 1-2 Щепоток

Количество порций 2

Калорийность

0 ккал

Калорийность

0 г

Белки

0 г

Жиры

0 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Томатный лимонад»

Подготовьте все ингредиенты.

Смешайте соль и молотый перец.

Выжмите из лайма сок.

Обмакните стакан для подачи в сок лайма и затем в соль с перцем.

В стакан добавьте 2-3 ч.л. сока лайма.

Влейте томатный сок, добавьте щепотку острого перца. Перемешайте.

Влейте газированную воду. Томатный лимонад готов!