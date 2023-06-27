Описание приготовления:
Ниже я расскажу подробнее, как приготовить томатный сок без стерилизации на зиму. Из указанного количества ингредиентов получается около 1 литра готового сока. Помидоры выбирайте спелые, ароматные и сочные. Я использую азербайджанские помидоры. Если вкус сока кажется кисловатым, можно добавить немного сахара по вкусу.
Основной ингредиент: Овощи / Помидор
Блюдо: Напитки / Заготовки / Соки / Томатный сок
Состав / Ингредиенты:
- Помидоры 1,5 Килограмма
- Соль 4 Грамма
- Лимонная кислота 1/4 Чайных ложки
Количество порций 4
Калорийность
20 ккал
Калорийность
1 г
Белки
1 г
Жиры
4 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Томатный сок без стерилизации на зиму»
Подготовьте все ингредиенты.
Помидоры помойте, обсушите и нарежьте на ломтики.
Измельчите помидоры через мясорубку или в блендере.
Перелейте получившуюся томатную массу в кастрюлю. Добавьте соль. На среднем огне доведите до кипения. Варите около 15 минут, периодически помешивая.
Протрите томатный сок через сито от кожицы и кожуры.
Перелейте сок обратно в кастрюлю и добавьте лимонную кислоту. Снова доведите до кипения и прогрейте 1 минуту.
Перелейте томатный сок в чистую стерилизованную банку.
Герметично закрутите крышку, а банку переверните вверх дном. Укутайте в полотенце и оставьте так до полного остывания.
После сок можно убрать в прохладное и темное место на хранение.