Описание приготовления:

Ниже я расскажу подробнее, как приготовить томатный сок без стерилизации на зиму. Из указанного количества ингредиентов получается около 1 литра готового сока. Помидоры выбирайте спелые, ароматные и сочные. Я использую азербайджанские помидоры. Если вкус сока кажется кисловатым, можно добавить немного сахара по вкусу.

Основной ингредиент: Овощи / Помидор

Блюдо: Напитки / Заготовки / Соки / Томатный сок

Состав / Ингредиенты:

Помидоры 1,5 Килограмма

Соль 4 Грамма

Лимонная кислота 1/4 Чайных ложки

Количество порций 4

Калорийность

20 ккал

Калорийность

1 г

Белки

1 г

Жиры

4 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Томатный сок без стерилизации на зиму»

Подготовьте все ингредиенты.

Помидоры помойте, обсушите и нарежьте на ломтики.

Измельчите помидоры через мясорубку или в блендере.

Перелейте получившуюся томатную массу в кастрюлю. Добавьте соль. На среднем огне доведите до кипения. Варите около 15 минут, периодически помешивая.

Протрите томатный сок через сито от кожицы и кожуры.

Перелейте сок обратно в кастрюлю и добавьте лимонную кислоту. Снова доведите до кипения и прогрейте 1 минуту.

Перелейте томатный сок в чистую стерилизованную банку.

Герметично закрутите крышку, а банку переверните вверх дном. Укутайте в полотенце и оставьте так до полного остывания.

После сок можно убрать в прохладное и темное место на хранение.