Томатный сок без стерилизации на зиму

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Описание приготовления:

Ниже я расскажу подробнее, как приготовить томатный сок без стерилизации на зиму. Из указанного количества ингредиентов получается около 1 литра готового сока. Помидоры выбирайте спелые, ароматные и сочные. Я использую азербайджанские помидоры. Если вкус сока кажется кисловатым, можно добавить немного сахара по вкусу.

Основной ингредиент: Овощи / Помидор
Блюдо: Напитки / Заготовки / Соки / Томатный сок

Состав / Ингредиенты:

  • Помидоры 1,5 Килограмма
  • Соль 4 Грамма
  • Лимонная кислота 1/4 Чайных ложки

Количество порций 4

Калорийность

20 ккал

Калорийность

1 г

Белки

1 г

Жиры

4 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Томатный сок без стерилизации на зиму»

Томатный сок без стерилизации на зиму

Подготовьте все ингредиенты.

Томатный сок без стерилизации на зиму

Помидоры помойте, обсушите и нарежьте на ломтики.

Томатный сок без стерилизации на зиму

Измельчите помидоры через мясорубку или в блендере.

Томатный сок без стерилизации на зиму

Перелейте получившуюся томатную массу в кастрюлю. Добавьте соль. На среднем огне доведите до кипения. Варите около 15 минут, периодически помешивая.

Томатный сок без стерилизации на зиму

Протрите томатный сок через сито от кожицы и кожуры.

Томатный сок без стерилизации на зиму

Перелейте сок обратно в кастрюлю и добавьте лимонную кислоту. Снова доведите до кипения и прогрейте 1 минуту.

Томатный сок без стерилизации на зиму

Перелейте томатный сок в чистую стерилизованную банку.

Томатный сок без стерилизации на зиму

Герметично закрутите крышку, а банку переверните вверх дном. Укутайте в полотенце и оставьте так до полного остывания.

Томатный сок без стерилизации на зиму

После сок можно убрать в прохладное и темное место на хранение.

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