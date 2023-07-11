Описание приготовления:
Ниже я расскажу подробнее, как приготовить томатный сок с солью. Помидоры выбирайте спелые и сочные, чтобы получить больше вкусное сока. Я использовала азербайджанские помидоры. Вкус готового томатного сока можно скорректировать с помощью щепотки сахара и лимонного сока.
Основной ингредиент: Овощи / Помидор Блюдо: Напитки / Соки / Томатный сок
Состав / Ингредиенты:
- Помидоpы 2 Килограмма
- Соль 1/2-1 Чайных ложки
Количество порций 4
Калорийность
20 ккал
Калорийность
1 г
Белки
1 г
Жиры
4 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Томатный сок с солью»
Подготовьте все ингредиенты.
Помидоры помойте, обсушите и удалите плодоножку. Нарежьте ломтиками.
Измельчите томаты в блендере или через мясорубку.
Перелейте томатную массу в сотейник. Добавьте соль и доведите до кипения. На небольшом огне проварите 10-15 минут.
Процедите через сито томатную массу от семечек.
Перелейте томатный сок в кувшин и охладите.
Томатный сок с солью готов!