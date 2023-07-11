Описание приготовления:

Ниже я расскажу подробнее, как приготовить томатный сок с солью. Помидоры выбирайте спелые и сочные, чтобы получить больше вкусное сока. Я использовала азербайджанские помидоры. Вкус готового томатного сока можно скорректировать с помощью щепотки сахара и лимонного сока.

Основной ингредиент: Овощи / Помидор Блюдо: Напитки / Соки / Томатный сок

Состав / Ингредиенты:

Помидоpы 2 Килограмма

Соль 1/2-1 Чайных ложки

Количество порций 4

Калорийность

20 ккал

Калорийность

1 г

Белки

1 г

Жиры

4 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Томатный сок с солью»

Подготовьте все ингредиенты.

Помидоры помойте, обсушите и удалите плодоножку. Нарежьте ломтиками.

Измельчите томаты в блендере или через мясорубку.

Перелейте томатную массу в сотейник. Добавьте соль и доведите до кипения. На небольшом огне проварите 10-15 минут.

Процедите через сито томатную массу от семечек.

Перелейте томатный сок в кувшин и охладите.

Томатный сок с солью готов!