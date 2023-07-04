Томатный соус с чесноком на зиму

В наше время состав покупных соусов оставляет желать лучшего. Даже страшно взглянуть на компоненты, из которых готовили обычный кетчуп. А при желании приобрести натуральные товары в магазине приходится оставлять просто заоблачные суммы. Рассказываем, как закрыть на зиму томатный соус с чесноком, чтобы поберечь семейный бюджет.

Нужно отметить, что малыши без ума от такого дополнения к макаронам. Никакой магазинный детский кетчуп не сравнится с домашним соусом из помидоров. Ведь он очень ароматный, яркий и пряный.

Где стоит хранить томатный соус с чесноком

Баночки с домашним соусом из помидоров лучше всего хранить в холодильнике или в подвале. Ограничьте доступ прямых солнечных лучей к вашим заготовкам. Благодаря этому вы сможете дольше наслаждаться вкусом яркого томатного соуса.

Ингредиенты

Помидор3 кг Болгарский перец1 кг Чеснок3 шт. Перец чили1 шт. Подсолнечное масло200 мл Сахар200 г Соль2 ст. л. Черный перец (молотый)1 ч. л. Уксус7 ч. л.

Приготовление

Тщательно моем помидоры. Нарезаем их произвольными кусочками. Моем болгарский перец красного цвета. Удаляем плодоножку и семена. Нарезаем перец большими кусочками. Пропускаем овощи через мясорубку. Очищаем чеснок. Пропускаем его и красный острый перец отдельно через мясорубку. В большой кастрюле соединяем измельченные томаты и сладкий перец. Вливаем подсолнечное масло. Всыпаем соль, сахар и черный молотый перец. Отправляем кастрюлю на огонь. После закипания провариваем овощное пюре в течение получаса. Затем добавляем измельченный чеснок с перцем и вливаем уксус 9 %. Хорошенько перемешиваем все ингредиенты. Провариваем всё еще 2 минуты. Разливаем горячий соус из помидоров по стерилизованным банкам. Плотно закрываем их крышками. Укутываем емкости пледом. Оставляем их на кухне до полного остывания.

Такой соус с чесноком можно использовать во время приготовления соуса болоньезе для лазаньи. К тому же он отличное дополнение к макаронам. В качестве соуса для домашней пиццы эта заготовка также хороша. Ранее мы раскрыли все секреты приготовления столь знаменитого итальянского блюда. Ознакомьтесь с нашей предыдущей статьей, чтобы узнать, как сделать идеальную пиццу с восхитительно вкусной начинкой и удачным тестом.