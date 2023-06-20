Томатный соус из помидоров на зиму — это востребованная приправа, которая подходит для заправок, маринадов и подлив. Приготовление домашнего томатного соуса в некоторых случаях требует немалых усилий, но это стоит всех энергетических затрат. Вкусовые качества не смогут конкурировать с магазинной консерваций. В сегодняшней статье собраны популярные варианты заготовки, которые станут хорошим подспорьем в домашней кулинарии.

Домашний томатный соус из помидоров на зиму — классический рецепт

Домашний томатный соус из помидоров на зиму – классический рецепт, который требует минимум составляющих для своей заготовки. Соус готовится достаточно просто, но придется отдать некоторое время на элементарный процесс. Количество специй зависит от собственного вкуса. Некоторые добавляют пряности, я же делаю универсальную консервацию.

Ингредиенты –+10 порц.

Помидоры 4 кг

Соль 3 ст.л.

Сахар-песок 3 ст.л.

Шаги 120 мин.

Заготовить томатный соус из помидоров на зиму очень просто. Выбираем мясистые помидоры. Промываем их, а затем выкладываем на полотенца и даем обсохнуть. Вырезаем плодоножки, предварительно разрезав плоды пополам. Используем блендер или мясорубку и измельчаем подготовленные томаты. Снимать или не снимать кожицу, определяем самостоятельно. Берем вместительную посуду с двойным дном и выливаем измельченные томаты. Устанавливаем на плите, включаем средний огонь и ждем, пока томатная масса закипит, можно прикрыть крышкой. Когда томат закипит, насыпаем соль и сахарный песок. Размешиваем и варим полчаса, не забываем иногда помешивать. Если консистенция все еще жидкая, повторяем процедуру, пока густота не будет вас удовлетворять. Пока соус уваривается, хорошенько промываем баночки небольшого объема. При желании используем пищевую соду или гипоаллергенные моющие средства. Промытые банки прокаливаем над паром или используем духовку. Кипящий соус разливаем по простерилизованным баночкам и укупориваем чистыми сухими закрутками. Осматриваем банки, не подтекает ли соус, установив на крышки и закутав в плед. После медленного остывания перемещаем заготовки в шкаф с консервацией. Соус используем по назначению. Приятного аппетита!

Соус из помидоров и чеснока на зиму в домашних условиях

Соус из помидоров и чеснока на зиму в домашних условиях обладает насыщенным томатным вкусом и чуть уловимым чесночным ароматом. Для более ярких вкусовых характеристик увеличивают количество чеснока или добавляют гранулированную специю. Каждый может интерпретировать рецепт под себя.

Время готовки – 2 ч. 15 мин.

Время приготовления – 25 мин.

Порции – 7*0,75 л.

Ингредиенты:

Помидоры – 5 кг.

Масло растительное – 150 мл.

Соль – 1,5 ст.л.

Сахар-песок – 2 ст.л.

Чеснок – 5 зубчиков.

Лавровый лист измельченный – 1 ч.л.

Перец черный горошком – 10-15 шт.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Вызревшие томаты перебираем и хорошо промываем. Разрезав пополам, избавляемся от плодоножек.

Шаг 2. Подготовленные овощи измельчаем с помощью кухонной техники. Можно использовать как мясорубку, так и кухонный комбайн. Измельченную массу выливаем в толстостенную кастрюлю или таз.

Шаг 3. Размещаем содержимое на плите. Включаем умеренный нагрев.

Шаг 4. Провариваем 10 минут с того момента, как масса закипит. Затем приправляем соус солью и сахаром, сдабриваем растительным маслом без запаха и хорошо размешиваем.

Шаг 5. Продолжаем готовить, пока не образуются крупные пузыри.

Шаг 6. Добившись результата, приправляем горошками перца и давленным чесноком.

Шаг 7. Кладем измельченный лавровый лист для аромата.

Шаг 8. Перемешиваем.

Шаг 9. Варим соус полчаса, пока он не начнет густеть.

Шаг 10. Не теряя времени, основательно промываем стеклянные емкости небольшого размера.

Шаг 11. Закрутки, обязательно новые, ополаскиваем, а затем забрасываем в кипящую воду и провариваем 2-3 минуты.

Шаг 12. Аккуратно распределяем кипящий томатный соус по подготовленным банкам.

Шаг 13. Если используем крышки “под ключ”, также стерилизуем их, прежде чем закрывать. Используем закаточную машинку и закупориваем заготовки.

Шаг 14. Охлаждаем закатки в перевернутом состоянии, накрыв теплым одеялом. После чего перемещаем в прохладное место, затем используем по мере необходимости. Приятного аппетита!

Заготовка соуса из помидоров и болгарского перца

Заготовка соуса из помидоров и болгарского перца – рецепт средней сложности, который не доставит хлопот. Если все делать согласно описанным шагам, результат порадует вас. Густая приправа идеально подходит для макарон, пельменей, лазаньи и других блюд.

Время готовки – 1 ч. 10 мин.

Время приготовления – 15 мин.

Порции – 5

Ингредиенты:

Помидоры – 700 гр.

Томатная паста – 1 ст.л.

Соль – 1 ч.л.

Сахар-песок – 1 ст.л.

Чеснок – 5 зубчиков.

Болгарский перец – 100 гр.

Перец черный молотый – 1/3 ч.л.

Масло растительное – 3 ст.л.

Уксус 9% – 1 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Выбираем спелые и мясистые плоды и смываем сильным напором воды загрязнения.

Шаг 2. Овощи избавляем от плодоножек и разрезаем на части. Разрезав пополам или на четвертинки, сделать это будет проще.

Шаг 3. Подготовленные томаты загружаем в емкость электроприбора и пробиваем до гладкого состояния. Можно ошпарить кипятком и удалить кожицу. Чтобы не перегружать технику, измельчаем составляющие порциями.

Шаг 4. Овощи пробиваем вместе или по отдельности. В болгарском перце вычищаем перепонки и семенную коробку, разрезав надвое Чеснок очищаем и ополаскиваем. Допустимо применить гранулированный чеснок. Овощи закладываем в агрегат и перебиваем до гладкости.

Шаг 5. В сотейник с толстым дном выгружаем измельченные овощи. Сдабриваем натуральной томатной пастой и растительным маслом. Поставив на средний нагрев, ждем закипания. При необходимости удаляем пену шумовкой. Провариваем соус не более 50 минут.

Шаг 6. Через 50 минут, когда масса уварится, кладем приправы и увариваем еще четверть часа. Затем добавляем уксус. Проверяем на вкус, при необходимости добавляем специи, чтобы уравновесить.

Шаг 7. Пол-литровые или меньшего объема емкости моем и прокаливаем над паром или в духовом шкафу. Стерилизованные баночки наполняем душистым томатом. Для удобства берем воронку с широким горлом и половник. Придерживаем полотенцем, чтобы не обжечь руки.

Шаг 8. Герметично закупориваем прокипяченными крышками и ставим охлаждаться крышками вниз. Как остынут, переносим в погреб или шкаф с консервацией. Приятного аппетита!

Соус сацебели на зиму

Соус сацебели на зиму привнесет ярких красок в повседневную пищу. Особенно оценят заготовку любители острых и пикантных закусок. Душистый соус сочетает в себе весь спектр вкусов. Все компоненты в составе изумительно гармонируют, поэтому количество лучше не менять.

Время готовки – 2 ч. 00 мин.

Время приготовления – 30 мин.

Порции – 20

Ингредиенты:

Помидоры – 5 кг.

Яблоки – 500 гр.

Соль – 3 ст.л.

Сахар-песок – 5 ст.л.

Чеснок – 200 гр.

Перец стручковый острый – 3 шт.

Болгарский перец – 3 кг.

Кориандр – 3 ст.л.

Куркума – 1,5 ч.л.

Кинза – 50 гр.

Хмели-сунели – 2 ст.л.

Мята – 50 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготавливаем необходимые ингредиенты. Детально промываем томаты, перцы и яблоки. Фрукты используем преимущественно кисло-сладкие. В болгарских перцах вынимаем внутренности. Помидоры избавляем от плодоножек. С яблок очищаем кожицу и удаляем семенную коробку. В жгучем перце срезаем лишь хвостик. Компоненты режем на сегменты.

Шаг 2. У чеснока снимаем шелуху и перекручиваем через мясорубку. Зелень хорошенько ополаскиваем. Ароматные травы можно заменить петрушкой, базиликом или укропом. Зелень измельчаем.

Шаг 3. Овощи перекладываем в прибор и перемалываем в гладкую массу. После чего смесь выливаем в кастрюлю с толстым дном.

Шаг 4. Размещаем кастрюлю на огне и варим, пока масса не начнет кипеть. Уменьшаем нагрев и готовим, пока соус не начнет густеть. Примерно через час соус уварится вдвое. Весь процесс необходимо внимательно контролировать и время от времени перемешивать.

Шаг 5. Далее кладем чеснок и зелень. Размешиваем и после закипания провариваем 5 минут.

Шаг 6. В отдельную емкость отливаем литр горячего соуса, а затем приправляем перечисленными в рецептуре специями. Их количество определяем самостоятельно. Тщательно вымешиваем, чтобы не оставалось комочков. Возвращаем массу обратно в кастрюлю и ждем закипания. После чего провариваем пару минут.

Шаг 7. Для расфасовки необходимо подготовить бутылки или банки. Детально промыв емкости, стерилизуем привычным способом. Крышки стерилизуем отдельно. Расфасовываем кипящий соус по баночкам или бутылкам. Герметично закупориваем. Проверяем не подтекает или соус, перевернув на крышки. Охлаждаем в таком положении, не накрывая.

Шаг 8. После чего убираем в подвал. Приятного аппетита!

Острый томатный соус на зиму

Острый томатный соус на зиму представляет собой ядреную приправу, которая изумительно вписывается к мясным и овощным закускам. Заготовка станет хорошим дополнением к картошке и макаронам, если кто-то не ест мясные блюда. Острые компоненты придадут пикантность мантам и пельменям.

Время готовки – 3 ч. 00 мин.

Время приготовления – 30 мин.

Порции – 10

Ингредиенты:

Помидоры – 700 гр.

Лук репчатый – 200 гр.

Соль – по вкусу.

Перец болгарский – 400 гр.

Чеснок – 1 головка.

Молотый красный перец – 1 ч.л.

Морковь – 150 гр.

Уксус столовый 9% – 2 дес.л.

Черный перец молотый – 0,5 ч.л.

Масло растительное – 3 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Тщательно промываем овощи. Очищаем чеснок и репчатый лук. У помидоров вырезаем плодоножки. С морковки счищаем кожуру овощечисткой или скоблим ножом. В болгарском перце удаляем семенную коробку вместе с перепонками. Овощи разрезаем на части.

Шаг 2. Овощную нарезку перемалываем через мясорубку. Для большого количества ингредиентов берем электрический агрегат. При отсутствии электромясорубки используем другой прибор.

Шаг 3. Массу переливаем в кастрюлю с двойным дном. Сдабриваем специями и наливаем растительное масло, размещаем на огне. Количество острого перца, как и количество чеснока, определяем по вкусу. Можно взять свежие стручки. Вычищать семена или нет, то же решаем самостоятельно.

Шаг 4. Доведя до кипения и минимизируя нагрев, увариваем соус до желаемой густоты. Времени может понадобиться от одного до двух часов. Процесс уваривания еще зависит от водянистости овощей.

Шаг 5. Тем временем детально промываем баночки, лучше взять пол-литровые емкости. А затем стерилизуем, прокаливаем привычным методом и не забываем прокипятить крышки. В конце варки в соус наливаем уксус. Перемешав, выключаем газ.

Шаг 6. Наполняем стерилизованные банки кипящим соусом, для безопасности надеваем рукавички-прихватки. Для удобства берем половник и воронку с широким горлом.

Шаг 7. Закупориваем соус прокипяченными крышками. Переворачиваем заготовки вверх дном и остужаем в таком положении под одеялом.

Шаг 8. Острый соус домашнего приготовления храним в прохладе. После вскрытия перемещаем в холодильник. Соус пользуется популярностью и съедается быстро, несмотря на свою остроту. Приятного аппетита!

Томатный соус на зиму к мясу

Томатный соус на зиму к мясу обладает изумительным ароматом. Приготовление душистой приправы довольно простое. В меру острая заготовка подходит не только к мясу, но и для пропитки основы для пиццы, приготовления пасты, в качестве соуса к полуфабрикатам из теста.

Время готовки – 1 ч. 00 мин.

Время приготовления – 20 мин.

Порции – 2 баночки по 0,75 л.

Ингредиенты:

Помидоры – 1,5 кг.

Перец болгарский – 2 шт.

Соль – 1 ст.л.

Сахар-песок – 70 гр.

Чеснок – 5 зубчиков.

Острый перец стручковый – 1/2 шт.

Прованские травы/Итальянские травы – 2 ч.л.

Базилик – 1 пучок.

Петрушка – 1 пучок.

Уксус 9% – 30 мл.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Собираем необходимые продукты для томатного соуса к мясу. Моем помидоры, сладкий и острый перец, а также зелень. Очищаем чеснок.

Шаг 2. Томаты избавляем от плодоножек и режем на половинки, в остром перце отрезаем хвостик и режем на части. В сладком перце вычищаем семенную коробку и перегородки, режем на произвольные куски.

Шаг 3. В емкость измельчителя порционно выгружаем подготовленные овощи и пробиваем до однородной субстанции.

Шок 4. Измельченную смесь переливаем в широкую кастрюлю с двойным дном.

Шаг 5. Ставим на плиту. Доведя до кипения, увариваем 25 минут, не закрывая, чтобы влага быстрее испарялась.

Шаг 6. Спустя указанное время соус значительно уварится. Теперь кладем прованские или итальянские травы. Регулируем по собственному вкусу. Можно взять готовую смесь или пряности по отдельности – розмарин, базилик, майоран, тимьян, шалфей, душица, чабер. Пропорции определяем по своему усмотрению.

Шаг 7. Сдабриваем солью, сахарным песком, и добавляем уксус.

Шаг 8. Основательно перемешав, готовим 5 минут.

Шаг 9. Тем временем ароматные травы и чеснок выгружаем в чашу блендера.

Шаг 10. Перекручиваем до однородности.

Шаг 11. Получившуюся смесь выгружаем в кипящий томатный соус и перемешиваем.

Шаг 12. Вскипятив, варим пару минут.

Шаг 13. Небольшие стеклянные банки тщательно ополаскиваем и стерилизуем. Крышки кипятим отдельно.

Шаг 14. Простерилизованные сосуды наполняем ароматным соусом доверху.

Шаг 15. Закрываем при помощи закаточной машинки. Проверяем на герметичность, перевернув на крышки и оставляем охлаждаться под пледом.

Шаг 16. После этого перемещаем в прохладное помещение. Используем соус по необходимости. Приятного аппетита!

Соус из помидоров и сливы на зиму

Соус из помидоров и сливы на зиму обладает оригинальным вкусом. Консистенция заготовки получается достаточно густой за счет длительной термической обработки. Сливы наделяют особенной изюминкой и чуть уловимой фруктовой кислинкой. Соус восхитительно вписывается к мясным и рыбным изделиям.

Время готовки – 2 ч. 00 мин.

Время приготовления – 20 мин.

Порции – 500 мл.

Ингредиенты:

Помидоры – 400 гр.

Сливы – 400 гр.

Соль – 0,25 ч.л.

Сахар-песок – 1,5 ст.л.

Чеснок – 2-3 зубчика.

Лук репчатый – 2 шт.

Масло растительное – 2 ст.л.

Лавровый лист – 2 шт.

Перец черный молотый – 1 щепотка.

Уксус 6% – 2 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготавливаем продукты для приправы. Вызревшие сливы и помидорки тщательно моем. Лук и чеснок избавляем от шелухи.

Шаг 2. Томаты режем на дольки, попутно удаляем плодоножки. Лук нарезаем четвертинками.

Шаг 3. Сливы разрезаем пополам и достаем косточки.

Шаг 4. Подготовленные компоненты перемалываем с помощью мясорубки или применяем другую электротехнику. Кожицу снимать не обязательно, все равно массу нужно будет измельчить. Но если есть желание, никто не запрещает.

Шаг 5. Массу выливаем в толстостенный сотейник. Для большого количества используем эмалированный таз. Добавляем специи, лавровый лист.

Шаг 6. Размешав и доведя до закипания, варим 15-20 минут.

Шаг 7. Применив блендер, доводим до гладкости, сдабриваем растительным маслом и вливаем уксус.

Шаг 8. Перемешав, возвращаем сотейник на плиту и продолжаем варку в течение получаса. Не забываем прикрыть, при уваривании масса начнет сильно булькать и стрелять. Изредка помешиваем и в конце приготовления снимаем пробу.

Шаг 9. Пока масса варится, подготавливаем банки для расфасовки. Тщательно промываем банки или бутылки. Кипятим крышки. Аккуратно придерживая полотенцем, заполняем стерилизованные емкости соусом, при этом удаляя лаврушку.

Шаг 10. Закрываем ключом.

Шаг 11. Установив вверх дном, даем остыть под одеялом.

Шаг 12. Закатки перемещаем на хранение. Томатную заготовку используем так, как нравится. Приятного аппетита!

Соус из помидоров и яблок на зиму

Соус из помидоров и яблок на зиму станет прекрасным дополнением к любым блюдам. Приправу используют так же, как и кетчуп. Яблоки рекомендую использовать с кислинкой. Вкус получается ярче. Острые компоненты кладем в соответствии со своими предпочтениями.

Время готовки – 1 ч. 00 мин.

Время приготовления – 20 мин.

Порции – 3

Ингредиенты:

Помидоры – 1,5 кг.

Яблоки – 400-500 гр.

Соль – 1 ст.л.

Сахар-песок – 2 ст.л.

Чеснок – 8-10 зубчиков.

Острый перец стручковый – 1 шт.

Паприка – 1 ч.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовив ингредиенты, переходим к занимательную процессу. Основательно ополаскиваем томаты, делим на крупные куски, извлекая плодоножку. Хорошенько моем яблоки, вычищаем семенную коробку и при желании удаляем шкурку при помощи овощечистки. Делим на сегменты.

Шаг 2. Составляющие соуса перекручиваем с помощью мясорубки или при использовании кухонного комбайна. Выливаем в посуду с толстым дном. Стеклянные банки хорошо промываем и стерилизуем. Крышки стерилизуем в кипятке.

Шаг 3. Чеснок очищаем от шелухи, жгучий перец промываем и обрезаем хвостик. Ингредиенты измельчаем и отправляем к перекрученным томатам с яблоками.

Шаг 4. Объединяем. Кладем соль, сахарный песок и паприку. Размешиваем и устанавливаем на огонь.

Шаг 5. Доведя до закипания, минимизируем нагрев и провариваем соус полчаса, не забывая перемешивать. Соус можно уваривать и больше, все зависит от того, какую консистенцию мы хотим получить. Чем дольше варится соус, тем он гуще будет. Горячий соус распределяем по простерилизованным банкам и закрываем при помощи ключа или винтовыми закрутками.

Шаг 6. Горячие емкости переворачиваем вверх дном, чтобы проверить герметичность. В таком положении накрываем пледом и оставляем остужаться. После чего убираем баночки в погреб или шкаф с зимней консервацией. Приятного аппетита!