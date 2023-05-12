Описание приготовления:
Приготовить томлёную говядину в мультиварке можно хоть к семейному ужину, хоть к праздничному столу. Благодаря мультиварке, которая сочетает в себе и функции медленноварки, мясо получается тающим, а сам соус очень насыщенным и ароматным. Я использовала режим приготовления "Мультиповар", самостоятельно установив нужную мне температуру и время томления. Если ваша мультиварка оснащена уже режимом "Томление", то используйте его. В первый раз обязательно следите за процессом приготовления и если необходимо, регулируйте температуру или время в зависимости от возраста мяса.
Назначение: На обед / На ужин / На праздничный стол
Основной ингредиент: Мясо / Говядина
Блюдо: Горячие блюда
Состав / Ингредиенты:
- Говядина 400 Грамм (вырезка)
- Лук 1 Штука
- Морковь 1 Штука
- Лавровый лист 2 Штуки
- Масло сливочнoe 15 Грамм
- Соль По вкусу
- Специи По вкусу (паприка, перец, смесь специй для говядины)
Количество порций 4
Калорийность
143 ккал
Калорийность
14 г
Белки
9 г
Жиры
2 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Томлёная говядина в мультиварке»
Подготовьте все ингредиенты.
Выложите кусочек масла в чашу мультиварки, растопите и добавьте нарезанное кусочками мясо.
Готовьте на режиме "жарка" под крышкой до тех пор, пока весь сок, который пустит говядина, не выпарится.
Добавьте нарезанные лук и морковь. Нарезка может быть любая, но не мелкая, так как овощи при длительном томлении превратятся в густой соус и вкуснее будет, если они останутся небольшими кусочками.
Готовьте мясо с овощами ещё 5 минут.
Добавьте специи по вкусу и лавровый лист. Влейте воду, чтобы она почти полностью покрыла мясо. Закройте чашу крышкой и установите режим Мультиповар (Томление, Slow cook) — температура 85 градусов на 4 часа. Обязательно следите в первый раз за процессом и проверяйте периодически готовность мяса. Возможно время увеличится или уменьшится, в зависимости от возраста говядины. Можно установить температуру чуть меньше или чуть больше, в зависимости от этого время приготовления тоже будет варьироваться.
За 5 минут до готовности отрегулируйте блюдо на соль. В процессе почти вся жидкость впитается в мясо и его будет обволакивать вкуснейший густой соус.
Томлёная говядина в мультиварке готова. Приятного аппетита!