Описание приготовления:

Приготовить томлёную говядину в мультиварке можно хоть к семейному ужину, хоть к праздничному столу. Благодаря мультиварке, которая сочетает в себе и функции медленноварки, мясо получается тающим, а сам соус очень насыщенным и ароматным. Я использовала режим приготовления "Мультиповар", самостоятельно установив нужную мне температуру и время томления. Если ваша мультиварка оснащена уже режимом "Томление", то используйте его. В первый раз обязательно следите за процессом приготовления и если необходимо, регулируйте температуру или время в зависимости от возраста мяса.

Назначение: На обед / На ужин / На праздничный стол

Основной ингредиент: Мясо / Говядина

Блюдо: Горячие блюда

Состав / Ингредиенты:

Говядина 400 Грамм (вырезка)

Лук 1 Штука

Морковь 1 Штука

Лавровый лист 2 Штуки

Масло сливочнoe 15 Грамм

Соль По вкусу

Специи По вкусу (паприка, перец, смесь специй для говядины)

Количество порций 4

Калорийность

143 ккал

Калорийность

14 г

Белки

9 г

Жиры

2 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Томлёная говядина в мультиварке»

Подготовьте все ингредиенты.

Выложите кусочек масла в чашу мультиварки, растопите и добавьте нарезанное кусочками мясо.

Готовьте на режиме "жарка" под крышкой до тех пор, пока весь сок, который пустит говядина, не выпарится.

Добавьте нарезанные лук и морковь. Нарезка может быть любая, но не мелкая, так как овощи при длительном томлении превратятся в густой соус и вкуснее будет, если они останутся небольшими кусочками.

Готовьте мясо с овощами ещё 5 минут.

Добавьте специи по вкусу и лавровый лист. Влейте воду, чтобы она почти полностью покрыла мясо. Закройте чашу крышкой и установите режим Мультиповар (Томление, Slow cook) — температура 85 градусов на 4 часа. Обязательно следите в первый раз за процессом и проверяйте периодически готовность мяса. Возможно время увеличится или уменьшится, в зависимости от возраста говядины. Можно установить температуру чуть меньше или чуть больше, в зависимости от этого время приготовления тоже будет варьироваться.

За 5 минут до готовности отрегулируйте блюдо на соль. В процессе почти вся жидкость впитается в мясо и его будет обволакивать вкуснейший густой соус.

Томлёная говядина в мультиварке готова. Приятного аппетита!