Томленая пашина

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Описание приготовления:

Пашину перед приготовлением обжаривают для сохранения кусочков после долгого томления. Но можно и не обжаривать мясо и овощи, а просто сложить сырыми в кастрюлю и поставить на тушение. Мясо подают с любым гарниром.
Назначение: На обед / На ужин Основной ингредиент: Мясо / Говядина Блюдо: Горячие блюда

Состав / Ингредиенты:

  • Говядина 500 Грамм (пашина)
  • Лук репчатый 1 Штука (средний)
  • Морковь 1 Штука
  • Соль По вкусу
  • Перец черный (горошком) По вкусу
  • Паприка (молотая) 1 Чайная ложка
  • Аджика 1/2 Чайных ложки (сухая)

Количество порций 3

Калорийность

153 ккал

Калорийность

15 г

Белки

10 г

Жиры

2 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Томленая пашина»

Томленая пашина

Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления томленой пашины.

Томленая пашина

Мясо вымойте, обсушите и порежьте на кусочки. Добавьте специи, перемешайте и оставьте на один час. Затем обжарьте мясо в горячей сковороде с маслом на сильном огне до золотистой корочки со всех сторон.

Томленая пашина

Мясо переложите в кастрюлю с толстым дном. На сковороде после мяса обжарьте порезанный репчатый лук, и морковь в течение 3 минут на сильном огне.

Томленая пашина

Переложите овощи к мясу, посолите, добавьте черный перец и влейте воду, чтобы она только покрывала мясо.

Томленая пашина

Поставьте кастрюлю на медленный огонь, закройте крышкой и томите в течение 5-6 часов до мягкости.

Томленая пашина

Приятного аппетита!

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