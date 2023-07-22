Описание приготовления:
Пашину перед приготовлением обжаривают для сохранения кусочков после долгого томления. Но можно и не обжаривать мясо и овощи, а просто сложить сырыми в кастрюлю и поставить на тушение. Мясо подают с любым гарниром.
Назначение: На обед / На ужин Основной ингредиент: Мясо / Говядина Блюдо: Горячие блюда
Состав / Ингредиенты:
- Говядина 500 Грамм (пашина)
- Лук репчатый 1 Штука (средний)
- Морковь 1 Штука
- Соль По вкусу
- Перец черный (горошком) По вкусу
- Паприка (молотая) 1 Чайная ложка
- Аджика 1/2 Чайных ложки (сухая)
Количество порций 3
Калорийность
153 ккал
Калорийность
15 г
Белки
10 г
Жиры
2 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Томленая пашина»
Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления томленой пашины.
Мясо вымойте, обсушите и порежьте на кусочки. Добавьте специи, перемешайте и оставьте на один час. Затем обжарьте мясо в горячей сковороде с маслом на сильном огне до золотистой корочки со всех сторон.
Мясо переложите в кастрюлю с толстым дном. На сковороде после мяса обжарьте порезанный репчатый лук, и морковь в течение 3 минут на сильном огне.
Переложите овощи к мясу, посолите, добавьте черный перец и влейте воду, чтобы она только покрывала мясо.
Поставьте кастрюлю на медленный огонь, закройте крышкой и томите в течение 5-6 часов до мягкости.
Приятного аппетита!