Описание приготовления:

Пашину перед приготовлением обжаривают для сохранения кусочков после долгого томления. Но можно и не обжаривать мясо и овощи, а просто сложить сырыми в кастрюлю и поставить на тушение. Мясо подают с любым гарниром.

Назначение: На обед / На ужин Основной ингредиент: Мясо / Говядина Блюдо: Горячие блюда

Состав / Ингредиенты:

Говядина 500 Грамм (пашина)

Лук репчатый 1 Штука (средний)

Морковь 1 Штука

Соль По вкусу

Перец черный (горошком) По вкусу

Паприка (молотая) 1 Чайная ложка

Аджика 1/2 Чайных ложки (сухая)

Количество порций 3

Калорийность

153 ккал

Калорийность

15 г

Белки

10 г

Жиры

2 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Томленая пашина»

Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления томленой пашины.

Мясо вымойте, обсушите и порежьте на кусочки. Добавьте специи, перемешайте и оставьте на один час. Затем обжарьте мясо в горячей сковороде с маслом на сильном огне до золотистой корочки со всех сторон.

Мясо переложите в кастрюлю с толстым дном. На сковороде после мяса обжарьте порезанный репчатый лук, и морковь в течение 3 минут на сильном огне.

Переложите овощи к мясу, посолите, добавьте черный перец и влейте воду, чтобы она только покрывала мясо.

Поставьте кастрюлю на медленный огонь, закройте крышкой и томите в течение 5-6 часов до мягкости.

Приятного аппетита!