Описание приготовления:

Вкусное мясное блюдо подают к столу горячим. Портвейн идеально подчеркивает аромат говядины, делает ее нежной и сочной. По желанию вы можете добавить различные специи и пряности, приправы или измельченную свежую зелень.

Назначение: На ужин / На праздничный стол

Основной ингредиент: Мясо / Говядина

Блюдо: Горячие блюда / Сладкое

Состав / Ингредиенты:

Говядина 350 Грамм (щечки)

Морковь 1/2 Штуки

Лук 1 Штука

Портвейн красный 150 Миллилитров

Масло 30 Миллилитров (подсолнечное или оливковое)

Соль 1/4 Чайных ложки

Перец черный молотый 3 Щепотки

Лавровые листья 2 Штуки

Томатна паста 2 Ст. ложки

Количество порций 2

Калорийность

175 ккал

Калорийность

7 г

Белки

11 г

Жиры

5 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Томленные говяжьи щечки в портвейне»

Подготовьте указанные ингредиенты. Очистите овощи от кожуры и промойте в воде. Мясо промойте и обсушите бумажными салфетками.

Влейте в сковороду с высокими бортиками растительное масло и прогрейте его. Нарежьте щечки порционными полосками и выложите в разогретое масло. Обжарьте примерно 4-5 минут, чтобы мясные кусочки запечатали сок внутри.

Нарежьте лук полукольцами и добавьте к обжаренному мясу.

Добавьте нарезанную морковь, соль, молотый черный перец и лавровые листья. Обжарьте примерно 3-5 минут до мягкости овощных нарезок.

Затем влейте портвейн и выпарите алкоголь 5-10 минут на умеренном нагреве. После чего влейте горячую воду и томите щечки около 1,5 часов. Время от времени подливайте горячую воду.

Когда в емкости останется немного жидкости, выложите томатную пасту и потушите еще 3-5 минут. Выключите нагрев.

Выложите томленые говяжьи щечки на тарелку с любым гарниром и подайте к столу горячими.