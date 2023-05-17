Описание приготовления:
Вкусное мясное блюдо подают к столу горячим. Портвейн идеально подчеркивает аромат говядины, делает ее нежной и сочной. По желанию вы можете добавить различные специи и пряности, приправы или измельченную свежую зелень.
Назначение: На ужин / На праздничный стол
Основной ингредиент: Мясо / Говядина
Блюдо: Горячие блюда / Сладкое
Состав / Ингредиенты:
- Говядина 350 Грамм (щечки)
- Морковь 1/2 Штуки
- Лук 1 Штука
- Портвейн красный 150 Миллилитров
- Масло 30 Миллилитров (подсолнечное или оливковое)
- Соль 1/4 Чайных ложки
- Перец черный молотый 3 Щепотки
- Лавровые листья 2 Штуки
- Томатна паста 2 Ст. ложки
Количество порций 2
Калорийность
175 ккал
Калорийность
7 г
Белки
11 г
Жиры
5 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Томленные говяжьи щечки в портвейне»
Подготовьте указанные ингредиенты. Очистите овощи от кожуры и промойте в воде. Мясо промойте и обсушите бумажными салфетками.
Влейте в сковороду с высокими бортиками растительное масло и прогрейте его. Нарежьте щечки порционными полосками и выложите в разогретое масло. Обжарьте примерно 4-5 минут, чтобы мясные кусочки запечатали сок внутри.
Нарежьте лук полукольцами и добавьте к обжаренному мясу.
Добавьте нарезанную морковь, соль, молотый черный перец и лавровые листья. Обжарьте примерно 3-5 минут до мягкости овощных нарезок.
Затем влейте портвейн и выпарите алкоголь 5-10 минут на умеренном нагреве. После чего влейте горячую воду и томите щечки около 1,5 часов. Время от времени подливайте горячую воду.
Когда в емкости останется немного жидкости, выложите томатную пасту и потушите еще 3-5 минут. Выключите нагрев.
Выложите томленые говяжьи щечки на тарелку с любым гарниром и подайте к столу горячими.