Томленые блины в кипящем молоке

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Я называю эти томленые блины «привет из 80-х». Моя мама нам с сестрой так оставшиеся блины на следующий день готовила. Как же это было вкусно: нежные конвертики с отчетливым сливочным ароматом будто таяли во рту. И не нужно никаких добавок по типу варенья или сгущенки, блюдо само по себе получается очень сытным и самодостаточным.

Здорово, что пропитанные молоком и маслом блинчики украшает легкая поджаристая корочка. Мои малыши просто в восторге от этого десерта и просят его буквально через день. С чаем, компотом или какао — эти томленые блинчики будут всегда кстати! Сколько ни готовила — ванильное лакомство съедается подчистую. Что сказать, поистине уникальный рецепт.

Томленые блины в кипящем молоке

Томленые блины в кипящем молоке: нюансы приготовления

Как только приготовили тесто, накройте его пищевой пленкой и оставьте на 10–15 минут отдохнуть на столе. Так клейковина стабилизируется, и блины не будут рваться при жарке. Из представленного количества продуктов получается около 25 блинов диаметром 18 см. Яйца лучше брать категории С1. И напоследок, для всех продуктов используйте один и тот же стакан, тогда не будет никакой путаницы с пропорциями.

Ингредиенты

Пшеничная мука225 г Молоко750 мл Вода250 мл Яйцо3 шт. Подсолнечное масло3 ст. л. Сахар3 ст. л. Соль3 г Сливочное масло50 г

Приготовление

    Для начала разбейте в глубокую миску 3 яйца (желательно комнатной температуры). Добавьте соль, сахар и щепотку ванилина. Все ингредиенты перемешайте до однородной массы. Затем влейте стакан теплого молока и понемногу всыпайте муку, перемешивая всё венчиком до растворения комочков. Добавьте еще один стакан молока. Затем влейте крутой кипяток и рафинированное растительное масло. Всё тщательно перемешайте. Перед выпечкой первого блина смажьте сковороду растительным маслом, далее уже смазывать не надо. Включите сильный огонь.

    Томленые блины в кипящем молоке

    Тесто перемешайте, оно должно быть жидкой консистенции. Затем вылейте половником тесто на сковороду, равномерно распределяя его по дну. Блины выложите в тарелку и приступайте к молочной заготовке. В разогретую сковороду влейте 200 мл молока и растопите в нём 50 г сливочного масла. Доведите массу до кипения.Затем выложите половину готовых блинов в сковороду стопочкой друг на друга. Далее накройте крышкой и томите блюдо около 7 минут. В конце молоко с маслом практически полностью испарится.

    Томленые блины в кипящем молоке

    Сформируйте из каждого блина треугольный конвертик и по очереди выкладывайте всё на большую плоскую тарелку. Подавайте к столу!

У блинов, которые находились сверху, края будут мокрыми, а серединка сухой. А у тех, что пониже, будет уже более влажная консистенция. Такое блюдо точно понравится любителям сочных и насыщенных сладостей. А вот как сделать отменный пирог с черешней, можно прочесть здесь.

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