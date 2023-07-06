Я называю эти томленые блины «привет из 80-х». Моя мама нам с сестрой так оставшиеся блины на следующий день готовила. Как же это было вкусно: нежные конвертики с отчетливым сливочным ароматом будто таяли во рту. И не нужно никаких добавок по типу варенья или сгущенки, блюдо само по себе получается очень сытным и самодостаточным.

Здорово, что пропитанные молоком и маслом блинчики украшает легкая поджаристая корочка. Мои малыши просто в восторге от этого десерта и просят его буквально через день. С чаем, компотом или какао — эти томленые блинчики будут всегда кстати! Сколько ни готовила — ванильное лакомство съедается подчистую. Что сказать, поистине уникальный рецепт.

Томленые блины в кипящем молоке: нюансы приготовления

Как только приготовили тесто, накройте его пищевой пленкой и оставьте на 10–15 минут отдохнуть на столе. Так клейковина стабилизируется, и блины не будут рваться при жарке. Из представленного количества продуктов получается около 25 блинов диаметром 18 см. Яйца лучше брать категории С1. И напоследок, для всех продуктов используйте один и тот же стакан, тогда не будет никакой путаницы с пропорциями.

Ингредиенты

Пшеничная мука225 г Молоко750 мл Вода250 мл Яйцо3 шт. Подсолнечное масло3 ст. л. Сахар3 ст. л. Соль3 г Сливочное масло50 г

Приготовление

Для начала разбейте в глубокую миску 3 яйца (желательно комнатной температуры). Добавьте соль, сахар и щепотку ванилина. Все ингредиенты перемешайте до однородной массы. Затем влейте стакан теплого молока и понемногу всыпайте муку, перемешивая всё венчиком до растворения комочков. Добавьте еще один стакан молока. Затем влейте крутой кипяток и рафинированное растительное масло. Всё тщательно перемешайте. Перед выпечкой первого блина смажьте сковороду растительным маслом, далее уже смазывать не надо. Включите сильный огонь. Тесто перемешайте, оно должно быть жидкой консистенции. Затем вылейте половником тесто на сковороду, равномерно распределяя его по дну. Блины выложите в тарелку и приступайте к молочной заготовке. В разогретую сковороду влейте 200 мл молока и растопите в нём 50 г сливочного масла. Доведите массу до кипения.Затем выложите половину готовых блинов в сковороду стопочкой друг на друга. Далее накройте крышкой и томите блюдо около 7 минут. В конце молоко с маслом практически полностью испарится. Сформируйте из каждого блина треугольный конвертик и по очереди выкладывайте всё на большую плоскую тарелку. Подавайте к столу!

У блинов, которые находились сверху, края будут мокрыми, а серединка сухой. А у тех, что пониже, будет уже более влажная консистенция. Такое блюдо точно понравится любителям сочных и насыщенных сладостей. А вот как сделать отменный пирог с черешней, можно прочесть здесь.