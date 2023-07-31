Томленые налистники с творогом по-одесски

В Одессе ни один праздник, ни одна свадьба или крестины не обходятся без этой вкуснятины. И это не удивительно. Такие миниатюрные и бесконечно мягенькие блинчики с творогом покоряют с первой же пробы. За счет длительного томления в духовке они становятся очень нежными и буквально тают во рту, поэтому их особенно обожает детвора.

Подают налистники с творогом по-одесски со сметаной или сахарной пудрой. В составе блинчиков присутствует крахмал и много молока, поэтому в итоге они получаются достаточно тонкими, но при этом упругими. Редакция «Со Вкусом» настоятельно рекомендует не ждать повода, а приготовить эти удивительно вкусные налистники уже на этих выходных. Напомним, ранее мы писали, как приготовить идеальные томленые пирожки с начинкой.

Вкуснейшие налистники с творогом по-одесски: рекомендации по приготовлению

В идеале одесские налистники должны быть размером не больше, чем дамские пальчики. Важно: постарайтесь не складывать горячие блины стопочкой, иначе они могут слипнуться. Творог берите домашний и достаточно жирный, но следите, чтобы он не был влажным. Лишняя жидкость нам ни к чему. По желанию можете сделать порцию налистников с добавлением корицы или лимонной цедры.

Ингредиенты

Пшеничная мука330 г Молоко1 л Яйцо9 шт. Соль1 ч. л. Сахар1 ст. л. Крахмал1 ст. л. Подсолнечное масло50 мл Творог1 кг Изюм100 г Сахар200 г Ванильный сахар10 г Сливочное масло150 г

Приготовление

Разбейте в глубокую миску 7 яиц, добавьте 1 ст. л. сахара и 1 ч. л. соли. Доведите массу венчиком до однородности. Всыпьте большую часть муки и перемешайте, чтобы не было комочков. В оставшеюся муку всыпьте 1 ст. л. крахмала и добавьте смесь к тесту. Вымешайте тесто до однородности и порционно вливайте молоко. Тесто должно получится довольно жидким. В конце влейте рафинированное подсолнечное масло и размешайте. Оставьте заготовку на полчаса. Затем смажьте сковороду подсолнечным маслом и начинайте жарить блинчики. Готовятся они достаточно быстро (меньше минуты с каждой стороны). После каждого блина не забывайте перемешивать тесто. Теперь займитесь начинкой. В творог добавьте 2–3 яйца и сахар. Тщательно все перетрите. В конце всыпьте промытый изюм и ванильный сахар. Начинка должна получится кремообразной. Теперь возьмите небольшую стопочку блинов и разрежьте ее на 4 части. Разделите на блинчики и начинайте каждый фаршировать творожной массой. Растопите сливочное масло. В казан или кастрюлю с толстым дном выложите 1 цельный блинчик, щедро промокнув его подготовленным маслом. Выложите внутрь готовые налистники. Каждый слой промажьте топленым сливочным маслом. Сверху накройте все целым блинчиком и фольгой. Включите духовку и разогрейте ее до 130 градусов. Поставьте внутрь кастрюлю с заготовками и томите все около 50 минут.

Если нет возможности томить налистники в духовке, делайте это на плите. Единственное, следите за минимальным огнем и чтобы крышка была с отверстием для выхода пара. В этом замечательном десерте есть лишь один минус: налистники по-одесски готовятся не быстро, однако съедаются в одно мгновение. Также обратите внимание на следующий рецепт — быстрые ягодные кексы к чаю.