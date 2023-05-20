Тоненькие заварные блинчики на кефире: когда нет молока

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Принято считать, что блины на кефире получаются толстыми, но теперь вы научитесь выпекать именно тоненькие.

Содержание

  • Перечень ингредиентов
  • Замешивание теста
  • Выпекание блинчиков

По вкусу они ничем не уступают молочным.

Перечень ингредиентов

Для таких блинчиков вам нужны продукты по списку:

  • кефир – 0,4 литра;
  • пшеничная мука – 0,35 килограмма;
  • яйца куриные – 2 штуки;
  • вода питьевая – 0,2 литра;
  • сахарный песок – 3 столовые ложки;
  • поваренная соль – 1 щепотка;
  • подсолнечное масло – 1 столовая ложка;
  • сливочное масло – достаточно для выпекания;
  • пищевая сода – ½ чайной ложки.

Если хотите сделать темные блинчики, то можно добавить столовую ложку какао.

Замешивание теста

В глубокую емкость вбейте яйца, добавьте к ним соль с сахаром и взбейте с помощью миксера.

Затем влейте кефир и снова перемешайте тем же способом, понемногу всыпая муку.

Закипятите воду и сразу размешайте в ней соду.

Вылейте жидкость в тесто, а после нее – подсолнечное масло.

Выпекание блинчиков

Поставьте сковороду на огонь и смажьте ее сливочным маслом.

Порционно вливайте тесто и жарьте по 1-2 минуты с каждой стороны.

Готовые блинчики можно посыпать сахарной пудрой и подавать с любой заправкой на ваш вкус.

 

 

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