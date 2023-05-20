Тоненькие заварные блинчики на кефире: когда нет молока

Принято считать, что блины на кефире получаются толстыми, но теперь вы научитесь выпекать именно тоненькие.

Содержание

Перечень ингредиентов

Замешивание теста

Выпекание блинчиков

По вкусу они ничем не уступают молочным.

Перечень ингредиентов

Для таких блинчиков вам нужны продукты по списку:

кефир – 0,4 литра;

пшеничная мука – 0,35 килограмма;

яйца куриные – 2 штуки;

вода питьевая – 0,2 литра;

сахарный песок – 3 столовые ложки;

поваренная соль – 1 щепотка;

подсолнечное масло – 1 столовая ложка;

сливочное масло – достаточно для выпекания;

пищевая сода – ½ чайной ложки.

Если хотите сделать темные блинчики, то можно добавить столовую ложку какао.

Замешивание теста

В глубокую емкость вбейте яйца, добавьте к ним соль с сахаром и взбейте с помощью миксера.

Затем влейте кефир и снова перемешайте тем же способом, понемногу всыпая муку.

Закипятите воду и сразу размешайте в ней соду.

Вылейте жидкость в тесто, а после нее – подсолнечное масло.

Выпекание блинчиков

Поставьте сковороду на огонь и смажьте ее сливочным маслом.

Порционно вливайте тесто и жарьте по 1-2 минуты с каждой стороны.

Готовые блинчики можно посыпать сахарной пудрой и подавать с любой заправкой на ваш вкус.