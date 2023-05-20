Тоненькие заварные блинчики на кефире: когда нет молока

Принято считать, что блины на кефире получаются толстыми, но теперь вы научитесь выпекать именно тоненькие.
Содержание
- Перечень ингредиентов
- Замешивание теста
- Выпекание блинчиков
По вкусу они ничем не уступают молочным.
Перечень ингредиентов
Для таких блинчиков вам нужны продукты по списку:
- кефир – 0,4 литра;
- пшеничная мука – 0,35 килограмма;
- яйца куриные – 2 штуки;
- вода питьевая – 0,2 литра;
- сахарный песок – 3 столовые ложки;
- поваренная соль – 1 щепотка;
- подсолнечное масло – 1 столовая ложка;
- сливочное масло – достаточно для выпекания;
- пищевая сода – ½ чайной ложки.
Если хотите сделать темные блинчики, то можно добавить столовую ложку какао.
Замешивание теста
В глубокую емкость вбейте яйца, добавьте к ним соль с сахаром и взбейте с помощью миксера.
Затем влейте кефир и снова перемешайте тем же способом, понемногу всыпая муку.
Закипятите воду и сразу размешайте в ней соду.
Вылейте жидкость в тесто, а после нее – подсолнечное масло.
Выпекание блинчиков
Поставьте сковороду на огонь и смажьте ее сливочным маслом.
Порционно вливайте тесто и жарьте по 1-2 минуты с каждой стороны.
Готовые блинчики можно посыпать сахарной пудрой и подавать с любой заправкой на ваш вкус.