Тонкие блинчики с мясом: тесто просто изумительное. Хоть обжаривай, хоть запекай

Помимо пирогов с мясом в гастрономической культуре нашей страны есть такое блюдо как блины с мясной начинкой. Вероятно, блины с мясом появились раньше нежели пироги. Но, данная теория не подтверждается историками и археологами, так как косвенных доказательств не найдено.

Известно, что славяне с X века готовят блины. В XI веке в блин стали класть различные начинки. Подавались такие блины для знати, в основном на княжеские пиршества.

Сейчас попробовать блины с начинкой может каждый. Приготовим вкусные мясные блины.

Ингредиенты теста для мясных блинов:

яйца — 7 шт.;

соль — 1 ч.л.;

сахар — 1 ст.л.;

мука — 300 г;

молоко — 800 г;

растительное масло — 2 ст.л.

Ингредиенты для начинки:

растительное масло — 2 ст.л.;

сливочное масло — 40 г;

лук репчатый — 3 шт.;

фарш — 1,2 кг;

соль — ½ ч. л.;

молоко — 150 г.

Приготовление мясных блинов:

В миску разбиваем яйца, всыпаем соль и сахарный песок, взбиваем до однородности венчиком. Вливаем в яичную смесь ⅓ часть молока, высыпаем муку, замешиваем тесто без комков.

Постепенно в тесто выливаем молоко. После добавления в жидкое тесто молока, выливаем растительное масло, хорошо перемешиваем тесто для блинов.

Сковороду разогреваем, смазываем сливочным маслом. Выпекаем на сковороде тонкие блины стандартным методом — до румяного цвета с обеих сторон.

Нарезаем маленьким кубиком лук, выкладываем в сковороду с разогретым растительным и сливочным маслами. Обжариваем лук до слегка заметной золотистой корочки.

Выкладываем к обжаренному луку мясной фарш, добавляем соль, вливаем молоко. Обжариваем фарш до того момента, пока из мяса не выпарится вся жидкость.

Перемалываем фарш в мясорубке.

Выкладываем на каждый блин по столовой ложке начинки, заворачиваем в конвертик.

Смазываем сливочным маслом форму для выпекания, укладываем на дно блинные конвертики.

Выпекаем блины в духовке при 180 градусах до золотистой корочки, не забываем заранее смазать сметаной.

Также конвертики из блинов можно обжарить на сковороде до румяного цвета.

Получаются тонкие блины с сочной мясной начинкой.