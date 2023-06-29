Рецепты Тонкие блины без молока – рецепт на воде По Admin - 29 июня, 2023 0 50 Facebook Twitter Pinterest WhatsApp Блинчики часто подают со сладкими джемами, вареньями, фруктами или с кисломолочным сыром и изюмом. Однако здесь главное не начинка, а именно тесто, гарантирующее отличие блюда. Блинчики одно из любимых блюд украинцев. Их готовят не только на Масленицу, они частые гости на завтраковом столе с вареньем, или на обеде с тушеными грибами. Читайте также Картофельные челноки с куриным фаршем: вкусные рецепты на ежедневно и праздник 24 канал подобрал рецепт блинчиков на воде, ведь так их можно приготовить в любое время. Хотя с молоком тесто безусловно будет лучше. Рецепт блинов без молока Время: 30 – 40 минут Порции: 20 – 30 штук Ингредиенты: – 2 стакана воды; – 2 столовые ложки масла; – 1 куриное яйцо; – 1 столовая ложка сахара; – 1 – 2 стакана пшеничной муки; – щепотка соли. Приготовление: Растираем яйцо с сахаром и солью. Вливаем стакан теплой воды и муку (прибавляем его постепенно, контролируя нужную густоту теста). Взбиваем до консистенции густой сметаны без комочков. Вливаем оставшуюся воду и перемешиваем. Оставляем тесто на 30 минут. На сухой горячей сковороде с антипригарным покрытием обжариваем блинчики с обеих сторон по 1-2 минуты. Время изготовления находится в зависимости от размера сковородки. На блинчик выкладываем выбранную начинку, заворачиваем и подаем к столу теплыми. А чтобы это блюдо было еще лучше, дополните его сметаной. Приятного аппетита! Понравился рецепт? Попробуйте также приготовить запеканку с кабачками за нашим рецептом. На Перекоп.инфо можно прочитать про:Лучший маринад к шашлыку из свинины – рецепт из кивиКак начинают день настоящие гурманы: 3 самые вкусные тосты на завтракТак необычно, но очень вкусно: рецепт маринованной черешниТри холодных супа на лето – пальчики оближетеЛегендарный львовский сырник – рецепт Клопотенко