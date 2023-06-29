Тонкие блины без молока – рецепт на воде

Блинчики часто подают со сладкими джемами, вареньями, фруктами или с кисломолочным сыром и изюмом. Однако здесь главное не начинка, а именно тесто, гарантирующее отличие блюда.

Блинчики одно из любимых блюд украинцев. Их готовят не только на Масленицу, они частые гости на завтраковом столе с вареньем, или на обеде с тушеными грибами.

Читайте также Картофельные челноки с куриным фаршем: вкусные рецепты на ежедневно и праздник

24 канал подобрал рецепт блинчиков на воде, ведь так их можно приготовить в любое время. Хотя с молоком тесто безусловно будет лучше.

Рецепт блинов без молока

Время: 30 – 40 минут

30 – 40 минут Порции: 20 – 30 штук

Ингредиенты:

– 2 стакана воды;

– 2 столовые ложки масла;

– 1 куриное яйцо;

– 1 столовая ложка сахара;

– 1 – 2 стакана пшеничной муки;

– щепотка соли.

Приготовление:

Растираем яйцо с сахаром и солью. Вливаем стакан теплой воды и муку (прибавляем его постепенно, контролируя нужную густоту теста). Взбиваем до консистенции густой сметаны без комочков.

Вливаем оставшуюся воду и перемешиваем. Оставляем тесто на 30 минут.

На сухой горячей сковороде с антипригарным покрытием обжариваем блинчики с обеих сторон по 1-2 минуты. Время изготовления находится в зависимости от размера сковородки.

На блинчик выкладываем выбранную начинку, заворачиваем и подаем к столу теплыми. А чтобы это блюдо было еще лучше, дополните его сметаной.

Приятного аппетита!

Понравился рецепт? Попробуйте также приготовить запеканку с кабачками за нашим рецептом.