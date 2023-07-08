Рецепты Тонкое искусство сохранить лето: готовим варенье из малины По Admin - 8 июля, 2023 0 41 Facebook Twitter Pinterest WhatsApp Варенье из малины – одна из самых простых заготовок на зиму. Для его приготовления понадобятся всего два ингредиента. Домашнее варенье из малины получится ароматным и сладким. Можно регулировать уровень сладости под потребности. Также добавить ему ярких вкусовых ноток можно с помощью кардамона или ванили. Интересно Курятина vs свинина: как сделать здоровый выбор для питания Рецепт варенья из малины Время: 45 минут Порций: 4 Сплошное наслаждение / Фото unsplash Ингредиенты: – 1 килограмм малины; – 1 килограмм сахара. Приготовление: В начале чистую малину нужно перебрать, чтобы не было листочков. Сыпьте ягоды в кастрюлю с толстым дном и, помешивая, нагревайте до выделения сока (5 – 10 минут). Затем добавьте сахар и продолжайте варить до полного растворения. При жарке ягод пену нужно собирать. Через 15 минут разлейте горячее малиновое варенье в чистые ошпаренные банки. Прикройте крышками. Все банки с малиновым вареньем нужно пастеризовать в течение 10 минут. Готовое варенье плотно закупорите. На Перекоп.инфо можно прочитать про:Завтрак два в одном – такое блюдо удивит даже самых взыскательныхСовершенно потрясающий рецепт кваса, который готовили еще наши предки: используем бузинуУкраинские крученики из курятины – вкус, который невозможно забытьДаже свекровь попросит рецепт: маринованные помидоры с чесноком – рецепт за 30 минутЛегко и быстро – рецепт варенья из розы