ТОП суши-сетов: пятерка лучших японских ассорти

Суши-сет – это набор, состоящий из нескольких видов суши-роллов, которые, как правило, объединяют «по интересам». Так, например, есть сеты, в которых представлены только овощные роллы, а имеются и такие ассорти, в составе которых содержатся всевозможные морепродукты. Как видим, наборы японских блюд – разнообразны. Поэтому, чтобы заказать суши в Днепропетровске правильно, предлагаем вашему вниманию подборку пяти лучших суши-сетов по версии постоянных клиентов доставки «КотоСуши»:

«Футурама» – в одном наборе целый килограмм любимых японских лакомств, приготовленных по всем традициям страны Восходящего Солнца – идеальный рис и качественная нарезка. Большая популярность суши-сета этого вида объясняется просто: его составляющие имеют традиционный вкус – любимый всеми. К тому же, его отличает привлекательная цена, что немаловажно для современного потребителя; «МащиСо» – это идеальное сочетание изысканного вкуса и разумной стоимости, благодаря чему подобный суши-сет, в котором нет ничего лишнего, пользуется огромным спросом у компаний студентов. Главные ингредиенты ассорти, состоящего из трех видов роллов «Филадельфия», «Филадельфия в кунжуте» и «Тайчи», – свежий и запеченый лосось, сурими, а также пикантный соус. Такое насыщенное и яркое вкусовое соединение прекрасно подойдет не только для дружеских посиделок, но и в качестве ужина при свечах. Вместе с дешевым набором роллов «МащиСо», вкусный вечер с приятными воспоминаниями вам гарантирован; «Филадельфия XXL» – еще один фаворит среди лучших блюд японской кухни. Этот суши-сет с огромным удовольствием заказывают с доставкой по любому поводу – чтобы наполнить праздничный стол, дабы скрасить романтический ужин или с целью перекусить в обед. А все благодаря тому, что в его состав входят одни из самых вкусных роллов. «Шива», «Биг Грин», «Нико», «Калифорния в кунжуте», «Кото ролл» – каждый из них обладает отменным вкусом, а значит, доставит вам истинное гастрономическое удовольствие. Суши-сет «Филадельфия XXL» – настолько разнообразен, что станет прекрасным вариантом семейного ужина или перекуса в кругу старых друзей. Так почему бы не побаловать им своих близких прямо сейчас? Тем более что время его доставки – минимальное. Вы не успеете и «глазом моргнуть», как будете наслаждаться свежими и изысканными японскими блюдами; «Котосуши» – лучший фирменный суши-сет, состоящий из совершенно разных роллов, которые все вместе являют собой идеальный микс любимых многими вкусов – нежности сливочного сыра, свежести огурца и натуральности морепродуктов. Однако подобное ассорти отличается не только высокими вкусовыми качествами, но и яркой цветовой палитрой. Сочетание спокойного белого с ярким зеленым, оранжевым и желтым – такой суши-сет не только приятно съесть, но и не зазорно выложить в социальные сети. Непревзойденный вкус и эстетический внешний вид позволяет данному миксу занимать одну из лидирующих позиций в большом ассортименте подобных блюд от «Кото Суши»; «Брюс Ли» – это ассорти, названное в честь известного актера, замыкает рейтинг лучших суши-сетов от «Кото Суши». Несмотря на большое количество роллов в наборе, обычно они недолго остаются на тарелке. «Калифорния в кунжуте», «Четыре тигра», «Красный тигр», «Филадельфия» и «Маки ролл» – ни перед одним из них просто невозможно устоять. Кажется, их головокружительный аромат и утонченный вкус можно ощутить, даже глядя на картинку. В этом суши-сете представлены различные виды рыбы и морепродуктов, а значит, его особенно оценят почитатели средиземноморской кухни.

Один или несколько наборов японских блюд из выше представленного рейтинга лучших суши-сетов от «КотоСуши» станут не только отличным дополнением любого праздничного стола, но и хорошей основой для ежедневного приема пищи, как для истинных знатоков азиатской кухни, так и для тех, кто не очень близко с ней знаком.