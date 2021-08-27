Топливные фильтры DIFA

Есть несколько областей, в которых фильтрация транспортных средств стала значительно более сложной за последние два десятилетия, чем фильтрация дизельного топлива.

Движущей силой этих требований была и остается впечатляющая технологическая оптимизация систем впрыска. С целью повышения эффективности и минимизации выбросов компоненты и системы подвергаются дальнейшему совершенствованию и доведены до своих технических пределов. С другой стороны, их чувствительность к загрязнению возрастает. Поэтому производители систем вынуждены требовать высоких уровней чистоты топлива, когда оно попадает в системы впрыска. Если интересует фильтры для заправочных колонок, то их можно приобрести в компании «https://difa-avk.ru/toplivniye-filtry/».

Кроме того, двигатели, используемые во всем мире, вступают в контакт с топливом различного качества, которое также в той или иной степени загрязнено частицами и водой. Для многих регионов мира можно указать практически неприемлемые верхние пороги загрязнения поставляемого топлива. То же самое относится к загрязнению твердыми частицами, которые могут возникнуть, например, в результате коррозии или износа вышестоящих систем подачи топлива. В сопоставимой степени вода загрязняет топливо.

Вывод: требования к чистоте топлива перед подачей в систему впрыска повышаются, в то время как необходимо делать все более критические предположения в отношении качества топлива на сырой стороне.

Требования к фильтрации частиц и отделению воды

Вредное воздействие твердых абразивных частиц особенно важно для работы компонентов системы впрыска. Это приводит к очень высоким требованиям к чистоте топливного фильтра для отделения частиц, которые требуют эффективности отделения от> 99% при размере до 2 мкм.

Помимо требований к чистоте твердых частиц, особое внимание уделяется отделению воды от топлива. В заключение можно констатировать, что недостаточное отделение воды приводит к серьезным повреждениям системы впрыска, а именно из-за коррозии, кавитации и износа из-за недостаточной смазки. Кроме того, вода в топливе служит основой жизни для микроорганизмов и, таким образом, способствует микробному заражению.