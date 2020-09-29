Топливные карты для юридических лиц

Многие из водителей уже успели оценить преимущество расчетов за горючее с помощью, так называемых топливных карт. Карта на топливо — это стандартная пластиковая карта, оборудованная встроенным микрочипом либо магнитной полосой, на этих устройствах сохраняется вся информация о расчетах за топливо и за любые другие услуги на АЗС.

Карточка с встроенным микрочипом считается более надежной, если ее сравнивать с пластиковой картой на которой информация записывается на магнитной полосе. С такой карточки, довольно легко произвести хищение информации с помощью скиммера. На сегодняшний день, топливные карты принимаются к расчету в большинстве организаций оказывающих услуги автолюбителю, будь то автомойка, заправка или что то другое. Карты бывают нескольких видов, от того какая у вас карта будет зависеть спектр услуг, которые вы сможете оплатить с ее помощью. Сегодня можно приобрести топливную карту для юридических лиц очень выгодно!

АЗС, работающая с топливными карами, оборудуется электронным терминалом.

С его помощью отслеживаются все операции, оплата по которым была произведена с данной топливной карты, будь то заправка, мелкий ремонт, смена масла в машине. Количество, предоставляемых услуг будет зависеть от того какую карту вы выберете. Выполняя оплату, вам достаточно будет набрать ваш пин-код на терминале и подписать чек.

Срок службы карты неограничен. Но если карта не используется более 6 месяцев, она блокируется.

Карты выпускаются бессрочными, однако при отсутствии операций произведенных с ее помощью, в течении шести месяцев она может быть заблокирована. Для защиты карты от действий мошенников, в случае совершении с ее помощью подозрительных операций, карта автоматически блокируется. Для того, чтобы ее разблокировать вам будет необходимо подождать три дня. Сопровождение и техническая поддержка карт осуществляется круглые сутки, достаточно будет совершить звонок на горячую линию.