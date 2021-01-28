Топливные пеллеты в Днепре и Запорожье

Выбор котла на пеллетах

Пеллетные котлы имеют конструкционные различия, поэтому для разных котлов наиболее подходят пеллеты с соответствующими требованиями. Использование таких пеллет гарантирует хорошую производительность котлов, что очень важно. Указываемая максимальная зольность в 1 % при сгорании пеллеты в требованиях по котлу означает, что лучше не использовать агропеллеты в таких котлах. Для подобного котла необходимо подбирать только соответствующие пеллеты, хотя это ведет к росту стоимости 1 кВт получаемого тепла. При небольшой мощности котла есть возможность купить пеллеты и заготовить их на весь отопительный период. Это даст возможность снизить стоимость за счет использования «белой пеллеты» и «агропеллеты», подробнее.

Нужно обязательно учитывать при выборе котла автоматизированную подачу топлива или полную автоматическую систему работы. Последние требуют меньше времени для обслуживания и затраты на рабочий персонал. КПД в пределах 85-90% для пеллетной котельной установки самый оптимальный. Он напрямую зависит от материала теплообменника и его конструкции, конструкционной особенности горелки и сопутствующей автоматики, установленной на котле.

Важные показатели минимальной и максимальной мощности котла играют большую роль в осенне-весенний период, когда мощность работы котла ночью отличается от показателей работы днем. При возможности работы котла на 20-30% своей мощности с максимальным КПД создается хороший показатель. Он гарантирует экономию и самый оптимальный расход пеллеты во время отопительного сезона.

Планируется выпуск биотоплива из древесных отходов

Предприятие по переработке древесины «Сибирский лес» в городе Тара Омской области собирается производить новое биотопливо, которое все чаще пользуется спросом на российском рынке. Это пеллеты – древесные прессованные гранулы. «Сибирский лес» планирует приобрести необходимое производственное оборудование для выпуска топлива, которое будет отвечать европейским стандартам качества. Производство топливных пеллет в виде цилиндров диаметром от 6 до 8 мм будет осуществляться исключительно из природного материала без добавления химических компонентов. Сырьем для изготовления пеллет послужат опилки, стружка, щепа, которые остаются при переработке древесины хвойных пород.

Пеллеты можно использовать в качестве источника энергии. По отдаче тепла при сжигании они сравнимы с каменным углем. Однако новое биотопливо в разы дешевле угля и, кроме этого, оно приносит меньший вред окружающей среде. Кроме того, данное биотопливо успешно применяется для сбора жидких нефтепродуктов, разлитых во время аварий. Российский рынок только начинает знакомиться с новым видом биотоплива. Но, в условиях постоянного роста тарифов на тепловую энергию и повышении цен на топливо, потребительский спрос на пеллеты будет только расти. Предприятие «Сибирский лес» большую часть производимого биотоплива будет реализовывать внутри страны. Планируется также производить пеллеты на экспорт.

Пеллеты получили широкое применение, благодаря своей экологичности, высокой производительности тепла, сопоставимой с каменным углем, экономической выгоде при применении на промышленных объектах и бытовых котельных. Кроме того, пеллеты производятся из отходов при обработке древесины и другого сырья для их производства не требуется.