Торговые сети Крыма работают в штатном режиме — Трянов

Министр промышленной политики РК Александр Трянов заявил, что торговые сети РК работают в штатном режиме, запасы по различным группам товаров составляют от 30 до 100 дней.

Хватит ли в Крыму запасов продуктов, чтобы пережить новые санкции? «Всё работает в штатном режиме и никаких предпосылок для отсутствия товаров на полках нет», — сообщил он.

Кроме того, Трянов добавил, что совместно с министерством сельского хозяйства Крыма были обнаружены дополнительные поставщики по тем группам товаров, на которые наблюдается повышенный спрос.