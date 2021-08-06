Тормозные колодки на RENAULT MEGANE (РЕНО Меган)

Как понять, что износились тормозные колодки в ТС

Каждое транспортное средство, будь то брендовый ТС с мировым именем или подержанная иномарка, должен обладать отличной тормозной системой. Постоянно нужно отслеживать уровень антифриза, контролировать давление жидкости, изношенность тормозных колодок. Если они изношены, то стоит тормозные колодки Рено Меган 3 купить. Во время давления на тормоз, машина начинает тормозить, в этот момент колодки соприкасаются с тормозным диском, автомобиль останавливается.

Производители аксессуаров для автомобилей рекомендуют менять колодки через 10000-15000 км. пробега. До того, как вы решите их заменить, проверьте, действительно ли в этом возникла необходимость. На срок использования тормозных колодок влияет множество факторов. Первым делом – это манера вождения: быстрый старт, очень резкое торможение. Я знаю автолюбителя, который 1-й раз менял колодки на своем ТС после 100000 км. пробега. Когда идут атмосферные осадки, многие автовладельцы слышат посторонние шумы в момент торможения, к примеру гул, скрип, свист.

Шумы возникают под воздействием повышенной влажности и температуры, со временем они исчезают, поэтому повода для беспокойства нет.

Как выявить изношенность колодок в транспортном средстве

Тормозной путь ТС стал длиннее, но давление жидкости в допустимых пределах, не появились отклонения в работоспособности тормозного цилиндра. При резком торможении появляется биение. Это обусловлено неравномерным истиранием колодок вследствие искривления тормозного диска, нарушается его целостность. Во время торможения возникает звук высокой частоты, визг. Это признак того, что пришло время менять колодки. Только не путайте эти звуки с притиркой. В случае, если звук не прекращается, оцените целостность диска, поменяйте его при необходимости. Больше допустимого производителем значения износилась накладка. Когда ее толщина меньше 5 мм, колодки требуют замены. Нужно проверить колодки при ослабленном/резком торможение. На 1-м колесе износилась тормозная колодка, меняют и на втором колесе соответственно. Колодки меняют парами – обе передние или обе задние. Налет. Образуется при стирании колодок, что сопровождается истиранием тормозного диска.