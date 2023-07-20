Торт 12 ложек 5 минут. Готовлю ничего не измеряя: невероятно вкусный десерт

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Торты в современном понимании выглядят как большое воздушное изделие из крема, безе и шоколада. В составе кондитерских тортов имеется много начинки. Это фрукты, карамель, шоколадный крем, кокосовая стружка и прочие сладкие ингредиенты.

Данное разнообразие продуктов не всегда имеется у обычных домохозяек в свободном доступе. Однако, это не значит, что приготовить торт будет невозможно.

Расскажем о том, как можно сделать простой торт к чаепитию без экзотических начинок, с пышным бисквитом и глазурью.

Ингредиенты для торта:

  • яйца — 3 шт.;
  • соль — щепотка;
  • сахар — 12 ст. л.;
  • растительное масло — 12 ст. л.;
  • молоко — 12 ст. л.;
  • цедра лимона;
  • сок ½ лимона;
  • мука — 12 ст. л.;
  • разрыхлитель — ст. л.;
  • топленое молоко — 100 мл;
  • взбитые сливки — 150 мл;

Ингредиенты для глазури:

  • сливки — 200 мл;
  • сахар — 4 ст. л.;
  • сливочный крем — ст. л.

Приготовление торта:

В миску разбиваем яйца, высыпаем соль, начинаем взбивать миксером. Постепенно высыпаем в яичную смесь сахар, продолжая работать миксером.

Далее в смесь выливаем растительное масло и молоко, перемешиваем. Выкладываем в смесь цедру лимона, добавляем лимонный сок.

Просеиваем в яичную смесь муку и разрыхлитель, взбиваем венчиком до исчезновения комков. Застилаем форму для выпечки 22х20 см пергаментом, выливаем туда тесто, выравниваем.

Торт 12 ложек 5 минут. Готовлю ничего не измеряя: невероятно вкусный десерт

Выпекаем бисквит при 180 градусах 35 минут в духовке. В сотейник выливаем топленое молоко и взбитые сливки. Варим молоко и сливки на среднем огне 4 минуты.

Бисквит прокалываем вилкой по всей поверхности, поливаем горячим молоком. Убираем бисквит в холодильник на 10 минут.

В это время для глазури смешиваем в миске сливки с сахарным песком, взбиваем пару минут миксером. Добавляем в глазурь сливочный крем, взбиваем до образования устойчивых пиков.

Холодный бисквит покрываем глазурью по всей поверхности.

Торт 12 ложек 5 минут. Готовлю ничего не измеряя: невероятно вкусный десерт

Торт 12 ложек 5 минут. Готовлю ничего не измеряя: невероятно вкусный десерт

Получается пропитанный молочный торт по домашнему рецепту. Он не требует навыков кондитера, при этом получается весьма вкусным.

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