Торт 12 ложек 5 минут. Готовлю ничего не измеряя: невероятно вкусный десерт

Торты в современном понимании выглядят как большое воздушное изделие из крема, безе и шоколада. В составе кондитерских тортов имеется много начинки. Это фрукты, карамель, шоколадный крем, кокосовая стружка и прочие сладкие ингредиенты.

Данное разнообразие продуктов не всегда имеется у обычных домохозяек в свободном доступе. Однако, это не значит, что приготовить торт будет невозможно.

Расскажем о том, как можно сделать простой торт к чаепитию без экзотических начинок, с пышным бисквитом и глазурью.

Ингредиенты для торта:

яйца — 3 шт.;

соль — щепотка;

сахар — 12 ст. л.;

растительное масло — 12 ст. л.;

молоко — 12 ст. л.;

цедра лимона;

сок ½ лимона;

мука — 12 ст. л.;

разрыхлитель — ст. л.;

топленое молоко — 100 мл;

взбитые сливки — 150 мл;

Ингредиенты для глазури:

сливки — 200 мл;

сахар — 4 ст. л.;

сливочный крем — ст. л.

Приготовление торта:

В миску разбиваем яйца, высыпаем соль, начинаем взбивать миксером. Постепенно высыпаем в яичную смесь сахар, продолжая работать миксером.

Далее в смесь выливаем растительное масло и молоко, перемешиваем. Выкладываем в смесь цедру лимона, добавляем лимонный сок.

Просеиваем в яичную смесь муку и разрыхлитель, взбиваем венчиком до исчезновения комков. Застилаем форму для выпечки 22х20 см пергаментом, выливаем туда тесто, выравниваем.

Выпекаем бисквит при 180 градусах 35 минут в духовке. В сотейник выливаем топленое молоко и взбитые сливки. Варим молоко и сливки на среднем огне 4 минуты.

Бисквит прокалываем вилкой по всей поверхности, поливаем горячим молоком. Убираем бисквит в холодильник на 10 минут.

В это время для глазури смешиваем в миске сливки с сахарным песком, взбиваем пару минут миксером. Добавляем в глазурь сливочный крем, взбиваем до образования устойчивых пиков.

Холодный бисквит покрываем глазурью по всей поверхности.

Получается пропитанный молочный торт по домашнему рецепту. Он не требует навыков кондитера, при этом получается весьма вкусным.