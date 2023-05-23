Торт «3 стакана». Готовлю без весов и пропитки: можно сразу подавать на стол

Приготовление тортов в прошлом занимала довольно много времени. Дело в том, что в XIX веке не было миксера, блендера и многофункциональных духовок для выпечки бисквита и создания крема. Поэтому для замеса теста и кремовой основы могло уйти более 24 часов. Особенно много времени занимало приготовление кондитерских изделий для царских особ, на праздники и балы.

Сейчас готовить торты стало проще за счет модернизированной кухонной утвари. Кондитерскими изделиями могут заниматься как мастера, так и обычные домохозяйки.

Расскажем о том, как можно сделать торт со сгущенным молоком.

Ингредиенты бисквита для торта со сгущенкой:

сахар — 200 г;

кефир 2,5% — 200 г;

мука — 200 г;

соль — щепотка;

сода — ч. л.;

какао — ст. л.;

яйцо — шт.;

растительное масло — 3 ст. л.

Ингредиенты для крема:

сливочное масло — 250 г;

сгущенное молоко — 250 мл;

банан — шт.

Приготовление торта со сгущенкой:

Для приготовления бисквита надо взбить миксером в глубокой миске яйцо с солью. Спустя 1,5 минуты взбития надо начать высыпать сахарный песок в миску с яйцом.

В миске взбиваем минуту яйцо до момента, пока масса не станет белой. К взбитому яйцу выливаем растительное масло, продолжаем соединять компоненты миксером.

Отдельно высыпаем в кефир соду, перемешиваем лопаткой и добавляем к яичной смеси. Соединяем какао с мукой, просеиваем сыпучие продукты в смесь кефира и яйца, замешиваем густое бисквитное тесто.

Форму для выпечки (20 см в диаметре) застилаем пергаментом, выливаем на дно тесто и равномерно распределяем по поверхности. Избавляем тесто от пузырьков, выпекаем в заранее разогретой до 180 градусов духовке — 35-40 минут.

В это время можно приготовить крем — взбиваем миксером пару минут сливочное масло. В пышное масло добавляем сгущенное молоко, продолжаем взбивать 2 минуты.

Бисквиту надо дать остыть 5 минут, а затем вынуть из формы и снять пергамент. Выпуклую верхушку торта надо срезать, разделить бисквит на пару коржей.

Нарезаем банан на тонкие кружочки, выкладываем на нижний корж, покрываем кремом. На кремовый слой выкладываем сперва дольки банана, а затем накрываем вторым коржом.

Стенки и верхушку торта надо смазать кремом, посыпать измельченной крошкой от верхушки бисквита.

Украсить торт можно кокосовой стружкой и измельченным до состояния стружки шоколадом. Торт надо положить в холодильник на час для пропитки или кушать сразу.