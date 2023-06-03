Торт без духовки «Пломбирный Панчо». Отличное сочетание вкуса

Многие жалуются на то, что торты сейчас готовятся совершенно не вкусные. Крема часто имеют странный химический привкус, а коржи не пропитаны. Дело в том, что десерты готовятся не людьми, они штампуются на конвейере.

Кондитерские торты стоят намного дороже, чем магазинные, так как мастера прилагают усилия для создания крема и бисквита.

Не всегда есть возможность купить кондитерский авторский торт. Поэтому необходимо учиться готовить десерт самостоятельно. Мы предлагаем сделать торт без приготовления коржей в духовке — “Пломбирный панчо”.

Ингредиенты коржей для торта “Пломбирный панчо”:

яйцо — шт.;

сахар — 80 г;

соль — щепотка;

молоко — 100 мл;

растительное масло — 100 мл;

мука — 150 г;

разрыхлитель — ч. л.

Ингредиенты крема для торта:

сметана — 500 мл;

яйца — 2 шт.;

сахар — 120 г;

кукурузный крахмал — 2 ст. л.;

сливочное масло — 50 мл.

грецкий орех — 80 г;

шоколад — 80 г.

Приготовление торта “Пломбирный панчо”:

В сотейнике надо соединить яйца с классическим и ванильным сахарами и кукурузным крахмалом, взбить. В яичную смесь добавляем сметану, перемешиваем.

На минимальном огне готовим крем до загустения, затем добавляем в горячую массу сливочное масло. Растворяем масло в креме, оставляем остужаться. Накрываем крем пленкой в контакт.

Для приготовления бисквита надо смешать яйцо с сахаром и солью венчиком до белой массы. В смесь выливаем молоко и растительное масло, просеиваем муку с разрыхлителем.

Сковороду смазываем сливочным маслом, выливаем полученное тесто и выравниваем по поверхности. На среднем огне под крышкой выпекаем бисквит 35 минут.

Бисквит после приготовления нарезаем на небольшие кусочки. Рубим шоколад и орехи в мелкую крошку. Взбиваем миксером на высоких оборотах теплый крем.

В крем выкладываем измельченные орехи и шоколад, смешиваем. Далее добавляем измельченные бисквит и заново перемешиваем.

Застилаем пищевой пленкой тару, укладываем в нее полученную массу. Отправляем заготовку торта в холодильник на 2-3 часа.

Можно оставить часть крема, а после извлечения торта покрыть его данным кремом. Получается простой пломбирный торт без духовки.