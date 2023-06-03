Торт без духовки «Пломбирный Панчо». Отличное сочетание вкуса

Многие жалуются на то, что торты сейчас готовятся совершенно не вкусные. Крема часто имеют странный химический привкус, а коржи не пропитаны. Дело в том, что десерты готовятся не людьми, они штампуются на конвейере.
Кондитерские торты стоят намного дороже, чем магазинные, так как мастера прилагают усилия для создания крема и бисквита.
Не всегда есть возможность купить кондитерский авторский торт. Поэтому необходимо учиться готовить десерт самостоятельно. Мы предлагаем сделать торт без приготовления коржей в духовке — “Пломбирный панчо”.
Ингредиенты коржей для торта “Пломбирный панчо”:
- яйцо — шт.;
- сахар — 80 г;
- соль — щепотка;
- молоко — 100 мл;
- растительное масло — 100 мл;
- мука — 150 г;
- разрыхлитель — ч. л.
Ингредиенты крема для торта:
- сметана — 500 мл;
- яйца — 2 шт.;
- сахар — 120 г;
- кукурузный крахмал — 2 ст. л.;
- сливочное масло — 50 мл.
- грецкий орех — 80 г;
- шоколад — 80 г.
Приготовление торта “Пломбирный панчо”:
В сотейнике надо соединить яйца с классическим и ванильным сахарами и кукурузным крахмалом, взбить. В яичную смесь добавляем сметану, перемешиваем.
На минимальном огне готовим крем до загустения, затем добавляем в горячую массу сливочное масло. Растворяем масло в креме, оставляем остужаться. Накрываем крем пленкой в контакт.
Для приготовления бисквита надо смешать яйцо с сахаром и солью венчиком до белой массы. В смесь выливаем молоко и растительное масло, просеиваем муку с разрыхлителем.
Сковороду смазываем сливочным маслом, выливаем полученное тесто и выравниваем по поверхности. На среднем огне под крышкой выпекаем бисквит 35 минут.
Бисквит после приготовления нарезаем на небольшие кусочки. Рубим шоколад и орехи в мелкую крошку. Взбиваем миксером на высоких оборотах теплый крем.
В крем выкладываем измельченные орехи и шоколад, смешиваем. Далее добавляем измельченные бисквит и заново перемешиваем.
Застилаем пищевой пленкой тару, укладываем в нее полученную массу. Отправляем заготовку торта в холодильник на 2-3 часа.
Можно оставить часть крема, а после извлечения торта покрыть его данным кремом. Получается простой пломбирный торт без духовки.