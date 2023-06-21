Описание приготовления:

Торт получается нежным и сочным, пряники прекрасно пропитываются кремом за это время. Банан дает тонкий аромат, а шоколад его дополняет. Пряники можно взять любые — шоколадные, ванильные, с орехами и каждый раз торт будет разный по вкусу.

Назначение: На полдник / На праздничный стол

Основной ингредиент: Фрукты / Банан

Блюдо: Выпечка / Торты / Без выпечки / Сладкое

Состав / Ингредиенты:

Пряники 300 Грамм

Банан 2 Штуки

Сметана 25-30% 500 Грамм

Сахар 3 Ст. ложки

Ягоды По вкусу

Количество порций 8

Калорийность

280 ккал

Калорийность

3 г

Белки

16 г

Жиры

32 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Торт без выпечки из пряников, бананов и сметаны»

Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления торта из пряников с бананом и сметаной.

Прянки разрежьте вдоль на две части.

Сметану смешайте с сахаром до растворения сахара. Опускайте каждую половинку пряника в сметану, чтобы полностью покрыть.

Подходящую форму застелите пленкой и налейте немного крема на дно. Выложите половинками в сметане первый слой.

Бананы очистите и порежьте на колечки. Выложите часть банана на первый слой и посыпьте тертым шоколадом.

Укладывайте пряники в креме с бананом и шоколадом слоями. Последним слоем должны быть пряники. Закройте все пленкой и уберите в холодильник на 8-12 часов для пропитки.

Переверните торт на сервировочное блюдо, удалите пленку и украсьте по своему усмотрению. Я украсила взбитыми сливками, ягодами и мятой.

Приятного аппетита!