Описание приготовления:
Торт получается нежным и сочным, пряники прекрасно пропитываются кремом за это время. Банан дает тонкий аромат, а шоколад его дополняет. Пряники можно взять любые — шоколадные, ванильные, с орехами и каждый раз торт будет разный по вкусу.
Назначение: На полдник / На праздничный стол
Основной ингредиент: Фрукты / Банан
Блюдо: Выпечка / Торты / Без выпечки / Сладкое
Состав / Ингредиенты:
- Пряники 300 Грамм
- Банан 2 Штуки
- Сметана 25-30% 500 Грамм
- Сахар 3 Ст. ложки
- Ягоды По вкусу
Количество порций 8
Калорийность
280 ккал
Калорийность
3 г
Белки
16 г
Жиры
32 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Торт без выпечки из пряников, бананов и сметаны»
Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления торта из пряников с бананом и сметаной.
Прянки разрежьте вдоль на две части.
Сметану смешайте с сахаром до растворения сахара. Опускайте каждую половинку пряника в сметану, чтобы полностью покрыть.
Подходящую форму застелите пленкой и налейте немного крема на дно. Выложите половинками в сметане первый слой.
Бананы очистите и порежьте на колечки. Выложите часть банана на первый слой и посыпьте тертым шоколадом.
Укладывайте пряники в креме с бананом и шоколадом слоями. Последним слоем должны быть пряники. Закройте все пленкой и уберите в холодильник на 8-12 часов для пропитки.
Переверните торт на сервировочное блюдо, удалите пленку и украсьте по своему усмотрению. Я украсила взбитыми сливками, ягодами и мятой.
Приятного аппетита!