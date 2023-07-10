Описание приготовления:

Холодный десерт идеален для дружеских или родственных посиделок в летнее время. Подавайте его охлажденным и не уменьшайте норму сахара, так как желатин "съедает" треть сладости десерта.

Назначение: На праздничный стол Основной ингредиент: Ягоды / Малина Блюдо: Выпечка / Торты / Без выпечки / Сладкое

Состав / Ингредиенты:

Бисквит светлый 300 Грамм (готовый)

Сметана 500 Миллилитров (15-20% жирности)

Творог 500 Грамм (высокой жирности)

Сахар 120 Грамм

Желатин 20 Грамм

Ванильный сахар 1/2 Чайных ложки

Вода горячая 150 Миллилитров

Малина 200 Грамм

Мята 2 Штуки (стебля для украшения)

Количество порций 4

Калорийность

199 ккал

Калорийность

9 г

Белки

8 г

Жиры

24 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Торт без выпечки с малиной»

Подготовьте указанные ингредиенты. Приобретите в магазине бисквитную основу или заранее испеките бисквит.

Выложите творог и сметану любой жирности, но лучше 20% в глубокую емкость. Всыпьте сахарный песок и ванильный сахар.

В отдельную емкость всыпьте желатин и залейте его горячей водой. Перемешайте и оставьте на 5 минут. После чего тщательно размешайте, чтобы он растворился в воде. Перелейте его в форму с творогом и сметаной, отпюрируйте погружным блендером.

Ягоды малины промойте и половину из них выложите в творожную массу, слегка придавливая, чтобы они в ней утонули. Емкость поместите в холодильник на 2 часа.

Когда масса застынет, разрежьте бисквит и выложите его в форму, это будет низ торта. По желанию можете его пропитать любым сиропом, если любите влажные бисквиты.

Затем аккуратно опустите емкость с тортом в миску с горячей водой так, чтобы только стенки емкости с ней соприкасались. Вода не должна залиться внутрь. Холодный слой чуть прогреется и отлично отстанет от стенок емкости. Накройте миску тарелкой или досочкой и переверните, торт упадет как раз в тарелку на бисквитную основу. Украсьте его ягодами малины и мятой, подайте к столу.