Описание приготовления:

Торт «Черепаха» — популярный кондитерский шедевр, который под силу исполнить каждой домохозяйке. А собирать и украшать торт можно вместе с детьми – для них это будет в удовольствие! Украсить торт черепашку можно и другими способами, не только по рецепту — все зависит от вашей фантазии. Если честно, я думала, что приготовить такой торт очень сложно и долго, но к моему величайшему удивлению, на основной этап у меня ушло не больше 40 минут, конечно, еще 2 часа нужно подождать, чтобы торт немного пропитался. Но это того стоит! Дальше читайте мой подробный рецепт, как приготовить торт «Черепаха».

Назначение: Для детей / На десерт / На праздничный стол / День рождения Основной ингредиент: Молочные продукты / Тесто / Мука / Сливочное масло Блюдо: Выпечка / Торты География кухни: Русская кухня

Состав / Ингредиенты:

Яйца 6 Штук

Сахар 1,5 Стакана

Какао 2 Ст. ложки

Сода 1 Чайная ложка

Мука 2,5-3 Стакана

Сметана 400 Грамм

Сливочное масло 100 Грамм

Вареная сгущенка 200 Грамм

Шоколад (шоколадная глазурь) 100 Грамм

Количество порций 4

Как приготовить «Торт "Черепаха"»

Подготовьте все необходимые ингредиенты.

Яйца взбейте с сахаром, как на бисквит, до пышной пены. На это уйдет примерно 8-10 минут.

Яичная масса готова.

Всыпьте в нее соду или разрыхлитель, перемешайте.

Добавьте какао и сначала 1 стакан муки, взбейте миксером. Затем всыпьте оставшуюся муку и снова взбейте миксером.

В оригинальном рецепте муки меньше, но испробовав один раз, я поняла, что нужно добавить больше муки, тогда тесто станет более густым, не будет расплываться по противню, и коржики получатся более ровными.

Выложите тесто ложкой на противень, застеленный пергаментом. Выпекайте в предварительно разогретой до 200 градусов духовке 10 минут.

Тем временем приготовить крем. Смешайте сметану, вареную сгущенку и размягченное сливочное масло.

Взбивайте миксером на большой скорости, пока все не превратится в однородную гладкую массу. Крем готов!

Готовые коржики выньте из духовки и остудите. Затем отложите в сторону 5 коржиков, а остальные обмакните в крем и выложите на блюдо в форме горки.

Из оставленных коржиков сделайте голову, лапы, хвост. Шоколадом или глазурью нарисуйте глазки и рот.

Остатками крема залейте торт, украсьте шоколадной глазурью. Торт готов, теперь ему нужно пропитаться. Отправьте его в холодильник на 2-4 часа. Приятного чаепития!