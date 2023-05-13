Торт для самых родных: рецепт выпечки «Слезы ангела» ко Дню матери

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Каждый год во второе воскресенье мая мы отмечаем теплый праздник Матери. Чтобы сделать самым родным особый подарок своими руками – приготовьте сладкий торт «Слезы ангела».

Пирог с яблоками и взбитыми белками, известный как «Слезы ангела», популярен не только среди домашней выпечки, часто его готовят к свадебным сладким столам, на детские праздники.

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Он чрезвычайно легок и прост в приготовлении, ведь состоит из бюджетных ингредиентов и не нуждается в высоких кондитерских навыках. Он получил свое название именно по внешнему виду. Когда взбитые сладкие белки (меренга) выпекаются в духовке, сахар выступает на поверхность и похож на янтарные слезы.

Рецепт выпечки «Слезы ангела» с яблоками

  • Время: 60 минут
  • Порции: 6 – 8

Ингредиенты:
– 80 граммов мягкого масла;
– 80 граммов сахара, ваниль;
– 3 желтка;
– 80 граммов сметаны;
– 150 граммов муки;
– 8 граммов разрыхлителя;
– 1 столовая ложка молока.
Для начинки:
– 4 – 5 яблок;
– 1/3 чайной ложки корицы;
– 30 граммов крахмала;
– 1 столовая ложка лимонного сока.
Для меренги:
– 3 яичных белка;
– 80 граммов сахара.

Приготовление:

  • Мягкое масло соединяем с сахаром, взбиваем миксером до белого цвета 3 минуты. Добавляем по одному желтку, каждый раз взбиваем по минуте. Далее добавляем сметану, взбиваем, просеиваем муку, разрыхлитель, добавляем молоко и замешиваем густое рыхлое тесто.
  • Выкладываем тесто в форму диаметром 21 сантиметр, застеленную пергаментом, делаем небольшие бортики ложкой.
  • Яблоки чистим, мелко нарезаем, смешиваем с корицей и крахмалом, выкладываем сверху теста.
  • Запекаем 35 минут при 180 градусах в предварительно разогретой духовке.
  • ️Для меренги взбиваем сахар с белками до стойких пиков, выкладываем сверху яблок и допекаем еще 15 минут.
  • Пирог охлаждаем и нарезаем.

Приятного аппетита!

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