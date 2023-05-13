Рецепты Торт для самых родных: рецепт выпечки «Слезы ангела» ко Дню матери По Admin - 13 мая, 2023 0 42 Facebook Twitter Pinterest WhatsApp Каждый год во второе воскресенье мая мы отмечаем теплый праздник Матери. Чтобы сделать самым родным особый подарок своими руками – приготовьте сладкий торт «Слезы ангела». Пирог с яблоками и взбитыми белками, известный как «Слезы ангела», популярен не только среди домашней выпечки, часто его готовят к свадебным сладким столам, на детские праздники. Читайте также Вкусно и полезно: рецепт чечевицы с куриными голеньми по-европейски Он чрезвычайно легок и прост в приготовлении, ведь состоит из бюджетных ингредиентов и не нуждается в высоких кондитерских навыках. Он получил свое название именно по внешнему виду. Когда взбитые сладкие белки (меренга) выпекаются в духовке, сахар выступает на поверхность и похож на янтарные слезы. Рецепт выпечки «Слезы ангела» с яблоками Время: 60 минут Порции: 6 – 8 Ингредиенты: – 80 граммов мягкого масла; – 80 граммов сахара, ваниль; – 3 желтка; – 80 граммов сметаны; – 150 граммов муки; – 8 граммов разрыхлителя; – 1 столовая ложка молока. Для начинки: – 4 – 5 яблок; – 1/3 чайной ложки корицы; – 30 граммов крахмала; – 1 столовая ложка лимонного сока. Для меренги: – 3 яичных белка; – 80 граммов сахара. Приготовление: Мягкое масло соединяем с сахаром, взбиваем миксером до белого цвета 3 минуты. Добавляем по одному желтку, каждый раз взбиваем по минуте. Далее добавляем сметану, взбиваем, просеиваем муку, разрыхлитель, добавляем молоко и замешиваем густое рыхлое тесто. Выкладываем тесто в форму диаметром 21 сантиметр, застеленную пергаментом, делаем небольшие бортики ложкой. Яблоки чистим, мелко нарезаем, смешиваем с корицей и крахмалом, выкладываем сверху теста. Запекаем 35 минут при 180 градусах в предварительно разогретой духовке. ️Для меренги взбиваем сахар с белками до стойких пиков, выкладываем сверху яблок и допекаем еще 15 минут. Пирог охлаждаем и нарезаем. Приятного аппетита! На Перекоп.инфо можно прочитать про:Как приготовить мраморный кекс – рецепт за считанные минутыЖареное молоко – такой вкусной закуски вы еще не пробовалиЧесночно сырный багет – простое блюдо из доступных ингредиентовРецепт сырной галеты с клубникой – открываем сезон ягодРецепт: Салат «Рыбки в пруду» — со шпротами